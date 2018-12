Gerichtstetten. (rüb) Mehr als fünf Jahre nach dem Abschied von Claudia Hampe hat das Bildungshaus Gerichtstetten wieder eine Schulleiterin: Daniela Taranto wurde rückwirkend zum 1. November zur Rektorin der Grundschule ernannt. Dies bestätigte Schulrat Peter Frey am Freitag gegenüber der RNZ.

In den Jahren der Vakanz hatte Traudel Stätzler kommissarisch Schulleitungsaufgaben übernommen und dieses Amt mit großem Engagement zum Wohle der Schulgemeinschaft ausgeübt. Mehrere Ausschreibungen waren erfolglos geblieben, ehe sich nun bei der jüngsten Ausschreibung zwei Bewerberinnen fanden. Traudel Stätzler reagierte erfreut und erleichtert auf die Botschaft: "Ich habe die Aufgabe immer gerne übernommen, aber mir ist jetzt ein Stein vom Herzen gefallen, dass eine gute Lösung für die Zukunft gefunden wurde."

Nicht nur für die Schule und die Eltern, sondern für ganz Gerichtstetten ist dies eine wichtige Botschaft. Der dauerhafte Erhalt der Schule liegt den Einwohnern am Herzen, wie sich zum Beispiel in der Arbeit des rührigen Schulfördervereins ablesen lässt.

Die neue Schulleiterin ist 34 Jahre alt, sie stammt aus Buchen und wohnte ab dem zwölften Lebensjahr in Hainstadt. Nach dem Abitur am Burghardt-Gymnasium studierte sie Grundschullehramt an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Ihr Referendariat absolvierte sie an der Grundschule Rippberg und an der Werkrealschule Walldürn. Seit 2012 unterrichtet sie an der Grundschule in Bödigheim, die - ebenso wie ihre neue Schule - den Beinamen Bildungshaus trägt. Dass diese Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule auch in Gerichtstetten gepflegt wird, habe sie an der Aufgabe zusätzlich gereizt, erklärte Daniela Taranto gegenüber der RNZ.

Die Bedingungen in Gerichtstetten seien für die Übernahme einer ersten Schulleiterstelle ideal: "Für die Arbeit ist das ein großes Geschenk." Sie sei gleich bei ihrem ersten Besuch an der neuen Schule herzlich aufgenommen worden. Die Begrüßung durch Traudel Stätzler sowie das engagierte Kollegium und wie Eltern, Förderverein und Schulträger hinter der Schule stehen würden - das habe für sie den Ausschlag gegeben, sich für die Stelle zu bewerben.

Ihr neues Amt tritt Daniela Taranto, die mit ihrem Lebensgefährten und den dreijährigen Zwillingen in Götzingen lebt, am Mittwoch an. Im neuen Jahr folgt dann eine offizielle Amtseinführung.