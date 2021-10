Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Geimpft, genesen oder getestet? Mindestens eine dieser Fragen müssen Besucher von Restaurants und Kneipen seit Ende August mit Ja beantworten, wenn sie den Gastraum betreten. Eigentlich eine klare Sache, doch in der Realität gibt es immer wieder Probleme: Es gibt Gäste, die kein Verständnis für die Kontrolle ihrer Impfpässe oder Testnachweise zeigen. Und es gibt Gastwirte, die – möglicherweise aufgrund schlechter Erfahrungen – darauf verzichten, überhaupt nachzufragen.

"Die Situation ist für das Personal in Restaurants sehr belastend und in manchen Bereichen nicht mehr hinnehmbar", kritisierte der Vorsitzende des baden-württembergischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Fritz Engelhardt, dieser Tage in einem SWR-Interview. Landauf, landab gebe es viel Unverständnis von Gästen, Servicepersonal werde beschimpft und sogar bedroht. Engelhardt verwies darauf, dass die Beschäftigten nur ausführendes Organ staatlicher Vorgaben seien.

Hintergrund > 3G garantiert dauerhafte Öffnung: "Der Dehoga Baden-Württemberg unterstützt die 3G- bzw. 2G-Regelungen, auch wenn es für unsere Betriebe erheblichen Mehraufwand für Kontrollen bedeutet und auch der ein oder andere Gast ausbleibt", sagt Kreisvorsitzender Paul Berberich aus Reinhardsachsen. [+] Lesen Sie mehr > 3G garantiert dauerhafte Öffnung: "Der Dehoga Baden-Württemberg unterstützt die 3G- bzw. 2G-Regelungen, auch wenn es für unsere Betriebe erheblichen Mehraufwand für Kontrollen bedeutet und auch der ein oder andere Gast ausbleibt", sagt Kreisvorsitzender Paul Berberich aus Reinhardsachsen. "Wir sehen zurzeit keine andere Chance, die Infektionszahlen gering zu halten und damit eine dauerhafte Öffnung aller unserer Betriebe wie auch Bars, Clubs und Tanzlokale über die ,kritischen‘ Wintermonate zu gewährleisten. Eine weitere Zwangsschließung von Teilen unserer Branche wäre selbst bei finanziellem Ausgleich durch den Staat für uns nicht mehr verkraftbar", sagt Berberich. > Schon jetzt fehlt Personal: "Unserem Gewerbe sind schon viele Mitarbeiter und Aushilfskräfte durch die vergangenen Corona-Maßnahmen verloren gegangen und sie kommen nicht wieder", klagt der Dehoga-Kreisvorsitzende. "Wir haben viele Auszubildende verloren, da das Vertrauen in eine dauerhafte Ausbildung ohne Unterbrechungen verloren gegangen ist. Mit einer weiteren ,Corona-Pause‘ würde sich die ohnehin schon dramatische Mitarbeitersituation noch verschärfen." Viele Betriebe müssten durch den Personalmangel schon heute Dienstleistungen, Öffnungszeiten und Angebote reduzieren. Weitere Einschränkungen wären für das gesellschaftliche Leben vor Ort und auch für den Tourismus fatal. > Gäste sollten Verständnis aufbringen: Berberich wirbt bei den Gästen um Verständnis für die von der Politik vorgegebenen Maßnahmen: "Wir und unsere Mitarbeiter halten uns nur an die Regeln und wollen für uns und unsere Kunden den bestmöglichen Schutz für unsere Gesundheit." Man sehe bereits in einigen Nachbarstaaten mit einer höheren Impfquote, dass dort die lästigen Masken- und Abstandsregeln "endlich komplett über Bord" geworfen werden können: "Auf diesen Tag wartet die Gastronomie auch hierzulande schon mit Sehnsucht!" rüb

Wir haben bei Hoteliers und Gastwirten in der Region nachgefragt und einige Stimmungsbilder eingesammelt – auch zu der Frage, wie sie zu einem optionalen 2G-Modell stehen, das in Baden-Württemberg ermöglicht werden soll und bei dem die Betreiber nur noch Ungeimpften und Genesenen Zutritt zu ihrem Lokal gewähren können.

"Die 3G-Regel bedeutet für uns einen erheblichen Mehraufwand. Wir haben uns aber gut organisiert und kommen gut damit klar", sagt Bernadette Martini vom Hotel und Restaurant "Lamm" in Mosbach. "Leider haben nicht alle Gäste dafür Verständnis, dass sie den Nachweis erbringen müssen und wir sie ansonsten abweisen müssen." Es komme häufiger zu Diskussionen und Unmutsbekundungen. "Hierfür sind wir aber der falsche Adressat, wir erlassen nicht die Verordnungen, wir müssen sie aber einhalten", so Martini. Sie würde sich wünschen, wenn alle Gäste das Personal im Gastgewerbe unterstützen würden. Denn: "Spaß machen die Kontrollen niemandem von uns!" Mit einer 2G-Regelung hätte sie grundsätzlich kein Problem, da ihre Gäste zu rund 95 Prozent geimpft seien. "Allerdings ist das Optionsmodell nicht umsetzbar, da der Aufwand, alle Gäste im Vorfeld persönlich darüber zu informieren, unverhältnismäßig hoch wäre." Und es würde zusätzliche Verwirrung stiften: "Wir benötigen dringend eine einheitliche Regelung für alle!"

"Wir kommen mit der 3G-Regel sehr gut zurecht", berichtet Ralf Schifferdecker vom Gasthof "Schiff-Post" in Zwingenberg. Bei einer 2G-Regel befürchtet er aber große Umsatzeinbußen. "Das würde auch wieder zu einem starken Abwandern in die Para-Gastronomie oder in das Private führen. Man sollte es deshalb so lassen", findet Schifferdecker.

"Im Schloss Merchingen veranstalten wir im Moment nur private Feiern, bei denen wir mit dem 3G-Modell gut zurechtkommen", erklärt Wolfgang Elsen, Geschäftsführer des "Schlosshotels Ravenstein". Die öffentlichen Veranstaltungen seien bislang auf den Biergarten begrenzt gewesen. Der Optionsregel erteilt Elsen eine klare Absage: "In der 2G- Regel sehen wir keine Vorteile!"

"Die meisten Gäste zeigen von sich aus ihren Impfausweis oder Schnelltest vor – das hilft uns sehr", sagt Christian Reinhardt vom Hotel-Restaurant "Reichsadler" in Buchen. "Ich frage mich allerdings immer wieder, wer im Zweifel in der Verantwortung steht, die Echtheit und die Übereinstimmung der Identität mit dem vorgelegten Dokument zu prüfen?" Dies seien eigentlich behördliche Aufgaben. Bei einer 2G-Regelung würde sich seiner Meinung nach die Tendenz verstärken, nach "Gut" und "Böse" zu differenzieren. "Das macht die Gräben zwischen uns noch tiefer", befürchtet er. Er sei kein Freund davon, Impfunwillige auszusperren.

Hintergrund > 650 Euro für den Wirt und 200 für den Gast: Das ist in Baden-Württemberg der Bußgeld-Regelsatz für Verstöße gegen die 3G-Regel. Der Bußgeldrahmen reicht von 500 bis 10.000 Euro für Betreiber bzw. von 150 bis 1000 Euro für Besucher. Strafe zahlen mussten im Landkreis aber bislang wohl nur [+] Lesen Sie mehr > 650 Euro für den Wirt und 200 für den Gast: Das ist in Baden-Württemberg der Bußgeld-Regelsatz für Verstöße gegen die 3G-Regel. Der Bußgeldrahmen reicht von 500 bis 10.000 Euro für Betreiber bzw. von 150 bis 1000 Euro für Besucher. Strafe zahlen mussten im Landkreis aber bislang wohl nur wenige. "Bei den durchgeführten Kontrollen wurden kaum beziehungsweise nur marginale Verstöße festgestellt", teilte die Pressesprecherin der Stadt Mosbach, Meike Wendt, auf RNZ-Nachfrage mit. Auch in Buchen seien kaum Verstöße bekannt geworden, sagte Fachbereichsleiterin Simone Schölch. > Mehr als Stichproben sind aber wohl kaum möglich: Flächendeckende Kontrollen finden in den Städten und Gemeinden der Region nicht statt. Dafür fehlt den zuständigen Ordnungsämtern schlicht das Personal. Meike Wendt bringt noch einen anderen Aspekt ins Spiel: "In den letzten Monaten war die Situation aufgrund der Außenbewirtungen bislang auch recht entspannt. Da standen Beratung und Unterstützung der Gastronomen im Vordergrund." rüb

Denn: "Irgendwann werde ich dann auch als Gastronom zum Spielball der öffentlichen Meinung, wenn Gäste uns meiden, weil wir es entweder wagen, als 3G-Betrieb Ungeimpften Zutritt zu gewähren. Oder umgekehrt, weil wir uns als 2G-Lokal erlauben, ganz pauschal alle Ungeimpften auszusperren." Für ihn ist das Ganze eine bedenkliche Entwicklung: "Es ist Wahnsinn, mit anzusehen, was das aus uns macht, wie wir Leute uns unserem Umfeld nur noch in Schubladen stecken. Ich sehne mich sehr danach, dass dieses Thema von der Tagesordnung verschwindet und die Gäste mit uns wieder mehr über das Wetter diskutieren als über Corona!"

"2G halte ich persönlich für gut, ich werde es aber nicht einfordern", erklärt Hans-Georg Thielecke vom "Mosbacher Brauhaus". Auch für die Mitarbeiter wäre 2G im Zuge der dann fallenden Maskenpflicht gut. 3G sei für ihn eine gute Option. Etwa zehn Prozent der Gäste kämen mit einem Test oder ließen sich testen. Oft würden Gäste das Handy vergessen oder den Impfausweis. Zudem berichtet er von Absagen von Reservierungen, etwa bei Gruppen, bei denen Ungeimpfte dabei seien. "Die gehen dann kurzfristig da hin, wo nicht kontrolliert wird!" Und noch etwas hat Thielecke beobachtet: "Gäste, die nichts von den Kontrollen halten, sitzen bei jedem Wetter draußen … auch gut!"

Die Gäste von Tanja und Michael Bechtold werden schon vor dem Betreten des Gasthauses „Wanderlust“ in Hettingen auf die Regeln hingewiesen – nicht immer mit Erfolg. Foto: Rüdiger Busch

Michael Bechtold vom Gasthaus "Wanderlust" in Hettingen hat leider schon einige Erfahrungen mit uneinsichtigen Gästen machen müssen – und zwar nicht nur in Sachen 3G-Regeln, sondern auch, was die Maskenpflicht angeht. Gäste, die regelmäßig kommen, hätten oftmals kein Verständnis dafür, dass sie ihren Impfnachweis jedes Mal vorzeigen müssen – sie zu überzeugen, käme mitunter einer Sisyphusarbeit gleich. "Dabei hafte ja nicht nur ich als Betreiber, sondern auch auf den Gast würde bei einer Kontrolle ein saftiges Bußgeld zukommen", gibt Bechtold zu bedenken. Er weiß aber auch: "Die meisten Gäste sind vernünftig!"

"Wir haben überwiegend gute Erfahrungen gemacht", berichten Claudia und Kai Müller vom Restaurant "Zum Brunnenwirt" in Hüngheim. Es gebe selten Diskussionen mit den Gästen, auch wenn die Registrierung von allen als "nervig" empfunden werde. "Das Kontrollieren der Nachweise ist umständlich und braucht viel Zeit", so ihre Einschätzung. Eine optionale 2G-Regelung sehen sie problematisch: "Wir möchten niemanden ausschließen!" Zudem hätten sie Aushilfskräfte, die bis jetzt nicht geimpft seien und regelmäßig getestet würden: "Was machen wir mit denen?" Man könne keine 2G-Regel für Gäste fordern, wenn Mitarbeiter ungeimpft seien. Die Regierung mache es sich sehr einfach, indem sie die Verantwortung auf die Wirte schiebe: "Wir sind eh gebeutelt von den letzten eineinhalb Jahren!"