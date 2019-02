Buchen. (Wd) Als das Wahlergebnis mit 27 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Nein-Stimme von Bürgermeister Roland Burger bekannt gegeben wurde, brandete lauter Beifall im Gremium und in den voll besetzten Zuschauerreihen auf. Der 37-jährige Finanzdezernent Benjamin Laber wurde am Montagabend vom Gemeinderat im Bürgersaal des Alten Rathauses in einer geheimen Wahl mit sehr großer Mehrheit zum neuen Beigeordneten der Stadt gewählt, nachdem 2018 sein Amtsvorgänger Thorsten Weber Bürgermeister von Limbach wurde.

Bürgermeister Roland Burger sprach nach der erfolgreichen Wahl von einem großen Vertrauensbeweis und einer guten Ausgangsbasis, gratulierte herzlich und überreichte Laber eine Krawatte in den Stadtfarben, für dessen Ehefrau Tabea gab es das Spiel "Buchen musst Du suchen". Die Amtszeit des neuen Wahlbeamten beginnt am 1. März und beträgt acht Jahre bis zum 28. Februar 2027. Der Gemeinderat beschloss, den neuen Beigeordneten nach A 16 zu besolden.

Benjamin Laber dankte für das hervorragende Wahlergebnis. "Ich werde mir alle Mühen geben, diesen großen Vertrauensbeweis zu rechtfertigen", betonte er. Alle Fraktionen gratulierten. Stadtrat Dr. Harald Genzwürker (CDU), erklärte, das Wahlergebnis sei auch ein Vertrauensvorschuss, lasse aber zuversichtlich in die Zukunft blicken. Die Stadträte Martin Hahn (FW) und Johannes Volk (SPD) schlossen sich den guten Wünschen an.

In seiner Vorstellungsrede nannte Benjamin Laber vier wesentliche Schwerpunkte, die sein künftiges Handeln bestimmen werden: Den Generationswechsel managen, die Digitalisierung vorantreiben, ein bedarfsorientiertes, bürgernahes und transparentes Verwaltungshandeln gewährleisten sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Verwaltung sichern.

Zunächst skizzierte Laber seinen beruflichen Werdegang, der ihn nach dem Studium zum Diplom-Verwaltungswirt 2006 zur Stadtverwaltung Mannheim in die Kämmerei und in den Personalbereich führte. 2011 schloss er sein nebenberufliches Studium zum Betriebswirt ab, wurde 2012 Abteilungsleiter der Stadt Mannheim. Ein weiteres nebenberufliches Studium, ein Masterstudium mit Schwerpunkt "Public Management" schloss Laber 2014 ab.

Im Juli 2018 kehrte er "nach gut zwölf Jahren beruflichen Exils in die Heimat zurück" und trat als Finanzdezernent in den Dienst der Stadt Buchen, wo er auch inzwischen mit Ehefrau und Kind wohnt und sich "gut aufgenommen" fühlt.

Laber betonte, dass etliche Kollegen altersbedingt in wenigen Monaten bzw. den nächsten beiden Jahren aus dem aktiven Dienst ausscheiden werden. Damit einher gehe ein erheblicher Verlust an fachlichem und organisatorischem Wissen. Laber sieht es als seine Aufgabe an, zum einen dazu beizutragen, das Know-how der scheidenden Generation mit Hilfe eines entsprechenden Wissensmanagements zu sichern und zum anderen gute Arbeitsbedingungen zu erhalten, damit Mitarbeiter ihre Energie und Ideen gerne in den Dienst der Stadt stellen. Dann sprach er die Gemeinderäte an. Für jeden werde die Ratsarbeit ab der kommenden Wahlperiode durch Tablet-Unterstützung papierloser erfolgen. Bei der Digitalisierung sei es aber nötig, das Thema aktiv zu steuern, in die richtigen Wege zu leiten und dabei Nützliches und Hilfreiches gegenüber Unnötigem und Unwirtschaftlichem abzugrenzen.

Mithilfe neuer Möglichkeiten sei die Verwaltung im Hinblick auf künftige Anforderungen fit zu machen. Seine Aufgabe sieht Laber darin, dass die Umsetzung zügig gelinge, diese aber auch keinen der Beteiligten überrolle und ratlos zurücklasse. Digitalisierung und Verwaltungshandeln seien jedoch kein Selbstzweck, sondern müssten für die Bürger der Stadt einen Mehrwert erzeugen. Verwaltungsleistungen seien den Bürgern möglichst unkompliziert zugänglich zu machen. Es gehe nicht mehr nur darum, passgenaue Leistungen von hoher Qualität zu liefern, sondern Verwaltungshandeln transparent zu machen, den Wertschöpfungsprozess offenzulegen und für die erbrachten Leistungen zu werben, damit sie von den Nutzern akzeptiert werden. Dabei könne es nicht immer darum gehen, ausschließlich positive Auswirkungen für jedermann zu erzeugen. Für ein gedeihliches Zusammenleben seien auch regulative und ordnende Maßnahmen durch die Verwaltung notwendig.

Oberstes Ziel allen Verwaltungshandelns sei und bleibe die Sicherung dauerhafter Leistungsfähigkeit, die Erreichung dieses Ziels bedinge immer auch die Einhaltung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Bei Investitionen mit längeren Nutzungsdauern werde es darum gehen, verstärkt die Folgekosten gegenüber den Investitionskosten in den Fokus zu nehmen, um den künftigen Generationen nur jene Lasten aufzubürden, die sie tragen können. Dieses Verständnis der Nachhaltigkeit solle weiterhin bleiben.