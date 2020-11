Buchen. (rüb) "Im Rückblick war es ein denkbar schlechter Zeitpunkt für einen Doppelhaushalt", sagte Beigeordneter Benjamin Laber in der Gemeinderatssitzung am Montag in der Stadthalle. Bei der Verabschiedung des für die Jahre 2020 und 2021 gültigen Zahlenwerks sei die Corona-Pandemie, die bundesweit eine massive Verschlechterung der kommunalen Finanzen mit sich gebracht hat, natürlich nicht absehbar gewesen. Dennoch gibt es zumindest für den Buchener Haushalt Entwarnung: Man liege weiter auf Kurs, und die Finanzplanung könne 2021 wie geplant fortgeführt werden.

Wie der Beigeordnete eingangs aufzeigte, muss die Kommune bei einem Doppelhaushalt die Zahlen vor Ablauf des ersten Haushaltsjahres überprüfen und gegebenenfalls auf neue Entwicklungen und Veränderungen reagieren. "Die finanziellen Auswirkungen durch Corona sind zu meistern: Wir benötigen keinen Nachtragshaushalt und auch keine Haushaltssperre", betonte Benjamin Laber. Dies liege auch an den Hilfen von Bund und Land, die Einnahmeausfälle zumindest teilweise abdecken würden, etwa bei der Gewerbesteuer. Insgesamt laufe das Jahr 2020 etwas schlechter als im Plan, es könne aber wohl immer noch mit einer schwarzen Null oder einem leichten Plus abgeschlossen werden.

"Da wir defensiv geplant haben, können wir auch 2021 so weitermachen wie geplant", richtete Laber den Blick nach vorn. Zwar würden Einnahmen wegbrechen: "Aus der erwarteten Seitwärtsbewegung bei den Steuereinnahmen hat sich ein Corona-Knick ergeben." Dies aufzuholen werde Zeit brauchen. Die beschlossene Senkung der Kreisumlage sorge auf der anderen Seite aber wieder für Entlastung und rette so das Haushaltsergebnis 2021, das – so der Plan – mit einem Minus von 1,3 Millionen Euro abschließen soll.

Die Stadt werde 2021 weiter kräftig investieren, etwa in die Erschließung von Baugebieten in der Kernstadt ("Marienhöhe") und mehreren Ortsteilen.

Die Ratsfraktionen quittierten die positiven Nachrichten aus der Kämmerei mit viel Lob und Dank. "Kapitän Burger und sein erster Offizier Laber halten das Gemeindeschiff in unruhiger See auf Kurs", zog Dr. Harald Genzwürker (CDU) einen gelungenen bildhaften Vergleich. Um böige Winde, unerforschte Untiefen und Unwetterfronten zu meistern, brauche es Umsicht, Mut und Entschlossenheit. "Wir liegen trotz vielfältiger Widrigkeiten auf Kurs", formulierte es Martin Hahn (Freie Wähler) und dankte dem Team der Kämmerei mit Benjamin Laber und Tanja Zöller an der Spitze. Dass die Verwaltung kein Seemannsgarn spinne, stellte Johannes Volk (SPD/Grün-Links) heraus. Einen Doppelhaushalt aufzustellen, sei die richtige Entscheidung gewesen.

Durchweg Zustimmung fand auch der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB), den Geschäftsführer Andreas Stein vortrug. Demnach wird erstmals in der Geschichte des EDB ein Verlust (-157.000 Euro) erwartet. In den Folgejahren rechne man aber wieder mit positiven Ergebnissen. Während die Beteiligung an den Stadtwerken eine Gewinnausschüttung von 903.400 Euro bringen soll, wird für die Bäder (-891.800 Euro) und für die Telekommunikation (-183.200 Euro) mit Verlusten kalkuliert. Bei den Bädern wurden wegen Corona nur 50 Prozent der regulären Umsatzerlöse eingeplant.

Auf der Investitionsseite stehen für 2021 die Sanierung der Lüftungsanlage in den Umkleidekabinen im Hallenbad (81.000 Euro), eine Pergola im Freibad (22.000) und ein Wetterschutz im dortigen Kioskbereich (28.000 Euro). Für den Netzausbau im Bereich der Telekommunikation wird mit 300.000 Euro kalkuliert. Außerdem wird der EDB 45.000 Euro für eine Fotovoltaikanlage bei der Feuerwehr investieren. Noch Ende 2020 werde eine 99-kW-Anlage auf dem Dach des BGB in Betrieb gehen.

Bürgermeister Roland Burger zeigte sich mit der Entwicklung des EDB zufrieden: "Das Geld ist gut investiert", etwa in das Breitbandnetz, das nun an die BBV vermietet werde und so für neue Einnahmen sorge. Martin Hahn (Freie Wähler) stellte heraus, was der EDB alles für das Wohl der Bevölkerung leiste, etwa durch den Betrieb der Schwimmbäder.