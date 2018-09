Durchschnittlich bekamen Frauen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis die meisten Kinder in Baden-Württemberg. Foto: dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (Wd/dpa) Endlich einmal etwas Erfreuliches von der Statistik im Land: Der Neckar-Odenwald-Kreis hat sich zumindest bei der Geburtenrate einen Spitzenplatz erobert. In Baden-Württemberg hat jede Frau im vergangenen Jahr im Schnitt 1,57 Kinder bekommen. Das ist die zweithöchste Geburtenrate seit mehr als 40 Jahren. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mit.

Die meisten Kinder im Land bekamen durchschnittlich Frauen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis (1,78 Kinder). In den Kliniken des Landkreises erblickten letztes Jahr 1124 Kinder das Licht der Welt, davon 436 in Buchen und 688 in Mosbach.

Hoch erfreut zeigte sich Landrat Achim Brötel über die Entwicklung der Geburtenrate im Landkreis. "Über die Gründe kann man nur spekulieren. Am Landrat liegt es jedenfalls nicht. Es ist aber natürlich eine rundum positive Botschaft. Wer sich für Kinder entscheidet, blickt nämlich optimistisch in die Zukunft. Scheinbar stimmen die Rahmenbedingungen bei uns. Trotzdem gibt es nichts, was nicht noch besser werden könnte. Ich denke dabei insbesondere an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für uns alle ist das deshalb Ansporn und Verpflichtung, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Kinder sind Leben. Deshalb wollen wir auch morgen und übermorgen ein quicklebendiger Kreis bleiben."

Winfried Munz, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der Neckar-Odenwald-Kliniken: "Diese statistische Zahl merken wir natürlich ganz konkret in unseren Geburtsstationen in Mosbach und Buchen", erklärt Winfried Munz, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der Neckar-Odenwald-Kliniken. Allein dieses Jahr seien es auch schon wieder 812 Kinder, die in den Neckar-Odenwald-Kliniken auf die Welt gekommen sind.

Der seit 2016 andauernde Baby-Boom im Neckar-Odenwald-Kreis halte also an. "Einen kleinen Beitrag leisten wir sicherlich auch hierzu, denn unsere Hebammen, Ärzte und Krankenschwestern bieten jeder Familie, die zu uns kommt, neben der guten medizinischen Betreuung eine angenehme familiäre Atmosphäre. Und so kommen viele Familien gern auch ein zweites und drittes Mal", sagt der Chefarzt gegenüber der RNZ.

Auf den Plätzen zwei und drei waren laut Landesamt der Kreis Biberach (1,76 Kinder) und der Alb-Donau-Kreis (1,75 Kinder). Schlusslicht in Sachen Geburtenrate ist der Stadtkreis Heidelberg (1,18 Kinder), Damit die Bevölkerungszahl nicht schrumpft, müsste allerdings jede Frau 2,1 Kinder bekommen. Im Land wurden demnach im vergangenen Jahr rund 107.400 Kinder lebend geboren, etwa 100 Säuglinge weniger als im Jahr davor.