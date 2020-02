An der Aktion „Solibrot“ des Katholischen Deutschen Frauenbundes und des Hilfswerks Misereor beteiligt sich auch die Bäckerei „Zuckerbeck“ in Hainstadt. Das Bild zeigt Bäckermeisterin Bettina Müller (Mitte) sowie Ingrid Weinmann (links) und Eva Strein (rechts) vom Frauenbund Buchen bei der Präsentation der Aktion. Foto: Maria Gehrig

Hainstadt/Buchen. (mira) Der Arbeitstag von Bettina Müller geht früh los. Um 2 Uhr ist die Nacht vorbei. Dann knipst sie den Lichtschalter in der Backstube an und macht sich daran, die leckeren Teige für die Backwaren des Tages zu rühren und zu kneten. Darunter ist auch das "Solibrot", mit dem die Bäckerei "Zuckerbeck" gemeinsam mit dem katholischen Frauenbund Buchen während der Fastenzeit an der Aktion des KDFB-Diözesanverbandes Freiburg und des katholischen Hilfswerks Misereor teilnimmt.

Bereits zum dritten Mal ist die begeisterte Bäckermeisterin bei "Solibrot" mit von der Partie, seit die Bäckerinnung Buchen ab 2018 auf Initiative von Peter Schlär geschlossen daran teilnimmt. Bettina Müller (geborene Breunig) wusste schon als Kind, was für einen Beruf sie ergreifen will: das Handwerk der Vorfahren, die seit 1865 in Hainstadt Brot backen. Die Tochter des Hauses hat den Betrieb 2017 von den Eltern übernommen. Das hat ihren Vater natürlich froh und stolz gemacht.

Für das "Solibrot" hat sie das "Gassenhauerbrot" auserwählt. Es zeichnet sich durch eine ganz weiche Krume und eine knusprige Kruste aus. Der Kunde kann es mit und ohne Kümmel kaufen. "Das Tolle am Bäckerhandwerk ist, dass man kreativ sein kann und jeden Tag etwas Sichtbares produziert", sagt Bettina Müller. Zudem freut es die 36-Jährige, die Leute jeden Tag mit eigenen Backwaren verwöhnen zu können.

Um 12 Uhr verlässt die junge Frau die Backstube. Dann ist die Familie an der Reihe, zu der zwei kleine Kinder gehören. Für sie war es keine Frage, ob sie an der Solidaritätsaktion des Frauenbundes mitmachen soll. Ihr Beitrag ist für sie selbstverständlich. Und so wirbt sie mit einem Plakat und einer Spendenkasse, die sie auf der Verkaufstheke aufstellt, in der Hoffnung, dass ein ordentlicher Betrag zusammenkommt. Das darf nicht nur der Teil aus dem Kauf des "Gassenhauerbrots" sein, sondern auch mal der ein oder andere Euro – einfach so.

Wie Eva Strein vom Buchener Frauenbund erklärt, habe die "Solibrot"-Aktion seit der ersten Teilnahme im Jahr 2013 bisher über 6000 Euro zusammentragen können. Zu den 14 Mitgliedern der ehemaligen Bäckerinnung Buchen kommen noch drei weitere Betriebe hinzu. Aus dem Bereich der Seelsorgeeinheit Buchen beteiligen sich die Bäckereien Ottmar Lunkenheimer, Stefan Wittemann, Peter Schlär, Linus Schmitt und Peter Weber in Buchen, der Zuckerbeck (Oskar Breunig) und Robert Seifert in Hainstadt sowie Theo Slepkowitz in Hettingen.

Die Aktion läuft von Aschermittwoch bis Karsamstag. Die gesammelten Spenden werden nach Abschluss vom Frauenbund an den Diözesanverband zur Unterstützung des Projekts "Mädchen auf der Straße: Hilfe für die Ärmsten (Kenia)" bei Misereor weitergeleitet. Eva Strein ist sich sicher: "Durch viele kleine Spenden kommt eine große Summe zusammen." Und die soll jenen zugutekommen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens zuhause sind.

Ingrid Weinmann vom Frauenbund verdeutlicht ganz klar: "Nicht allen Menschen geht es so gut wie uns. Wir haben Brot im Überfluss – andere wären mit einer Scheibe schon zufrieden."

Und so machen sich Misereor und der Deutsche Frauenbund gemeinsam stark für gerechte Lebensbedingungen für Frauen und Familien in südlichen Ländern. Zugleich werden Bäckereien vor Ort mit dem Kauf des "Solibrots" unterstützt.