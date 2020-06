Neckar-Odenwald-Kreis. (ar/rüb) In den Küchen vieler Restaurants und Hotels in der Region brutzelt und brodelt es wieder stärker. Die Hotellerie und Gastronomie durften nach wochenlanger Zwangspause zwar wieder öffnen. Die Landespolitik hat dazu das grüne Licht gegeben und lockert zunehmend die Corona-Beschränkungen. Jedoch ist die Krise noch lange nicht überwunden. "Die wirtschaftliche Situation ist noch bescheiden", resümiert Paul Berberich, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands "Dehoga". Der von vielen seiner Kollegen erhoffte Ansturm sei ausgeblieben. Die Gäste zeigten sich zurückhaltend, blieben noch auf Abstand und seien vorsichtig. Dennoch sieht er einen Silberstreif am Horizont. "Von Woche zu Woche werden es mehr Gäste."

In den vergangenen Monaten habe er zwar mehr Wanderer und Radfahrer in der Region gesehen als noch im vergangenen Jahr. Aber viele verpflegten sich noch aus dem eigenen Rucksack, statt in der hiesigen Gastronomie einzukehren. Der winzige Virus habe eben doch größere Sorgenfalten auf die Stirn der Menschen getrieben. Einerseits verständlich, findet Paul Berberich, andererseits bewertet er die Gefahr einer Ansteckung in den gastronomischen Betrieben im Landkreis als gering. "Wir im Neckar-Odenwald-Kreis halten uns an die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen", begründet er seine Ansicht. Dazu zählen die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern und die Installation von Desinfektionsstationen. Darüber hinaus tragen die Kellner einen Mund-Nase-Schutz, alle Zimmer würden nicht nur gereinigt, sondern desinfiziert. "Von meiner Wäscherei halte ich sogar eine Bestätigung in meiner Hand, dass sie neben Wasch- und Desinfektionsmittel beim Waschen verwendet", sagt Paul Berberich, der im Walldürner Ortsteil Reinhardsachsen ein Hotel betreibt. Selbst die Tische seien mittlerweile völlig nackt, Salz und Pfeffer erhielten die Gäste nur noch verpackt. "Leider steigt damit nun auch unser Müllaufkommen, aber wir müssen den Schutz unserer Gäste in den Fokus stellen", sagt er klar.

Was in Niedersachsen nicht erlaubt ist, ist in Baden-Württemberg gestattet: Im hohen Norden müssen die Zimmer nach der Abreise der Gäste eine Nacht frei bleiben und dürfen nicht gleich wieder vergeben werden. Im Südwesten gibt es diese Regelung dagegen nicht. Diese unterschiedlichen Vorschriften und Handhabungen stört den Dehoga-Kreisvorsitzenden. "Als Verband würden wir uns einheitliche Regelungen statt dieses Flickenteppiches wünschen", betont Berberich, der auch Mitglied des Dehoga-Landesvorstands in Baden-Württemberg ist. Deshalb rät er: "Bevor die Menschen eine Reise antreten, sollten sie sich genau über die im Zielort geltenden Vorschriften informieren."

Der Neckar-Odenwald-Kreis mit seinen Attraktionen könnte in diesem Sommerbeliebter als in den vergangenen Jahren bei Touristen werden, vermutet er. Das werde die gastronomischen Betriebe stärken. "Wenn sich die Infektionszahlen im Landkreis auf diesem erfreulich niedrigen Niveau weiterhin bewegen, werden die Menschen auch wieder Vertrauen finden und zu uns kommen", ist er überzeugt. Dagegen fehlten im Moment auch noch die Geschäftsreisenden.

In der Gastronomie erwirtschafte man zurzeit lediglich zwischen 40 und 50 Prozent des üblichen Umsatzes. "Natürlich gibt es auch Ausnahmen, bei denen es erfreulicherweise schon wieder recht gut läuft", verdeutlicht er. Jedoch gehe es etwa 80 Prozent der gastronomischen Betriebe im Landkreis "noch schlecht", schätzt Berberich. Einige wenige hätten auch schon das Segel streichen müssen. "Jedoch handelt es sich hierbei um werte Kollegen, die eh in den kommenden Jahren aufgehört hätten und im Moment niemanden als Nachfolger finden", schränkt Berberich ein.

Deshalb appelliert er an die Landesregierung, das zweite Soforthilfeprogramm schnell umzusetzen. "Im Kabinett ist es bereits beschlossen, die Gastronomie benötigt dringend die Gelder", mahnt er. Ein großes Problem in der Branche sei immer noch die fehlende Liquidität. "Uns läuft die Zeit davon", sagt Berberich eindrücklich. Sollten die Gelder frühzeitig fließen, könnte es viele Betriebe retten. "Das hilft uns wirklich weiter." Trotz aller Probleme ist er zuversichtlich, dass es in vielen Restaurant-Küchen im Neckar-Odenwald-Kreis künftig auch heiß hergehen wird.

Diese Hoffnung teilen auch Ralf und Alexandra Vogt vom Gasthaus "Zur Sonne" in Buchen. Dort zählt man rund 50 Prozent weniger Gäste als vor der Krise: "Der Mittagstisch läuft ganz gut, und es lassen sich auch schon vereinzelt Urlauber sehen. Aber abends haben wir deutlich weniger zu tun", sagt Alexandra Vogt. "Die Leute sind nach wie vor verunsichert", ergänzt ihr Mann. Gewaltig sind die Einbußen beim Partyservice: "Unser Terminkalender war voll, aber die ganzen Familienfeiern und Feste, die wir beliefern sollten, sind ausgefallen."

Doch es gibt auch positive Ansätze: Die ersten Stammtische und Treffen von Gruppen und Freundeskreisen kommen zurück. "Viele Gäste sind froh und dankbar für das Stück Normalität, das sie mit einem Besuch bei uns verbinden." Und die, die jetzt noch fehlen, werden hoffentlich bald wieder kommen!