Buche. (tra) Es ist in Buche schöner Brauch, beim närrischen Frühschoppen der FG "Narrhalla" am Faschenachtsdienstag geladenen Gästen einen kurzweiligen Querschnitt der Buchemer Hallen- und Straßenfaschenacht zu präsentieren. Nachdem die Stadtkapelle unter der Leitung von Alexander Monsch den ersten "Kerl wach uff!" des Tages geschmettert hatte und in der guten Stube des "Prinz Carl" die ersten kühlen Biere serviert worden waren, zog Uwe Ristl, stellvertretender Vorsitzender der "Narrhalla", eine Bilanz über den Verlauf der fünften Jahreszeit: "Das Ordensfest war hervorragend besucht, zur Hallesitzung kamen 640 Gäste, und auch der Gänschmarsch und der Rosenmontagszug sind super gelaufen."

"Borchemeeschter" Roland Burger begrüßte – augenzwinkernd auf den SWR-Beitrag Bezug nehmend – die "Regenbätze", die angesichts des schlechten Wetters an diesem Vormittag alle "Regenhuddelbätze" tragen sollten, und freute sich über die schöne "Faschenacht im Städle". Er dankte allen, die sich für die Faschenacht engagieren.

Vor dem feinen Humor der „Wartbergspatzen“ ist kein Politiker sicher. Foto: Tanja Radan

Danach gehörte die (nicht vorhandene) Bühne Gerd Wißmann, der in seiner Büttenrede das tat, was er am besten kann: der Obrigkeit die Meinung sagen. Er ist kein Freund des Neubaus auf dem Küferei-Areal und auch die "Marienhöhe" würde er lieber unbebaut sehen. Und er fragte sich, warum in der Innenstadt die Geschäfte dichtmachen. Etwa, weil die Kunden lieber im IGO oder im Kaufland ihr Geld ausgeben? Das könnte auch daran liegen, dass die Parkplatzsuche in der Innenstadt – besonders seit der Sperrung des Parkdecks – eine Qual sei.

Danach wurde es fröhlich im "PC": Wenn die Handballer-Krachkapelle auftritt, vibriert der Saal vor lauter Energie. Sie besangen Buchemer Geschichten, wobei natürlich die Finanzmisere an den Kliniken nicht fehlen durfte: "Die Kiwwelschisser maule", weil sie ihren Kreißsaal abgeben sollen, aber die Krachkapelle hat eine Lösung parat: Mit ihrem "Kreiss(s)aal to Go" wollen sie – wie bereits beim Gänschmarsch eindrucksvoll präsentiert – durch den Landkreis fahren und Schwangeren so eine Geburt vor der Haustür ermöglichen. Uwe Ristl dankte für die tolle Nummer und lud die Kapelle für die nächsten "zehn Johr" ein.

Danach stellten charmante Damen vom Frauenbund ihre neue Hymne für die Frauenfaschenacht vor. Uwe Ristl dankte ihnen zudem für die tolle Show in der Stadthalle und lud sie gleich für die nächsten "35 Johr" ein.

Sängerinnen des Frauenbunds stellten die neue Hymne vor. Foto: Tanja Radan

Nach dem Frauenbund war ein stimmgewaltiger "Männerbund" dran: Während die Stadtkapelle traditionelle Buchemer Faschenachtslieder spielte und die Gäste entspannt schunkelten, wurde ein Klavier hereingeschoben, um das sich die "Wartbergspatzen" gruppierten. Mit viel Wortwitz, Schauspielkunst sowie äußerst kreativ und humorvoll glossierten sie singend die Politik und erzählten Buchemer Geschichten. Ein toller und hervorragend gesungener Auftritt!

Wenn der närrische Frühschoppen sich seinem Ende zuneigt, ist traditionell die Zeit gekommen, in der sich im "Prinz Carl" das Buchemer "Wacherad" dreht. "Wer mol en Bolze dreht, der is für uns en Held, wer meent es bleibt geheim, von uns erfährt’s die Welt", fasste Hubert Alois Kieser das Motto der beliebten Gruppe zusammen. Und als sich das "Wacherad" dann drehte und die Musiker humorvoll das Stadtgeschehen beleuchteten, sangen alle mit.

Darauf gab es für die Musiker des "Wacherads" sowie auch für die vorangehenden Akteure zum Dank ein dreifach kräftiges "Hinne Houch"!