Buchen. (afi) Rund 80 Kinder und einige Eltern besuchten am Samstagnachmittag begeistert die Feuerwache. Dort und im Innenhof hatten die Jugendfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr der Abteilung Buchen Stadt einige Versuche, Spiele, Stationen und drei Feuerwehrfahrzeuge aufgestellt.

Josua Fischer führte einige Versuche durch und fragte die Kinder rund um das Thema Brand ab. Die Anwesenden glänzten mit ihrem Wissen, welche Stoffe leicht entflammbar sind, durch welche Hilfsmittel man Brände löschen kann und welche Fehler man dabei nicht machen sollte. "Damit ein Brand entsteht, braucht es drei Dinge: Einen brennbaren Stoff; Sauerstoff, damit das Feuer atmen kann, und eine Zündquelle. Nur wenn das Mischungsverhältnis stimmt, kann sich etwas entzünden", erklärte der Versuchsleiter. Er demonstrierte anhand eines großen Holzstücks, dass dieses nicht so leicht anzuzünden ist wie Holzspäne, da bei diesen die Oberfläche größer ist.

Warum man Flüssigkeiten wie Öl nicht mit Wasser löscht, zeigte er den Kindern, indem er vorführte, was passiert, wenn man diesen Fehler macht: Die Flammen breiten sich noch mehr aus, während sie durch Schaum gelöscht werden können.

Anhand eines Modells demonstrierte der Feuerwehrmann, was bei einer Mehlstaubexplosion geschieht.

Diese kommt vor allem bei Bränden in Sägewerken und Bäckereien vor, da dort viele feine Materialien, wie Sägespäne, durch die Luft gewirbelt werden und sich dabei entzünden können, wodurch es zu einer gefährlichen Stichflamme kommen kann.

Mit glänzenden Augen ließen sich die Feuerwehr-Interessierten die verschiedenen Fahrzeuge erklären und zeigen. Zunächst betrachteten die Kinder das Löschgruppenfahrzeug genauer. Dieses kommt vor allem bei Bränden zum Einsatz: "Der Vorteil ist, dass neun Personen reinpassen", so Fabian Wittemann, der die Fahrzeuge vorstellte.

Neben Schläuchen, Strahlrohren, den Flaschen für die Atemschutzgeräteträger, einer Spreizzange, Rettungszylinder, Handlampen und Leinbeuteln, einem großen Sprungtuch und Schaumkanistern verfügt das Löschgruppenfahrzeug über einen Wassertank und eine Pumpe, die in nur 90 Sekunden den Tank entleert, weshalb es immer wichtig sei, die Schläuche an Hydranten in der Nähe des Brandorts anzuschließen.

Anschließend sagte Fabian Wittemann einige Worte zum Tanklöschfahrzeug, das eine ähnliche Grundausstattung wie das zuerst vorgestellte Fahrzeug hat, jedoch über einen doppelt so großen Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 4000 Litern verfügt.

"Der Rüstwagen, kurz RW, kommt vor allem bei der Technischen Hilfeleistung zum Einsatz. Die Ausstattung beinhaltet Schere, Spreizer, Axt, ein Stromaggregat und einige Gerätschaften mehr, die nützlich sind, wenn wir beispielsweise zu einem Autounfall gerufen werden", informierte der Feuerwehrmann.

Am meisten Spaß hatten die Kinder, als sie sich in das Löschgruppenfahrzeug setzen durften oder auch in die Klamotten eines Feuerwehrmannes schlüpfen konnten. Aber auch bei den Spielen im Innenhof machten sie begeistert mit.

So übten sie sich im Ausrollen der Schläuche als auch im Halten eines Feuerwehrschlauches sowie im Zielen mit diesem. Außerdem trainierten sie ihre Geschicklichkeit, indem sie Flaschen angeln mussten und durch das Werfen von Leinenbeuteln kräftigten sie ihre Muskeln.

Als Belohnung gab es für die potenziell angehenden Feuerwehrleute und Feuerwehrfrauen eine Stärkung in der Feuerwehrwache. So klang nach einem gut dreistündigen gelungenen Programm der Nachmittag aus.

Die Jugendfeuerwehr freut sich immer über Zuwachs. Interessierte können außerhalb der Ferienzeit donnerstags ab 18.30 Uhr im Hof der Feuerwache vorbeischauen.