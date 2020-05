Von Martin Bernhard

Buchen. Millionenfach gelangen derzeit medizinische Masken und Schutzausrüstung aus China nach Deutschland. Der Transport stellt eine große Herausforderung dar. Der Buchener Mathias-Karl Kern, Pilot und Mitarbeiter von "Lufthansa Cargo", ist seit Jahrzehnten im Bereich Luftfracht für die deutsche Luftlinie tätig.

Kern ist bei der "Lufthansa Cargo" für die Weiterbildung der Piloten zuständig. Er absolviert 300 bis 400 Flugstunden im Jahr. Ein "normaler" Pilot kommt auf durchschnittlich 600 bis 700. Mehr als 20.000 Flugstunden hat Kern in seinem Pilotendasein zurückgelegt. Er vermutet, dass er als Kapitän mit einer Boeing MD 11, einem Frachtflugzeug, die meisten Flugstunden und Landungen in Europa vorweisen kann.

Fernostflüge stehen bei dem 64-Jährigen selten auf dem Plan. Derzeit arbeitet er überwiegend im Büro. Als sogenannter "Training Manager" organisiert er die Aus- und Weiterbildung von Piloten. Vergangene Woche flog Mathias-Karl Kern nach Kairo und brachte Bohnen zurück nach Frankfurt. Anschließend ging es nach Tel Aviv. Nächste Woche wird er nach Dakar, der Hauptstadt des Senegal, fliegen. Er berichtet von einer gespenstigen Atmosphäre auf den Flughäfen. "Die Airports sind leer", sagt er. "Man kann fliegen, wie, wann und wohin man will." Frachtflugzeuge würden von den Fluglotsen mit hoher Priorität behandelt. Verzögerungen in der Abwicklung am Boden entfielen. Während Passagierflugzeuge auf der Erde bleiben, könnten Frachtflugzeuge ohne Unterbrechung fliegen. "Passagier-Airlines hat es hart getroffen", stellt er fest. "Ich bin froh, dass ich für Cargo arbeite."

Dass der Luftverkehr für Passagiere nahezu zum Erliegen gekommen ist, wirkt sich stark auf den Cargo-Bereich aus. Nach den Worten von Andreas Pauker, Leiter der Unternehmenskommunikation von "Lufthansa Cargo", stehen derzeit 700 der 763 Passagierflugzeuge der Lufthansa auf dem Boden.

"Damit fällt rund die Hälfte der Frachtkapazitäten weg", sagt er. Man bemühe sich, die Frachtflugzeuge möglichst effizient einzusetzen.

Dass nur noch wenige Passagierflugzeuge fliegen, wirkt sich auch auf den Cargo-Bereich aus: Die Hälfte der Frachtkapazitäten fallen weg. Foto: dpa

Doch die weggefallenen Transportkapazitäten der Passagiermaschinen könne man nicht ausgleichen. Deshalb werde zurzeit weniger Luftfracht transportiert als sonst. 17 Cargo-Maschinen habe die Lufthansa derzeit im Einsatz sowie rund 450 Piloten.

Außerdem halte man zehn Passagiermaschinen "als Notlösung" bereit. Bei Passagierflugzeugen lassen sich zwar die Sitze ausbauen, um die Ladekapazität zu erhöhen. Jene verfügen allerdings nicht über die Verladetechnik wie reine Frachtmaschinen. Deshalb lassen sie sich nicht so schnell be- und entladen wie Cargo-Maschinen. Man benötigt dafür mehr Arbeitskräfte, was die Frachtkosten erhöht.

Die Boeing MD 11, die Kern fliegt, verfügt über eine Ladekapazität von 100 Tonnen. Im Frachtraum sind elektronische Rollbahnen verlegt, auf denen die Container in den Schiffsrumpf verladen werden. Ein voller Flieger lasse sich auf diese Weise innerhalb von zwei bis drei Stunden ent- und beladen, sagt Kern.

Eine weitere Herausforderung für den Frachtflugverkehr stellen unterschiedliche Einreisebestimmungen der Zielländer dar. Wie Kern erläuterte, müsse man in Zeiten geschlossener Grenzen und geschlossener Hotels Ausnahmegenehmigungen für die Crews der Flieger aushandeln, zum Beispiel mit Russland. Denn die Boeing MD 11 müsse auf ihrem Rückflug von China in Novosibirsk zum Auftanken zwischenlanden, um die Strecke nach Deutschland bewältigen zu können. Hier befinden sich die Verantwortlichen der Lufthansa in einem Dilemma: Zwar fassen die Tanks der Boeing 115 Tonnen Treibstoff. Mit vollen Tanks kann man aber die Maschine nicht voll beladen. Das reduziert die Reichweite des Flugzeugs.

Nach den Worten von Pressesprecher Pauker ist die Lufthansa der einzige sogenannten "Combi-Carrier" in Europa, also die einzige Fluggesellschaft, die im Passagier- und Frachtbereich tätig ist. Andere große Fluggesellschaften wie KLM und Air France haben sich auf den Transport von Passagieren konzentriert. Daneben gibt es die Frachtfluggesellschaft "CargoLux" aus Luxemburg und Logistikunternehmen wie die deutsche DHL mit eigenen Frachtflugzeugen.

Mathias-Karl Kern arbeitet seit 40 Jahren als Pilot, zunächst bei der Bundeswehr, wo er zuletzt als Fluglehrer im Einsatz war. In dieser Eigenschaft wechselte er zur Lufthansa. "Das ist eine total interessante Branche", stellt er fest. Zwar sei er früher durchschnittlich an 18 Tagen im Monat beruflich unterwegs gewesen. Er habe aber sehr viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt. "Ich war mein ganzes Leben lang Gast", stellt er fest.