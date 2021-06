Gerichtstetten. (dore) Mitte Mai starteten die Bauarbeiten für den Radweglückenschluss des Erftal-Mühlenradwegs zwischen Gerichtstetten und Erfeld. Wegen des schlechten Untergrunds habe man aber länger gebraucht, um die Fläche standfest zu bekommen, erklärte Bauamtsleiter Daniel Emmenecker in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Deshalb sei man eine Woche hinter dem Zeitplan. Am gestrigen Donnerstag wurde nun mit den Asphaltarbeiten begonnen. Dazu werden von der Firma Konrad-Bau aus Lauda-Königshofen eine acht Zentimeter dicke Asphalttragschicht und eine vier Zentimeter dicke Asphaltdeckschicht aufgetragen. Der neue Radwegabschnitt mit einer Gesamtlänge von 1848 Metern verläuft östlich der L514. Der Weg soll 2,50 Meter breit sein und im Kreuzungsbereich beim Gedenkstein zur ehemaligen Gerichtstetter Mühle auf drei Meter ausgebaut werden, um hier die Verkehrssicherheit auch zu gewährleisten, wenn landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge zu den angrenzenden Flächen gelangen wollen. In circa drei Wochen soll der neue Radweg dann fertiggestellt sein, teilte Emmenecker auf RNZ-Nachfrage mit.