Gerichtstetten. (ww) Der Hofladen Heilig mit E-Bike-Ladestation steht kurz vor der Eröffnung. Alfred Beetz, der Vorsitzende der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken, übergab nun jüngst den Regionalbudgetaufkleber, der dokumentiert, dass es sich bei dem Projekt um eine vorbildliche Innovation in der Region und insbesondere für Gerichtstetten handelt.

Matthias Heilig und seine Partnerin Jenny Damico bewirtschaften den landwirtschaftlichen Familienbetrieb mittlerweile in der vierten Generation. Mit viel Mut und Energie sind sie dabei, den Betrieb Schritt für Schritt von der konventionellen auf die regenerative Landwirtschaft umzustellen. Diese erfordert nicht nur einen höheren Arbeitsaufwand, sondern auch neue Vermarktungsstrategien, um kostendeckend zu sein. Mit dem Hofladen schaffen sich der passionierte Landwirt und die Projektmanagerin im Nachhaltigen Tourismus als Direktvermarkter ein zweites Standbein. Ihre Produkte bieten sie über einen Frischwarenautomaten in Selbstbedienung an, der Einkauf ist also rund um die Uhr möglich.

In günstiger Lage am Eingang zum Kesselweg – unweit der Ortsdurchfahrt und direkt am Erftal-Mühlenradweg – wird der Hofladen der Heilig GbR Wanderern und Radfahrern einen Sitzplatz zum Ausruhen, eine E-Ladestation für leere Fahrradakkus sowie Informationsmaterial über den Hof und Ausflugsziele in der Umgebung anbieten. Hunger und Durst können Interessierte mit einem Automateneinkauf ebenfalls stillen.

Der Leader-Vorsitzende Alfred Beetz (l.) überreicht Jenny Damico und Matthias Heilig als Zeichen der Förderung den Regionalbudgetaufkleber. Foto: Wolfgang Weniger

Mit diesem vorbildlichen Projekt erfüllen Matthias Heilig und seine Partnerin Jenny Damico nicht nur die Kriterien für eine Regionalbudgetförderung, sondern bereichern die Entwicklung von Gerichtstetten als lebenswertes Dorf, fördern den Tourismus und positionieren sich in der Genussregion Neckar-Odenwald, wie Alfred Beetz bei der Übergabe des Projekts abschließend betonte.

Der Hofladen wird am Samstag, 11. Dezember, ab 10 Uhr seine Türen öffnen. Aufgrund der aktuellen Lage kann die geplante Eröffnungsfeier nicht stattfinden. Matthias Heilig und Jenny Damico freuen sich dennoch darauf, Interessierte an diesem Tag persönlich zu begrüßen und die Funktionen des Automaten zu erklären.

Die Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken hatte in ihrer Auswahlentscheidung Ende März insgesamt 17 Projekte ausgewählt, die im Rahmen des Regionalbudgets 2021 gefördert werden. Das Regionalentwicklungsprogramm Leader ist in den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) eingebettet und damit Teil des Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg (MEPL III), der die Europäischen Ziele auf Landesebene regelt. Das Regionalbudget der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" ist ein zusätzlicher Fördertopf von Bund und Land, der von den beiden Landkreisen Neckar-Odenwald-Kreis und Main-Tauber-Kreis kofinanziert wird und den ländlichen Raum zusätzlich stärken soll. Beim Regionalbudget liegt der Fördersatz bei 80 Prozent, Voraussetzung für eine Förderung sind Projektkosten von maximal 20.000 Euro und die Einhaltung des Jährlichkeitsprinzips – das heißt, das Projekt muss innerhalb des Beschlussjahres abgeschlossen werden.