Dezember 2017: Auf dem Hof einer Kfz-Werkstatt in der Industriestraße wurden zehn Autos in Brand gesteckt. Die Feuerwehr Adelsheim war mit 34 Mann und u. a. dem LF16/12 der Abteilung Sennfeld im Einsatz. Dieses soll nun ersetzt werden. Foto: Feuerwehr Adelsheim

Adelsheim. (ahn) Knapp 200 Einsätze leisteten die Kameraden der Adelsheimer Feuerwehr in den letzten fünf Jahren. Damit die im Extremfall lebensrettende Hilfe der Floriansjünger auch in den nächsten fünf Jahren weiterhin so schnell und zuverlässig erbracht werden kann, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend den Feuerwehrbedarfsplan für die nächsten Jahre einstimmig beschlossen.

Wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt, der seiner Freude über die Anwesenheit einiger Feuerwehrkameraden Ausdruck verlieh, informierte, habe man Ende September letzten Jahres in der Sitzung der Arbeitsgruppe Feuerwehr den Feuerwehrbedarfsplan behandelt. Danach sei er nach einem Gespräch mit dem Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr fertiggestellt worden. Lobend merkte der Bürgermeister an, dass der Bedarfsplan, der auch Auswirkungen auf die Haushalte der nächsten Jahre habe, von der Feuerwehrführung selbstständig erarbeitet wurde, ohne dass man auf die Hilfe von Beratern zurückgegriffen hätte. Diese Arbeitsgruppe besteht neben dem Zugführer Jochen Ehmann und dem Gruppenführer Tobias Frank aus dem Feuerwehrkommandanten Daniel Balles sowie seinem Stellvertreter, Gruppenführer Holger Schwab, die den Feuerwehrbedarfsplan vorstellten.

"Was die Personalstruktur angeht, stehen wir sehr gut da", informierte Schwab. "Wir haben in allen Abteilungen genug Einsatzkräfte, und auch die Nachwuchsarbeit passt überall sehr gut."

Lediglich in Leibenstadt sei die Tagesstärke unter der Woche zwischen 7 und 17 Uhr zu gering, und die Anfahrt von Adelsheim dauere zu lange. "Dies sind aber Herausforderungen, mit denen sich alle ländlich strukturierten Gemeinden auseinandersetzen müssen." Hier gebe es auch kein Patentrezept für eine Lösung.

Ähnliches gelte für den Einsatz einer Drehleiter zur Menschenrettung. Diese müsste eigentlich innerhalb von zehn bzw. 15 Minuten vor Ort sein. Allerdings brauche die nächste Drehleiter, die in Buchen stationiert ist, zwischen 25 und 30 Minuten, bis sie in Adelsheim sei.

Wie dem vorliegenden detaillierten Bedarfsplan zu entnehmen ist, gelten bestimmte Mindestanforderungen, die der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg festgelegt hat. Um diese erfüllen zu können, "endet schlussendlich alles im Fahrzeugkonzept", wie Schwab darlegte. Das Hauptaugenmerk liege dabei vor allem auf den Einsatzfahrzeugen für den Erstangriff, also für den Grundschutz in jedem Stadtteil. Die Fahrzeuge sollten nicht älter als 25 Jahre sein. In Leibenstadt und Sennfeld habe man diese Marke zum Teil schon überschritten. "Deshalb besteht jetzt Handlungsbedarf."

Nach Rücksprache mit dem Innenministerium habe man entschieden, für Sennfeld ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) als Ersatz für das Löschgruppenfahrzeug LF16/12, Baujahr 1995, anzuschaffen. Ursprünglich sei ein HLF 20 mit einer doppelt so hohen Pumpenleistung angedacht gewesen. Doch der "kleine Bruder reicht für Sennfeld aus", meinte der Gruppenführer.

Auf der Prioritätenliste nimmt der HLF 10 die erste Stelle ein, da entsprechende Fördermittel noch in diesem Jahr beantragt werden müssten. Dadurch könne man eine Indienststellung Ende 2023/Anfang 2024 erreichen. Dann könne das LF16/12 als zweitausrückendes Löschfahrzeug in Adelsheim stationiert werden. Die Preise für das HLF 10 lägen zwischen 450.000 und 550.000 Euro, die für das HLF 20 bei etwa 650.000 Euro.

An zweiter Stelle auf der Prioritätenliste stehe die Ersatzbeschaffung für das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) in Sennfeld, das 1987 gebaut wurde. Dafür soll ein Gerätewagen Logistik (GW-L2) angeschafft werden, für das die Fördermittel 2022 beantragt werden müssten – bei einer Indienststellung im Jahr 2024.

Dritte Priorität habe die Neubeschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser (TSF-W) für das inzwischen 37 Jahre alte Tanklöschfahrzeug TLF 8/18. Dieses sei aufgrund der vorbildlichen Wartung und Instandhaltung noch in einem guten Zustand. "Es leistet noch treue Dienste, weshalb wir es nicht ad hoc abschieben wollen, sondern erst in sechs bis acht Jahren", so Schwab. Damit das TSF-W dann Ende 2027 in Dienst gestellt werden kann, müsse man 2025 die Fördermittel beantragen.

Das TSF-W hat allerdings nur einen Löschwassertank von 600 bis 800 Litern, was als Kompensation für die 1800 Liter des TLF 8/18 nicht ausreicht. Sollte die Anschaffung eines TLF 4000 mit 4000 Litern Tank, der für die RIO-Gemeinden seit Jahren im Gespräch ist, bis 2027 nicht absehbar sein, müsse man sich um ein geeignetes Fahrzeug bemühen, erklärte Daniel Balles.

Für die Finanzierung der Fahrzeuge gebe es eine Pauschalförderung von 92.000 Euro. Außerdem habe der Bürgermeister beim Regierungspräsidium angefragt: Man könne einen zweiten Ausgleichsstock beantragen. "Ob der allerdings durchgeht, ist fraglich", so der Feuerwehrkommandant.

Neben den Fahrzeugen stehen die Gerätehäuser im Mittelpunkt des Feuerwehrbedarfsplans. "Das einzige Gerätehaus, bei dem wir Handlungsbedarf sehen, ist das in Adelsheim", informierte Balles. Dieses stoße bei vier Einsatzfahrzeugen an seine Kapazitätsgrenze. Außerdem müssten sich die Feuerwehrkameraden in der Halle umziehen – dies sei nicht mehr zeitgemäß.

"Gleichzeitig ist uns auch bewusst, dass wir kein Gerätehaus à la Osterburken hinstellen können. Das ist auch nicht unser Ziel." Dennoch gebe es Handlungsbedarf. In den nächsten fünf Jahren sollte man sich Gedanken machen, wie man bedarfsgerecht, aber gleichzeitig wirtschaftlich sinnvoll dieses Problem angehen könne.

Auf die Frage von Stadtrat Ralph Gaukel (SPD) nach einem gemeinsamen zentralen Gerätehaus antwortete Balles, dass dies nicht umsetzbar sei, da man mit einem zentralen Gerätehaus die Hilfsfristen nicht mehr einhalten könne.

Zudem informierte Balles, dass man 2023 auf Digitalfunk umstellen werde.