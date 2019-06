Gerichtstetten. (pol) Rund 2500 Euro Sachschaden richteten Unbekannte zwischen dem Samstag der vergangenen Woche und Dienstag bei Hardheim an. Die Täter zündeten im Gewann "Buschwind" in der Verlängerung des Kesselwegs in Gerichtstetten die Holzhütte des örtlichen Angelvereins an. Dadurch wurden der Tisch, die Bänke und die Stützbalken beschädigt. Hinweise auf die Täter hat die Polizei bislang keine.