Die Juniorengarde der "Heeschter Berkediebe" ertanzte sich in der Kategorie "Junioren Tanzgarde" den zweiten Platz im Narrenring. Mit 343 Punkten belegte sie den zwölften Platz in der Wertung des bundesoffenen Tanzturniers. Foto: Philipp Hahn

Lauda/Osterburken. (ph) Vom gesamten süddeutschen Raum reisten Tanzgarden, Tanzmariechen und Schautanzgruppen am vergangenen Wochenende in die Stadthalle Lauda, denn der Elferrat der Stadt Osterburken und die Narrengesellschaft "Strumpfkapp Ahoi" Lauda riefen zum 46. Karl-Heß-Gardetanzturnier auf. Im Jahr 2007 zog das Qualifikationsturnier des Bundes Deutscher Karneval (BDK), ausgerichtet durch den Narrenring Main-Neckar, von der Baulandhalle Osterburken in die Stadt- und Sporthalle Lauda um. Zum inzwischen zwölften Mal verzauberten dort wirbelnde Beine, bunte Kostüme und Unmengen an tänzerischem Charme zwei Tage lang die Zuschauer und die versierte Jury.

Hintergrund Die Ergebnisse aus dem RNZ-Gebiet > Jugend Tanzmariechen (24 Teilnehmer): 15. Platz - Ayla Korgut ("Narrhalla" Boxberg) 388 Punkte (Narrenringmeister) 23/24. Platz - Mia Riehl (FG "Höhgöiker" Glashofen) 359 Punkte (2. Platz Narrenring). > Jugend Schautanz (10 Gruppen): 9. Platz - Elferrat der Stadt Osterburken (Thema: "Genießt eure [+] Lesen Sie mehr Die Ergebnisse aus dem RNZ-Gebiet > Jugend Tanzmariechen (24 Teilnehmer): 15. Platz - Ayla Korgut ("Narrhalla" Boxberg) 388 Punkte (Narrenringmeister) 23/24. Platz - Mia Riehl (FG "Höhgöiker" Glashofen) 359 Punkte (2. Platz Narrenring). > Jugend Schautanz (10 Gruppen): 9. Platz - Elferrat der Stadt Osterburken (Thema: "Genießt eure gemeinsame Zeit") 370 Punkte (Narrenringmeister). > Junioren Tanzgarden (12 Gruppen): 11. Platz - FG "Lemia" Krautheim (Rote Funken) 347 Punkte (Narrenringmeister) 12. Platz - FG "Heeschter Berkediebe" (Juniorengarde) 343 Punkte (2. Platz Narrenring). > Junioren Tanzmariechen (33 Teilnehmer): 11. Platz - Fe Kohler ("Narrhalla" Boxberg) 410 Punkte (Narrenringmeister) 28. Platz - Marie Brandt (FG "Lemia" Krautheim) 380 Punkte (2. Platz Narrenring) 32. Platz - Silja-Maria Fieger (FG "Heeschter Berkediebe") 366 Punkte (3. Platz Narrenring) 33. Platz - Ira Jonas (Karnevalsgesellschaft Königshofen "Die Schnocke") 360 Punkte (4. Platz Narrenring). > Junioren Schautanz (10 Gruppen): 8. Platz - Elferrat der Stadt Osterburken (Thema: "Es war einmal … Frau Holle") 370 Punkte (Narrenringmeister). > Ü15 weibliche Garden (20 Gruppen): 11. Platz - Narrengesellschaft "Strumpfkapp Ahoi" Lauda (Prinzengarde) 395 Punkte (Narrenringmeister) 17. Platz - FG "Hettemer Fregger" ("Freggergarde") 361 Punkten (2. Platz Narrenring) 18. Platz - FG "Lemia" Krautheim (Elferratsgarde) 360 Punkte (3. Platz Narrenring) 19. Platz - FG "Heeschter Berkediebe" (Seniorengarde) 355 Punkte (4. Platz Narrenring) > Ü15 Tanzmariechen (20 Teilnehmer): 6. Platz - Evelin Reitenbach (Narrengesellschaft "Strumpfkapp Ahoi" Lauda) 421 Punkte (Narrenringmeister). > Ü15 Schautanz (10 Gruppen): 5. Platz - Narrengesellschaft "Strumpfkapp Ahoi" Lauda (Thema: "Fracksausen - Welche Angst trägst Du an Dir?") 423 Punkte (Narrenringmeister) 9. Platz - Elferrat der Stadt Osterburken (Thema: "Mädelsausflug mit Hindernissen") 398 Punkte (2. Platz Narrenring) > Sonderpokale für die Höchstwertungen der Altersgruppen im Narrenring gingen an: Jugend - Ayla Korkut ("Narrhalla" Boxberg) Junioren - Fe Kohler ("Narrhalla" Boxberg) Ü15 - Schautanz der Narrengesellschaft "Strumpfkapp Ahoi" Lauda (Thema: "Fracksausen - Welche Angst trägst Du an Dir?")

[-] Weniger anzeigen

Dabei sorgt der Termin des Turniers um den Dreikönigsfeiertag schon seit Jahren für ein stark heterogenes Teilnehmerfeld. Konnte man am ersten Turniertag dem fachkundigen Publikum in der ausverkauften Stadthalle das volle Starterpensum von insgesamt 120 Tänzerinnen und Tänzern der beiden Altersklassen Jugend (Jahrgänge 2008-2013) und Junioren (Jahrgänge 2004-2007) präsentieren, war in der Altersklasse Ü15 (Jahrgänge 2003 und älter) wie in den vergangenen Jahren die Teilnehmerzahl eher schwach.

So endete das erste bundesoffene Tanzturnier des neuen Jahres nicht nur bereits am frühen Nachmittag, sondern auch die zusätzliche Disziplin der männlichen und gemischten Garden der Altersklasse Ü15 musste aufgrund fehlender Teilnehmerzahlen entfallen.

Beinahe kurios wirkt in diesem Zusammenhang das Meldungssystem für die Tanzturniere des BDK. Bereits Monate im Voraus können sich alle im Verband organisierten Vereine auf der Verbandshomepage für die bundesoffenen Qualifikationsturniere anmelden, so auch für das Turnier in Lauda. Besonderes Pech unterlief dabei dem heimischen Verein aus der Sportlerstadt, da durch dieses besondere Anmeldeverfahren, das nach der Anmeldegeschwindigkeit die Teilnehmer festlegt und die Ausrichter damit nicht automatisch gesetzt sind, die Jugend- und Juniorengarden aus Lauda leider nicht unter die maximale Teilnehmerzahl von 120 Startern aufgenommen werden konnten. Ihnen blieb somit ein sicherer Startplatz beim eigenen Turnier verwehrt.

Nichtsdestotrotz hob die Tanzturnierausschussvorsitzende Heike Seifert (Lauda) die gute Resonanz des Turniers hervor. Immerhin spreche der große Zulauf zum Laudaer Tanzturnier für die Beliebtheit der Veranstaltung bei vielen Fastnachtsvereinen im gesamten süddeutschen Raum. In diesem Zuge lobte sie auch die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden ausrichtenden Vereinen unter der federführenden Leitung des Turnierleiters Rico Genzwürker (Osterburken). Immerhin sei es eine "Megaleistung", an beiden Tagen über 100 ehrenamtliche Helfer vor und hinter den Kulissen zu mobilisieren und zu koordinieren, die wieder einen reibungslosen Ablauf des Gardetanzturniers garantierten. Ebenso galt der Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken ein besonderer Dank, die nicht nur bei Ein- und Ausmärschen den Takt angab, sondern darüber hinaus im Turnierumfeld für eine gelungene musikalische Untermalung sorgte.

Im Fokus des Gardetanzturniers standen allerdings an beiden Tagen tausende aktive Gardetänzerinnen und Gardetänzer, die sich aus allen Regionen des süddeutschen Raumes zum närrischen Großevent in der Narrenhochburg trafen. Bewertet und beurteilt wurden die verschiedenen Darbietungen von insgesamt neun Jurorinnen und Juroren um den Obmann Markus Hofmann (Schwandorf) unter anderem in den Kategorien Aufmarsch, Uniform, Ausstrahlung und Ausführung sowie Choreografie. Alleine in der Disziplin Schautanz wird der Bewertungsschwerpunkt vermehrt auf Kreativität und die tänzerische Präsentation der selbst gewählten Thematik gelegt.

Insgesamt sieht das Reglement 500 Punkte für jeden einzelnen Tanz einer Disziplin vor, wobei maximal 100 Punkte der insgesamt sieben wertenden Juroren vergeben werden können, von denen die höchste und die niedrigste Punktzahl nicht in die Bewertung mit eingehen.

Die bestplatzierten Tänze qualifizieren sich schließlich für die Halbfinalmeisterschaften in Hof bzw. Baunatal. Das Maskottchen "Leo", der offizielle Botschafter der süddeutschen Meisterschaften aus Hof, gab sich dabei in Lauda ein Stelldichein und sorgte bei den Siegerehrungen zusammen mit dem Präsidium des Narrenrings Main-Neckar am Ende der jeweiligen Altersklassen nicht nur für die Bewerbung der Finalmeisterschaften, sondern auch für den ein oder anderen Lacher unter den Tänzern und dem Publikum. Auf den Halbfinalmeisterschaften besteht schließlich die Möglichkeit der Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften nach Aschermittwoch in Braunschweig.

So endete schließlich auch das diesjährige Karl-Heß-Gardetanzturnier mit einem würdigen bunten und nicht minder närrischen Anblick auf der Bühne; und die an beiden Tagen gut gefüllte bis ausverkaufte Laudaer Stadthalle und die gute Resonanz bei den Teilnehmerzahlen lassen auf weitere gelungene Tanzturniere hoffen.