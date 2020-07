Der Gemeindekindergarten „Villa Kunterbunt“ hat einen erhöhten Bedarf an Plätzen in Ü3-Gruppen. Deshalb könnte eine Waldkindergartengruppe für Dreijährige bis Schuleintritt bei Halbtagsöffnungszeit eingerichtet werden. Fotos: Dominik Rechner

Hardheim. (dore) "Wir haben ein vielfältiges Angebot an Kinderbetreuung in unserer Gemeinde", sagte Bürgermeister Volker Rohm in der Gemeinderatssitzung am Montag und betonte, dass die Gemeinde das Geld für die Kindergärten gerne in die Hand nehme, denn: "Investitionen in unsere Kinder sind Investitionen in unsere Zukunft." Er hob die harmonische Zusammenarbeit der Einrichtungen der Gemeinde, der kirchlichen Träger und des Betriebskindergartens der Firma Grammer hervor.

Hauptamtsleiterin Mareike Brawek stellte die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2020/2021 vor. Demnach ergeben sich für alle Kindergärten "nach derzeitigem Stand" keine Änderungen. Der Betriebskindergarten Grammer bietet zwölf Plätze für Dreijährige bis Schuleintritt mit Ganztagsöffnungszeit.

Am Katholischen Kindergarten Hardheim gibt es eine Gruppe mit Regelöffnungszeit (25 bis 28 Plätze), eine Ganztagsgruppe zeitgemischt mit verlängerter Öffnungszeit und/oder Regelöffnungszeit und/oder Halbtagsöffnungszeit für Dreijährige bis Schuleintritt (22 bis 25 Plätze) sowie eine Kleinkindgruppe (Kinderkrippe) mit Ganztagsöffnungszeit (zehn Plätze). "Es sind verlängerte Öffnungszeiten in Aussicht gestellt, aber nicht für das kommende Kindergartenjahr", so Brawek. Beide Ü3-Gruppen sind bis zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt. Bei der Kleinkindgruppe sind zum Juli 2021 noch fünf Plätze frei.

Im Gemeindekindergarten Hardheim gibt es zwei Gruppen mit Regelöffnungszeit (50 bis 56 Plätze), eine Ganztagsgruppe für Dreijährige bis Schuleintritt (22 bis 25 Plätze), eine altersgemischte Gruppe für Zweijährige bis Schuleintritt mit Ganztagsöffnungszeit (20 Plätze), eine Gruppe für Dreijährige bis Schuleintritt mit verlängerter Öffnungszeit (21 Plätze) und zwei Kleinkindgruppen (Kinderkrippe) mit Ganztagsöffnungszeit. Alle Ü3-Gruppen sind nach derzeitigem Planungsstand bis zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt. Bei den beiden Kleinkindgruppen sind bis Juli 2021 noch zwei Plätze frei. Durch den erhöhten Bedarf an Plätzen in Ü3-Gruppen soll gegebenenfalls eine Waldkindergartengruppe für Dreijährige bis Schuleintritt mit einer Gruppengröße von maximal 20 Kindern bei Halbtagsöffnungszeit eingerichtet werden. Dazu läuft noch bis Ende Juli eine Interessensabfrage. Das Ergebnis dieser Umfrage bleibe abzuwarten, so Brawek. Bei Bedarf werde eine entsprechende Gruppe im Rahmen eines Nachtrages zur Kindergartenbedarfsplanung gesondert beschlossen.

Am Katholischen Kindergarten Gerichtstetten bestehen eine altersgemischte Gruppe für Zweijährige bis Kinder im Alter von 14 Jahren (verlässliche Grundschule) mit verlängerter Öffnungszeit (19 Plätze) sowie eine Mischgruppe für Zweijährige bis Schuleintritt mit Regelöffnungszeit, verlängerter Öffnungszeit und Ganztagsöffnungszeit (21 Plätze). Zum Juli 2021 sind noch zwei Plätze frei.

Der Katholische Kindergarten bietet eine altersgemischte Gruppe für Einjährige bis Schuleintritt mit 15 Kindern, von denen bis zu fünf Kinder jünger als drei Jahre sein dürfen. Zum Juli 2021 sind keine Plätze mehr frei. Für den Katholischen Kindergarten Schweinberg gibt es eine Gruppe mit Regelöffnungszeit für Zweijährige bis Schuleintritt (25 Plätze) und tageweiser verlängerter Öffnungszeit. Zum Juli 2021 sind noch vier Plätze frei. Eine Umfrage habe ergeben, dass mehr als ein Drittel der Eltern der aktuellen bzw. künftigen Kindergartenkinder eine Erweiterung der Öffnungszeiten wünscht. Viele Schweinberger Eltern würden ihre Kinder wegen der Öffnungszeiten in andere Kindergärten schicken. Deshalb seien Überlegungen notwendig, ob eine Mischform angeboten werden soll. Für das kommende Kindergartenjahr sind aber keine Änderungen vorgesehen. Das Gremium stimmte der Bedarfsplanung für die Kindergärten zu.

Des Weiteren stellte Kämmerer Bernd Schretzmann die geplanten Entgelte für die Kindergarten- und Hortbetreuung 2020/21 vor. "Die Gesamtkosten sollen zu 20 Prozent über Entgelte gedeckt werden", so Schretzmann. Die Entgelte werden um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht. Man müsse auf Grundlage der Vorjahres- und kommenden Mehrkosten wie z.B. höheren Personalkosten neu kalkulieren, so Schretzmann. Die Erhöhung bleibe dabei bewusst hinter der tatsächlichen Kostenentwicklung zurück, um die Eltern nicht über Gebühr zu belasten.

Gemeinderat Stefan Wolfmüller wollte wissen, warum die Zahlen hier im Vergleich zu Nachbargemeinden unterdurchschnittlich seien. Schretzmann sagte hierzu, dass für Ganztagsbetreuung in Hardheim weniger gezahlt werden müsse als in Höpfingen und Walldürn. Das sei schon seit deren Einführung so gewesen und der Sprung auf ein Entgeltniveau mit den Nachbarkommunen sei nun zu groß.

Die Gemeinderatsmitglieder stimmten bei einer Gegenstimme den Entgelten für 2020/21 zu. Demnach werden elf Monatsbeiträge erhoben, die Entgeltsätze sind jeweils für eine Betreuung von 30 Wochenstunden berechnet. Familien mit mehr als einem betreuten Kind müssen weniger pro Kind zahlen. Die Entgelte wurden wie folgt festgelegt (Angaben jeweils pro Monat und für das Kind aus einer Familie mit einem Kind):

> Für die Regelbetreuung gilt (Angaben pro Monat): 130 Euro (128 Euro im Vorjahr)

> Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit: 162,50 Euro

> Ganztagsgruppe: 234,50 Euro

> Betreuung von Kindern unter drei Jahren in altersgemischten Gruppen: Regelbetreuung: 260 Euro; Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit: 325 Euro; Ganztagsgruppe: 469 Euro.

> Kleinkindbetreuung (Katholischer Kindergarten Hardheim, Gemeindekindergarten): 384 Euro

> Hort Grundschulkinder: 192 Euro

> Halbtagsbetreuung Grundschule: 51 Euro.

Für die Betreuung von Kindern an einzelnen Tagen wurden folgende Entgeltsätze festgelegt: Regelgruppen 10,50 Euro; Regelgruppen U3 21 Euro; Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit 13,50 Euro; Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit U3 26,50 Euro; Ganztagsgruppe 19 Euro; Ganztagsgruppe U3 38 Euro; Kleinkindbetreuung 31 Euro; Hort 15,50 Euro; Halbtagsbetreuung (verlässliche Grundschule) 4,50 Euro.