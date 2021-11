Osterburken. (bg) Nachdem insbesondere ein im vergangenen Jahr bundesweit angesetzter Probealarm erhebliche Probleme und Defizite im Alarmierungsfall offenbart hatte, wurde vom Bund Mitte Oktober ein Sonderförderprogramm "Sirenen" aufgelegt, das auch die Stadt Osterburken nutzen will.

In den Stadtteilen von Osterburken sind, wie seitens der Verwaltung in der Gemeinderatssitzung informiert wurde, noch die alten Sirenen vorhanden, die nicht mehr angesteuert bzw. zu Übungszwecken auch nicht per Hand ausgelöst und zudem auch nicht mehr gewartet werden.

Bei "Tagen der Alarmierung" habe sich gezeigt, dass die Infrastruktur zur Warnung der Bevölkerung im Land sehr dürftig oder in weiten Teilen gar nicht ausgebaut bzw. vorhanden sei. Allerdings seien Sirenenanlagen wichtig für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. So wäre beispielsweise bei außergewöhnlichen Wetterlagen, die zu Hochwasserlagen führen können, eine Warnung der Bevölkerung mittels elektronischer Sirenen, die mit Textdurchsage besprochen werden können, äußerst hilfreich, weil sie dem Überraschungseffekt entgegentreten.

Vor diesem Hintergrund will auch die Stadt Osterburken vom unlängst aufgelegten Sonderprogramm "Sirenen" profitieren und neue Sirenenanlagen beschaffen. Wie dazu erläutert wurde, verfügen die Anlagen der neuen Generation über eine sogenannte Batteriepufferung, die sicherstellt, dass auch bei Stromausfall die Alarmierung gewährleistet ist.

Die Anschaffung und Montage dieser elektronischen Sirenenanlagen wird mit einem Festbetrag von 10.850 Euro gefördert (Sirenen 8500 Euro, Errichtungskosten 1500 Euro, Steuergerät 850 Euro). Insgesamt sollen in der Gesamtstadt Osterburken fünf Hochleistungssirenen installiert werden, zwei in der Kernstadt und je eine in den Stadtteilen. Genutzt werden sollen die bisherigen Sirenenstandorte, was bei der Installation teilweise die Neuschaffung der Infrastruktur erspare. In Osterburken selbst sind keine Sirenen mehr vorhanden; hier sollen je eine Sirene auf dem Dach des Rathauses und auf dem Dach der Realschule mittels Dreibein installiert werden.

Die von zwei Firmen angeforderten Angebote lagen am Montag noch nicht vor. Der Gemeinderat will nun erst einmal den Eingang der Angebote abwarten, um zu sehen, welche Kosten die Stadt zu tragen hat, ehe eine Entscheidung über die Anschaffung getroffen wird.

Baugebiet wird erweitert

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Baugelände soll das Schlierstadter Baugebiet "Stürzwasen" in absehbarer Zeit erweitert werden. Der Osterburkener Gemeinderat stellte am Montag die Weichen für die Erschließung, indem die LBBW Kommunalentwicklungsgesellschaft mit weiteren Planungen beauftragt wurde.

Wie der städtische Bauamtsleiter Steinmacher zum Sachstand mitteilte, besteht in Schlierstadt seit März 2002 der Bebauungsplan "Stürzwasen". Wegen der Aufnahme des Ortsteils ins Förderprogramm "MELAP" ("Modellprojekt zur Eindämmung des Landschaftsverbrauchs durch Aktivierung des innerörtlichen Potenzials") habe man jedoch die Erschließung des Baugebiets jahrelang nicht weiterverfolgt. 2018 sei ein erster Erschließungsabschnitt mit neun Bauplätzen fertiggestellt worden, die inzwischen weitestgehend verkauft seien.

Da die Nachfrage nach Bauplätzen aber ungebrochen ist, soll das Baugebiet erweitert werden, weshalb man im Frühjahr die Kommunalentwicklungsgesellschaft mit der Erschließungsträgerschaft betraut habe. Die eigentlichen Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen.

Die inzwischen vom Unternehmen durchgeführte Wirtschaftlichkeitsberechnung habe, so Steinmacher, ergeben, dass es nicht wirtschaftlich sei, jetzt nur den zweiten Bauabschnitt zu erschließen, in dem lediglich sechs Bauplätze ausgewiesen werden können. Vielmehr sollte den Experten zufolge mit den Arbeiten für den rund 9300 Quadratmeter umfassenden zweiten Abschnitt zumindest schon einige Leistungen für Abschnitt drei (8157 Quadratmeter) eingeplant werden, etwa mit Blick auf Entwässerung und Wasserversorgung.

Die Verwaltung schlug daher vor, die beiden Abschnitte zusammen planen zu lassen, um dann nach Vorliegen der Planung und der Kostenberechnungen zu entscheiden, ob man zunächst nur einen Abschnitt in Angriff nehmen will oder gleich zwei Abschnitte erschlossen werden sollen. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorgehen zu und beauftragte die LBBW mit den Planungen.