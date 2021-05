Gerichtstetten. (dore/pm) Die Freude bei allen Beteiligten war groß: Am gestrigen Mittwoch wurde der Bau zum Lückenschluss des Erftal-Mühlenradwegs zwischen Gerichtstetten und Erfeld offiziell eingeläutet. Dazu begrüßte Bürgermeister Volker Rohm Ortsvorsteher und Gemeinderäte aus beiden Ortsteilen sowie Vertreter der Baufirma Konrad aus Gerlachsheim, des Ingenieurbüros Walter und Partner aus Tauberbischofsheim, vom Verein "Mühlenradweg Erftal" und vom Bürgerverein Gerichtstetten.

"Es ist unser Ziel, den Radverkehr auch im Gemeindegebiet Hardheim nachhaltiger und gerade sicherer zu gestalten. Deshalb hat die Gemeinde seit mehr als 30 Jahren mit großen Anstrengungen gekämpft, um das Radwegenetz im Erftal auszubauen und somit den Lückenschluss zwischen Erfeld und Gerichtstetten zu ermöglichen", erklärte Rohm.

Nach der Fertigstellung der Baumaßnahme wird künftig eine durchgehende Radwegverbindung an der Erfa entlang von ihrer Quelle bei Ahorn-Buch bis zur Mündung in den Main bei Bürgstadt bestehen. Bislang klafft noch eine Lücke von ca. 1,1 Kilometern im Radweg zwischen Erfeld und Gerichtstetten. "Mit dem Bau des letzten Abschnitts zwischen Erfeld und Gerichtstetten geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung, da endlich diese Lücke geschlossen werden kann", so das Gemeindeoberhaupt. Die L514 in ihrer Funktion als Autobahnzubringer sei mit einem hohen Verkehrsaufkommen belastet, was ein sicheres Befahren mit dem Fahrrad nicht gewährleiste. Ein separater Radweg abseits der Landesstraße werde daher als dringend notwendig angesehen: "Die Landesregierung will die Verkehrssicherheit für die Verkehrsteilnehmenden erhöhen und fördert die Baumaßnahme im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Der Radweglückenschluss zwischen Erfeld und Gerichtstetten leistet hierbei einen wichtigen Beitrag, denn er bietet den Radfahrerinnen und Radfahrern eine sichere Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen", erklärte Rohm.

Der Bürgermeister dankte den Ortsvorstehern, Gemeinde- und Ortschaftsräten von Erfeld und Gerichtstetten und Manfred Böhrer, Vorsitzender des Vereins "Mühlenradweg Erftal", die die Entwicklung bis zum Baubeginn ermöglicht und begleitet haben, sowie dem Land Baden-Württemberg und dem Neckar-Odenwald-Kreis, ohne deren Förderung der Bau des Radwegs nicht möglich gewesen wäre.

Bauamtsleiter Daniel Emmenecker informierte über die technischen Details zum Radweglückenschluss. Der Radwegabschnitt mit einer Gesamtlänge von 1848 Metern (zu den 1,1 Kilometer Radweg kommt noch die Länge des bestehenden Feldwegs dazu, der auf circa 700 Metern aufprofiliert und mit einer neuen Deckschicht aufgebaut wird, Anm. d. Red.) verlaufe östlich der L514. Der Weg soll 2,50 Meter breit sein und im Kreuzungsbereich beim Gedenkstein zur ehemaligen Gerichtstetter Mühle auf drei Meter ausgebaut werden, um hier die Verkehrssicherheit auch zu gewährleisten, wenn landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge zu den angrenzenden Flächen gelangen wollen. Im Juli soll der neue Radweg, in Abhängigkeit der Wetterlage, dann fertiggestellt sein. "Um neben der Baumaßnahme den Naturschutz zu fördern, werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entlang des betreffenden Streckenabschnitts durchgeführt", so Emmenecker. Er dankte der Baufirma Konrad aus Gerlachsheim, mit der alles Hand in Hand laufe, und dem planenden Ingenieurbüro Walter und Partner aus Tauberbischofsheim für die gute Zusammenarbeit.

Kämmerer Bernd Schretzmann ging im Anschluss auf die Kosten ein. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme einschließlich des Grunderwerbs und der Bepflanzung betragen demnach rund 390.000 Euro. Davon betrage der Landesanteil nach dem LGVFG ca. 214.000 Euro. Zusätzlich stehe eine Förderung des Neckar-Odenwald-Kreises zur Verfügung, die sich nach den Richtlinien des Landkreises auf voraussichtlich 82.000 Euro belaufe. Zur Komplementierung stünden Mittel des Ausgleichstocks von rund 38.000 Euro zur Verfügung. Schretzmann hob zudem die Unterstützung durch den Bürgerverein Gerichtstetten hervor, der 10.000 Euro beisteuere. Damit verbleibe ein voraussichtlicher Eigenanteil der Gemeinde Hardheim von rund 46.000 Euro.

Bauleiter Ralf Wittfeld von der Firma Konrad erklärte, dass die Baumaßnahme aufgrund des Regens in den vergangenen Tagen Schwierigkeiten bereitet habe, weil dadurch der Boden schnell aufweiche. Dennoch sei man zuversichtlich, den Zeitplan einhalten zu können, so Bernd Gehrig, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Walter und Partner.

Manfred Böhrer, Vorsitzender des Vereins "Mühlenradweg Erftal", bezeichnete die Maßnahme als sehr erfreulich vor allem im Rahmen der Verkehrssicherheit und freute sich über die Unterstützung durch den Bürgerverein Gerichtstetten. Er zeigte sich überzeugt, dass der Radweg gut angenommen werde.

"Was lange währt, fügt sich endlich ein. Die Vorfreude ist groß", betonte Erfelds Ortsvorsteher Thomas Leithold. Mit dem Radwegbau würden auch die beiden Ortsteile Erfeld und Gerichtstetten gewissermaßen weiter zusammenwachsen.

Der stellvertretende Ortsvorsteher von Gerichtstetten, Karl Schretzmann, gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des Bürgervereins Gerichtstetten, freute sich ebenfalls über die Maßnahme und erklärte, dass der Bürgerverein diese gerne unterstützt habe.