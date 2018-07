Das Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei in Mudau wird an die Firma Gramling und Firma Günter Clemens e.K. verkauft. Auf der Fläche, den die Firma Günter Clemens e.K. erwirbt, wird der neue "Penny" entstehen. Foto: Liane Merkle

Mudau. (lm) Im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung - der letzten im Bürgersaal vor der Rathaussanierung - standen die Auftragsvergaben für die Rathaussanierung, die geplante Verlagerung des Kindergartens Mudau in die Grund- und Hauptschule und die Erschließung des Geländes der ehemaligen Straßenmeisterei in Mudau.

Für die Rathaussanierung konnten nach Architektenprüfung folgende Gewerke vergeben werden: Die Rohbauarbeiten gingen zum Angebotspreis von 121.702 Euro an die Firma Holderbach-Bau aus Götzingen, die Fensterbau- und Außentürenarbeiten werden zum Auftragspreis von 194.373 Euro durch die Firma Schneider aus Leinefelde-Worbis ausgeführt und der Aufzug wird für 43.684 Euro von der Firma Haushahn aus Stuttgart eingebaut.

Zum Auftragspreis von 27.349 Euro wurden Gerüst-, Dachdecker- und Zimmererarbeiten an die Firma Holzbau Gramlich aus Hainstadt vergeben. Die Vergabe der Arbeiten für Heizung und Sanitär erfolgte für 97.251 Euro an die Firma Piksa GmbH aus Schloßau und für 298.038 Euro erhielt die Firma Licht-Concept aus Walldürn den Zuschlag für die Elektroarbeiten.

Die Rathaus-Mitarbeiter ziehen ab Mittwoch nächster Woche um und die Gemeinderatssitzungen werden während des Umbaus im Feuerwehrgerätehaus stattfinden. Für die Rathaussanierung stehen Mittel in Höhe von einer Million Euro im Vermögenshaushalt zur Verfügung.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt ging es um die geplante Verlagerung des Kindergartens Mudau in die Grund- und Hauptschule, wo sich erhebliche Schwierigkeiten in der Umsetzung der Anforderungen ergeben haben, da Schule und Kindergarten komplett getrennt sein müssen.

Aus diesem Grund beschloss das Gremium eine Machbarkeitsstudie, die auch den bisherigen Bestand des Kindergartens inklusive des Krippenraumes im ehemaligen Schwesternhaus berücksichtigt. Für etwa 10.000 Euro wird das Büro Wolfram Architekten die Machbarkeitsstudie übernehmen und bis Ende Oktober vorstellen.

Im Rahmen der Erschließung des Geländes der ehemaligen Straßenmeisterei in Mudau wurde außerplanmäßigen Ausgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung wegen zusätzlicher Arbeiten in Höhe von circa 15.000 Euro zugestimmt.

Der Gemeinderat hat außerdem beschlossen, dass das Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei an zwei Firmen verkauft wird: an die Firma Gramling und an die Firma Günter Clemens e.K. aus Abtsteinach, die das Gelände für den Bau des neuen "Penny"-Markts erwirbt. Das Ingenieurbüro Sack und Partner aus Adelsheim erhielt hier den Auftrag zur Ausführung der Ingenieurleistungen zur Herstellung der Abwasser- und Oberflächenwasserleitungen zum Honorar für 14.500 Euro.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt bestätigte der Gemeinderat die nach der Bürgerbeteiligung und Behördenanhörung veranlassten Änderungen des Bebauungsplanentwurfs "Seniorenzentrum Mudau". Diese Ergebnisse und die der schalltechnischen Untersuchung und artenschutzrechtlichen Prüfung - nach der der Abriss der bestehenden Gebäude erst nach der Brutzeit erfolgen darf und Nistkästen aufgehängt werden müssen - werden nun mit dem Investor abgestimmt und in den Bebauungsplan eingearbeitet.

Darüber hinaus bestätigte der Gemeinderat die Änderungen im Bebauungsplanentwurf "Rumpfener Buckel" in Mudau nach den Ergebnissen aus der Bürgerbeteiligung und Behördenanhörung und den grünordnerischen Beiträgen, Umweltbericht, artenschutzrechtlicher Prüfung sowie dem schalltechnischen Gutachten. Darunter ist unter anderem die Festsetzung einer Versorgungsfläche für eine Umspannstation an der Gebietszufahrt und für die Druckerhöhungsanlage.

Es wurde zudem mitgeteilt, dass das Ingenieurbüro Walter und Partner aus Adelsheim die Planung und Bauleitung des Kanalsammlers in Steinbach übernehmen soll, die Honorarkosten für diese Nachbesserung müssen allerdings noch verhandelt werden. Im Sommer 2016 wurde die Sanierung der Professor-Albert-Straße in Steinbach, inklusive Dimensionserhöhung des Kanals, angeschlossen.

Zwischenzeitlich wurde festgestellt, dass der sich anschließende Sammelkanal zur Kläranlage ebenfalls einer Dimensionserhöhung bedarf, da es bei Starkregen zu Rückstauproblemen kam. Für diese Baumaßnahme wird mit Kosten in Höhe von rund 150.000 Euro gerechnet.

Die Gemeinde Mudau sieht es zusammen mit dem Neckar-Odenwald-Kreis nach wie vor als eine wichtige Aufgabe an, die Breitbandversorgung weiter auszubauen. Aus diesem Grund beauftragte nun der Gemeinderat zum Preis von 36.656 Euro das Unternehmen IK-T aus Regensburg, einen Masterplan zur Glasfaserversorgung der Gebäude in Mudau zu erstellen. Dies allerdings nur dann, wenn gemäß den geltenden Förderrichtlinien eine 100-prozentige Übernahme der Kosten erfolgt.