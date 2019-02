Walldürn. Die preisgekrönte Hardheimer Poetry-Slammerin Natascha Bienert gibt im besonderen Ambiente der Galerie "Fürwahr" einen Einblick in ihr Repertoire. Unterstützt wird sie dabei von jungen Musikern aus der Region. Initiatoren dieser spannend-ungewöhnlichen Darbietung sind Gaby Eder-Herold und Achim Ullrich vom Bücherladen am Alten Rathaus. Der Auftritt mit der Poetry-Slammerin und den Jungmusikern findet am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr in der Galerie "Fürwahr" statt.

Zuvor hatte die junge Hardheimerin ihr rhetorisches Geschick bei der Talentshow der "Pepperoni"-Sommerbühne unter Beweis gestellt und für ihren Auftritt viel Applaus eingeheimst. Dabei begeisterte sie unter anderem das Team des Walldürner Bücherladens. "Die Auswahl der Themen, die stilistischen Mittel und die Sensibilität bei der Präsentation überzeugten mich vollauf", erinnert sich Gaby Eder-Herold zurück. Sie ergriff die Gelegenheit und vereinbarte mit Bienert einen Auftritt in der Galerie "Fürwahr" inmitten der Malerei- und Skulpturenausstellung.

Für den musikalischen Part des Programms haben Eder-Herold und Ullrich zwei äußerst vielseitige Musiker gewonnen: den Komponisten und Kontrabassisten Liam Wade sowie Jan König an Klarinette und Saxofon. Beide greifen die Themen und Stimmungen von Natascha Bienerts Texten auf und unterhalten mit Improvisationen aus unterschiedlichsten Musikgenres das Publikum ideenreich und gekonnt.

Natascha hat inzwischen einen ihrer Poetry-Texte, "Glück", gemeinsam mit Tobias Herberich aus Hainstadt vertont. Beim Auftritt in der Galerie soll es dann die "Uraufführung" geben. Die Musiker werden mit Tobias, der singt und Guitalele spielt, als ad-hoc-Trio das Programm "Experiment Emotion" beenden.

Die Slam-Poetin aus Hardheim hatte vor kurzem einen Siegerplatz im Poetry-Slam-Wettbewerb "Wort:Schöpfung" in Freiburg gewonnen. 70 Einsender, darunter auch Professionelle, die aufwendige Videos einreichten, nahmen teil. Als Newcomerin überzeugte Natascha dennoch mit ihrem Text die sechsköpfige Jury und landete auf dem Treppchen. Ende Januar hat sie ihren Text anlässlich der Preisverleihung in Freiburg präsentiert.

Info: Karten gibt es ab 15. Februar im Vorverkauf im Bücherladen Walldürn. Reservierungen sind möglich unter Telefon 06282/95509.