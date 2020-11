Birigt und Rainer Link vor ihrem Hotel-Restaurant in Hainstadt. Foto: Rüdiger Busch

Hainstadt. (rüb) Auf mehreren Beinen steht es sich besser als auf einem. Wer weiß das besser als Rainer Link. In vierter Generation führt der 55-jährige Metzgermeister und Koch das Hotel-Restaurant "Zum Schwanen" in Hainstadt. Da der "Schwanen" neben dem Hotelbetrieb und dem Restaurant auch noch die Standbeine Metzgerei und Partyservice besitzt, ist er so breit aufgestellt, dass er zwar besser durch die Krise kommt als andere. Dennoch stellt die Coronakrise auch diesen Familienbetrieb Tag für Tag vor gewaltige Herausforderungen, und die finanziellen Einbußen sind deutlich spürbar. Hinzu kommt die Unsicherheit: Wann wird wieder ein regulärer Hotel- und Restaurantbetrieb möglich sein?

Die Geschichte des "Schwanen" reicht zurück bis ins Jahr 1786. Rainer Links Urgroßvater Karl Theodor Gehrig erwarb das Anwesen im Jahr 1902 von der Familie Heinrich Herd.

1930 übernahmen Gehrigs Tochter Monika Link und ihr Ehemann Alfons Link das Gasthaus. Sie ergänzten den Betrieb um eine Metzgerei und später um Fremdenzimmer. 1950 bauten sie den großen "Schwanensaal" an. Im Jahr 1963 übergaben sie den "Schwanen" ihrem Sohn Kuno Link und dessen Ehefrau Irmgard. Das bisherige Hauptgebäude wurde 1975 abgerissen und durch das heutige Hotel-Restaurant mit Metzgerei ersetzt. In Person von Rainer und Birgit Link stieg im Jahr 2003 die vierte Generation der Familie Gehrig-Link ein.

Heute zählt der "Schwanen" 14 angestellte Mitarbeiter, darunter sechs Vollzeitkräfte. Auch die Kinder von Rainer und Birgit Link – Marilena (22), Kristin (20) und Leon (17), die studieren bzw. noch zur Schule gehen – helfen am Wochenende oder zu Stoßzeiten mit.

Am wenigsten ist natürlich die Metzgerei von den Auswirkungen der Krise betroffen: "Die Belieferung von Festen, von Veranstaltungen und von Schulen ist weggefallen", berichtet Birgit Link. Dafür sei festzustellen, dass einige Produkte im Laden stärker nachgefragt würden: "Es wird zuhause mehr gekocht." Komplett zum Erliegen gekommen ist dagegen der Bereich Catering und Partyservice: "Es ist ja alles ausgefallen: Hochzeiten, Abi-Bälle, runde Geburtstage ..."

Stattdessen wird der Abholservice erfreulich gut genutzt. "Man merkt, dass sich die Leute nach dem Essen aus dem Restaurant sehnen", betont Rainer Link. Viele junge Kunden und auch viele neue Kunden nutzen den Abholdienst – und zwar nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche. Parallel gibt es von Montag bis Freitag auch noch ein Tagesessen in der Metzgerei.

Auch der Hotelbetrieb läuft weiter, wenn auch reduziert. Der "Schwanen" hat 18 Zimmer und 33 Betten. Touristische Reisen sind derzeit ja verboten, weshalb nur noch Geschäftsreisende übernachten dürfen. Aber die kommen immerhin und dürfen – anders als beim ersten Lockdown im Frühjahr – auch bewirtet werden. Aber natürlich ist auch hier ein Rückgang festzustellen: Viele Unternehmen verzichten derzeit auf Geschäftsreisen. "Man darf gespannt sein, welche Auswirkungen das langfristig auf die Hotelbranche haben wird", sagt Rainer Link. Werden die Firmenbesuche und Konferenzen, die jetzt ausfallen oder digital durchgeführt werden, nach der Pandemie stattfinden wie gewohnt? Oder wird es einen generellen Kurswechsel geben?

Genauso groß sind die Fragezeichen im Restaurantbereich. Schon vor der erneuten Schließung lief das Geschäft nicht wie früher: "Es war eine Vorsicht und Unsicherheit bei den Gästen spürbar", so der Vollblut-Gastronom.

Doch was wird im Dezember? Für den zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es schon viele Reservierungen, für Silvester liegen ebenfalls schon Anmeldungen vor. "Alles natürlich unter Vorbehalt", erklärt Rainer Link. Schließlich weiß noch niemand, ob die Restaurants im Dezember wirklich öffnen dürfen. Die Links sind nicht sonderlich optimistisch, wenn sie an die jüngsten Aussagen aus der Politik und an die unverändert hohen Fallzahlen denken. Da sie selbst breit aufgestellt sind, treiben sie zwar – im Gegensatz zu vielen anderen Gastronomen – keine akuten Existenzsorgen um. Aber etwas mehr Planungssicherheit und eine Perspektive für die nächsten Monate wären aus ihrer Sicht wünschenswert.

Trotz der Unsicherheit lassen sie sich nicht unterkriegen: "Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt", betont der 55-Jährige mit dem Blick auf die im Dezember anstehenden Festtage, und seine Frau erklärt: "Es wäre schön, wenn wir unsere Gäste zumindest an Weihnachten bewirten und ihnen damit am Ende dieses schwierigen Jahres etwas Schönes bieten könnten!"

> Kontakt: Hotel-Restaurant "Zum Schwanen", Hornbacher Straße 4, Hainstadt, Tel. 06281/2863.

> Abholzeiten: montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 12 bis 14 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr, mittwochs und sonntags 12 bis 14 Uhr.

> Speisekarte: auf der Facebook- bzw. Instagramseite des "Schwanen" und auf der Homepage www.schwanen-online.de/Frische-Menüs.

> Die "Renner": die "Klassiker", vom Rumpsteak über das Schnitzel bis zum Cordon bleu.

> Besonderheit: wechselnde Angebote wie zuletzt Gänsekeule oder an diesem Wochenende Wildgerichte.