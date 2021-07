Musikgenuss vor einer einmaligen Kulisse: Nach der gelungenen Premiere 2020 heißt es am 28. August wieder „Heimatsound“ am Wartturm mit den Flamenco-Gitarren von „Café del Mundo“. Foto: Martin Bernhard

Buchen. (pm) Die Aktion "Genieß‘ dei Buche" fand im letzten Jahr großen Anklang und soll in diesem Jahr fortgeführt werden – im XXL-Format! Die verschiedenen Aktionen gehen vom 16. Juli bis 26. September. Höhepunkte sind das Konzert "Heimatsound 2.0" mit "Café del Mundo", eine Schlagernacht mit Liane und Roberto Blanco, das "Wake up"-Festival, das "21. Buchener Open Air Kino" und die langen Einkaufsabende.

Gemeinsam mit Veranstaltungstechnik Häfner, "Barhamas Events & More", dem Deutschen Alpenverein, Sektion Buchen, "Café del Mundo", der Schützengesellschaft Buchen, den Stadtwerken Buchen, Blackout-Eventmanagement, "Help!" und den Einzelhändlern und Gastronomen in Buchen hat die Stadt ein buntes Programm zusammengestellt.

> Den Auftakt macht das Team "Barhamas" mit dem Biergarten am Joseph-Martin-Kraus-Brunnen vom 16. bis 18. Juli. Unter den Kastanienbäumen können die Besucher Bier- und Weinspezialitäten sowie Biergartenvesper genießen. Reservierungen sind unter Tel. 0175/4141435 möglich. Der Biergarten hat am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet und lädt zum Verweilen ein. Am Samstagabend wird Christian Stockert den Abend musikalisch umrahmen.

> Das Sommerfest des Alpenvereins Buchen findet vom 23. bis 25. Juli an der Arnberghütte statt. Das Gasthaus "Zum Löwen" verwöhnt die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten. Auch für ein besonderes Unterhaltungsprogramm ist gesorgt. Für gute Musik sorgt am Freitagabend DJ "Eisbär", Livemusik von "Acoustic Open" gibt es am Samstagabend. Zum Frühschoppen am Sonntagmorgen darf zünftige Blasmusik vom Musikverein Hettingen nicht fehlen.

> Die Buchener Einzelhändler und Gastronomen laden am Freitag, 30. Juli, und am Freitag, 27. August, zum Bummeln durch die Buchener Innenstadt ein. Die Händler bieten beim "Dämmer-Shoppen" attraktive Angebote, Rabatte und viele weitere Überraschungen bei Öffnungszeiten bis 22 Uhr an. Bunte Unterhaltungspunkte und eine Lichtershow in der ganzen Innenstadt runden das Einkaufserlebnis ab.

> Von Ende Juli bis Mitte August möchte Veranstaltungstechnik Häfner aus Buchen mit dem "Wake up"-Festival den Weg zurück in die "normale" Veranstaltungswelt ebnen. Von Freitag 30. Juli, bis Samstag, 14. August, wird auf der Jungviehweise ein buntes Programm für alle Open-Air Freunde mit Musik von Rock über Pop bis Metal geboten. Tickets gibt es ab sofort auf www.wake-up-festival.de und in der Tourist-Information.

> 50 Jahre Entdeckung der Eberstadter Tropfsteinhöhle! Dies soll mit Aktionstagen vom 4. bis 7. August gefeiert werden. Kinderhöhlenführungen, Fachvorträge und verschiedene Aktionen laden zum Besuch und Staunen in die Höhle und den angrenzenden Steinbruch ein. Weitere Infos gibt es demnächst auf der Homepage der Stadt.

> Nach einjähriger, coronabedingter Abstinenz heißt es endlich wieder "Vorhang auf für das "21. Buchener Open Air Kino"! Vom 9. bis 15. August präsentieren die Videoproduktion Uwe Heck, die Löwenlichtspiele Walldürn und die Stadtwerke Buchen sieben Tage großes Kino unterm Sternenhimmel. Auf der Riesenleinwand werden aktuelle Film-Highlights für alle, die Kino lieben, gezeigt. Weitere Informationen auf www.stadtwerke-buchen.de.

> Vom 20. bis 22. August geht der "Genieß‘ dei Buche"-Biergarten in die zweite Runde. Das Team von "Barhamas" organisiert ein weiteres Mal Biergartenatmosphäre rund um den Joseph-Martin-Kraus-Brunnen. Besonderes Highlight wird der Liveauftritt von Musiker David Hanselmann am 21. August sein. Reservierungen sind unter Tel. 0175/4141435 möglich. Der Biergarten hat am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.

> "Heimatsound 2.0": Die Musiker von "Café del Mundo" lassen wieder vor einer spektakulären Kulisse die Flamenco-Gitarren erklingen. Am Samstag, 28. August, laden Jan Pascal und Alexander Kilian auf der Wiese am Wartturm ein, um den Klängen der Gitarren unter dem Sternenhimmel zu lauschen. Tickets gibt es zeitnah in der Tourist-Information.

> Am Wochenende vom 27. bis 29. August wird im Gewerbepark in Hainstadt gefeiert. Das Team von Blackout-Eventmanagement lädt am Freitag zur "Mallorca Style Party" ein. Am Samstag findet die "Liane-Schlagernacht 2021" mit Roberto Blanco und weiteren Freunden aus der Schlagerszene statt. Den Abschluss bildet am Sonntag das Sommerfest der "Come Alive"-Kirche.

Lange Einkaufsabende gibt es am 30. Juli und am 27. August. Foto: Rüdiger Busch

Auch im Jahr 2021 soll im September das Schützenmarkt-Gefühl in Buchen nicht fehlen. Die Verantwortlichen planen wieder einen Rundgang durch die Innenstadt mit verschiedenen Ständen. Wie genau das Konzept umgesetzt werden kann, kann erst kurzfristig entschieden werden.

Die Stadt Buchen ist Pilotgemeinde bei der IHK-Kampagne "Heimat-Shoppen". Ziel der Kampagne ist es, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität in unseren Städten, Gemeinden und Regionen stärker ins Bewusstsein der Kunden zu rücken. Die Aktionstage finden am 10. und 11. September statt. Spezielle Einkaufsangebote beginnen Mitte August. Hier wird zeitnah über das Projekt informiert.

Auch die Veranstaltungen der mittlerweile weit über die Grenzen des Neckar-Odenwald-Kreises bekannten Festivalreihe "Help!" reihen sich als Abschlussveranstaltung in die "Genieß‘ dei Buche" -Reihe ein. Für die Nepal-Hilfe gibt es vier Tage Rock und Pop vom Feinsten in der Halle von Veranstaltungstechnik Häfner im IGO.

Info: Selbstverständlich sind die aktuellen Corona-Richtlinien jederzeit zu beachten und einzuhalten. Kurzfristige Änderungen sind jederzeit möglich.