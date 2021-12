Osterburken. (F) Dass der schienengleiche Personenübergang am Osterburkener Bahnhof beseitigt wird, war am Dienstagabend in der Sitzung des Gemeinderats in der Baulandhalle ein großes Thema. Dabei ging es vor allem um die Frage, in welcher Form für Ersatz gesorgt werden soll.

Wie Bauamtsleiter Matthias Steinmacher erläuterte, wolle die Deutsche Bahn im Zuge des aktuellen Stellwerkneubaus den bestehenden Bahnsteig von bisher 32 Zentimeter auf die neue "S-Bahn-Höhe" von 76 Zentimetern anheben. Durch diese geplante Erhöhung sei es nicht mehr möglich, den vorhandenen schienengleichen Überweg zum Mittelbahnsteig, der mit einer elektrischen Schiebeschranke gesichert ist, künftig zu nutzen. Zudem dürfe diese Anlage nach den Vorgaben der DB Netz AG nur noch bis 2026 betrieben werden.

Für den künftigen Zugang zum Mittelbahnsteig stünden zwei Alternativen im Raum: eine Unter- oder eine Überführung. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse werde als wirtschaftlichste Lösung eine Überführung zwischen dem Bahnhofs- und Postgebäude bis zum Mittelsteig angesehen. Nach den Ausführungen der Bahn, so Matthias Steinmacher, könnte die geplante Brücke zusätzlich auch bis zur Güterhallenstraße verlängert werden.

Man habe auch geprüft, ob man die bereits bestehende Bahnunterführung mit nutzen könne. Diese Idee sei allerdings wieder verworfen worden, da die Wege zu weit wären und die Umsteigezeiten dadurch nicht eingehalten werden könnten.

Wenn die Brücke bis zur Güterhallenstraße verlaufen soll, hätte die Stadt einen Kostenanteil von rund 1,5 Millionen Euro zu tragen, wie Bürgermeister Jürgen Galm informierte.

Steinmacher präsentierte anschließend drei Vorschläge seitens der Bahn: Möglich wären eine Stahlkonstruktion, die rund 6,7 Millionen Euro kosten würde, eine Konstruktion aus Stahl und Beton für rund 6,75 Millionen Euro oder die Unterführung für etwa 8,9 Millionen Euro.

Da die Deutsche Bahn nun eine Antwort auf die Frage möchte, ob eine Durchbindung bis zur Güterhallenstraße bereits mitgeplant werden soll, musste der Gemeinderat eine Entscheidung treffen. Stadtrat Werner Geiger (Freie Wähler) sagte, dass diese Maßnahme innerstädtisch von großer Bedeutung sei. Es sei zudem wichtig, eine neue Verbindung zur Güterhallenstraße und weiter zur Innenstadt herzustellen. Er sprach sich dafür aus, diese einmalige Chance zu nutzen. Es sei aber, wie er weiter sagte, auch klug, die Bürgerschaft in die geplante Baumaßnahme mit einzubeziehen. Zudem sei es auch sinnvoll, einen Mitarbeiter der Bahn nach Osterburken zu holen, der das Vorhaben erläutert.

Stadtrat Klaus Vogel (SPD) schloss sich den Ausführungen seines Vorredners an. Diese geplante Maßnahme sei auf Jahrzehnte hinaus für die Stadt und deren Bevölkerung von sehr großer Bedeutung, und es gebe hierzu keine Alternative. Er sprach sich dafür aus, vor einer Entscheidung beide Varianten kostenmäßig prüfen zu lassen.

Auch Stadtrat Martin Brümmer (Freie Wähler) meinte, dass man die beiden Varianten kostenmäßig gegenüberstellen und ergebnisoffen in weitere Diskussion gehen sollte.

Sein Kollege Andreas Heck (CDU) war ebenfalls der Meinung, dass die geplante Anbindung bis zur Güterhallenstraße gut sei. Die anfallenden Baukosten stünden aber im Vordergrund.

Stadträtin Margaret Horb (CDU) erinnerte daran, dass das Bahnhofsgebäude auf Stelzen gebaut und der Untergrund im gesamten Bereich sehr sumpfig sei. Sollte man sich tatsächlich für eine weitere Unterführung entscheiden, könnte es auch sein, dass erheblich höhere Kosten als derzeit geplant auf die Stadt zukommen könnten.

Bürgermeister Jürgen Galm versprach, die vorgetragenen Anregungen aufzunehmen. Mit dem Neubau der Unter- oder Überführung werde dann eine weitere Sicherheitslücke geschlossen. Mit den Vertretern der Bahn sollen nunmehr weitere Gespräche geführt werden.

Der Gemeinderat sprach sich schließlich mit einer Enthaltung mehrheitlich für die Verlängerung des Bahnübergangs bis zur Güterhallenstraße aus. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, eine genaue Kostenermittlung für beide Varianten in Zusammenarbeit mit der Bahn vorzunehmen. Außerdem sollte ein Mitarbeiter der Bahn nach Osterburken kommen, um das geplante Vorhaben dem Gemeinderat und den Bürgern vorzustellen.