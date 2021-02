Buchen. (joc) Man hat die Jacke gerade ausgezogen und Platz genommen und schon steht der freundliche Oberkellner Petros am Tisch und serviert auf Kosten des Hauses einen Ouzo. Mit "Jamas" (dem griechischen Wort für "Prost") beginnt in der Regel im Restaurant "Santorini" am Ringpark in Buchen ein vergnüglicher kulinarischer Ausflug in die breit gefächerte Welt der griechischen Küche. Normalerweise! Denn in Zeiten von Corona ist das gemütliche Verweilen im Lokal natürlich nicht gestattet, das heißt, der Ouzo am Tisch fällt derzeit aus, dafür gibt es aber keinerlei Einschränkungen im Speiseangebot, denn Koch Ilias, gleichzeitig Chef des griechischen Lokals, bietet alle Spezialitäten, die auf der herkömmlichen Speisekarte stehen, auch im Abholservice an – und das an sechs Tagen in der Woche (außer Montag).

Die Speisekarte ist gut bestückt: Das Angebot reicht von verschiedenen Grillplatten, wie dem Athena-Teller (mit Bifteki, Gyros, Suvlaki und Tsatsiki) über Fischspezialitäten (Calamari, Scampi, Dorade und Lachs) bis hin zu besonderen Pfannengerichten (Rinder- und Schweinefilet sowie Lamm), das alles mit Beilagen und Salaten.

Ilias Tsouris und seine Frau Angeliki betreiben das "Santorini" in Buchen bereits seit dem Jahr 2014. Zahlreiche Freunde der griechischen Küche aus der Region freuen sich, dass seit dieser Zeit in der Kernstadt Buchen eine Lücke geschlossen werden konnte. Längst hat das Lokal eine große Zahl an zufriedenen Stammgästen.

Der aktuelle Lockdown hat den Familienbetrieb, in dem neben dem Ehepaar auch noch die Töchter Rafaela und Panagiou arbeiten, hart getroffen. Die finanziellen Einbußen sind gravierend. Im Hotel Ringpark, das die Familie neben dem Restaurant betreibt, ist der Umsatz in einer Größenordnung von 70 bis 80 Prozent weggebrochen. Etwas besser sieht es im Restaurant aus, wo allerdings auch fast die Hälfte des regulären Umsatzes fehlt.

In diesem Zusammenhang sind Angeliki und Ilias froh, dass der Abholservice so gut angenommen werde. "Wir haben viele treue Stammkunden, die früher fast jede Woche im Lokal waren und jetzt auch den Abholservice rege nutzen", betont Ilias. Es bestehe allerdings ein großes Gefälle zwischen Werktag und Wochenende, ergänzt Petros, die gute Seele des Restaurants.

Zum Glück hat man eine erfolgreiche Sommersaison hinter sich. Auf der großen weitläufigen Sonnenterrasse des Lokals tummelten sich im warmen Sommer 2020 zahlreiche Gäste. "Ja, der Sommer war noch gut", betont Ilias wehmütig.

Das kleine Polster sei wichtig, denn die zugesagten Hilfen der Politik gingen deutlich verspätet ein. Für finanziell planbarere Entlastung sorgt das Kurzarbeitergeld, für das man dankbar sei – bei monatlichen Fixkosten im fünfstelligen Bereich.

Die Finanzen seien das eine, das andere sei der fehlende Kontakt zu den Kunden. Ein netter Plausch, der in diesen Zeiten einfach auch fehle, wie Kellner Petros betont.

Das "Santorini"-Team hofft auch unter diesem Gesichtspunkt, dass der Lockdown so bald wie möglich ein Ende hat und man schon bald mit den Gästen wieder auf bessere Zeiten anstoßen kann – "Jamas!"

> Kontakt: Restaurant "Santorini" am Ringpark, Von-Leiningen-Straße 3, 74722 Buchen, Tel: 06281/5652698, E-Mail: santoriniringpark@gmail.com

> Bestellungen sind von Dienstag bis Sonntag ab 17.30 Uhr möglich. Es genügt, sich circa 20 Minuten vor der gewünschten Abholung zu melden.

> Speisekarte: Es gilt weiter die noch vor dem Lockdown gültige komplette Speisekarte. Diese ist im Internet abrufbar.

> Der Renner: Für diejenigen, die gerne Fleisch auf dem Teller haben möchten, sind der Klassiker Gyros oder diverse Grillteller die Highlights der griechischen Küche. Fischliebhaber bestellen derweil vermehrt gegrillten Lachs und frische Dorade, eine Spezialität von Küchenchef Ilias.