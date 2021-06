Buchen. (ahn/rüb) Die Jury hatte wahrlich keine leichte Aufnahme: der von einem Blumenmeer umgebene Wartturm, das malerische Fachwerkstädtchen unter blauem Himmel oder eine Odenwälder Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Wer soll da der Sieger werden? Was die rund 50 Hobby- und Profifotografen an Beiträgen für den gemeinsamen Fotowettbewerb der Stadt und der Rhein-Neckar-Zeitung eingereicht hatten, war ebenso vielfältig wie beeindruckend. Bei der Auswahl des Gewinners waren sich die Juroren aber dann überraschend schnell einig: Als Motiv für das Buchen-Puzzle, das im Herbst auf den Markt kommen soll, wählten sie eine Drohnenaufnahme von Michael Lehrer aus, die den Charakter der Stadt auf besondere Weise widerspiegelt.

Die Jury des Fotowettbewerbs präsentiert die fünf Siegerbeiträge. Vorne Michael Buchfelner, Roland Burger und Teresa Dittrich mit den Plätzen zwei, eins und drei, hinten Johannes Volk und Rüdiger Busch mit den Plätzen vier und fünf. Foto: Andreas Hanel

Im April waren die Stadt und die RNZ mit der Idee für ein Buchen-Puzzle an die Öffentlichkeit gegangen. Die Resonanz war sehr positiv, wie die zahlreichen Einsendungen belegen. Am Freitag traf sich nun die Jury, bestehend aus Bürgermeister Roland Burger, Sarah Wörz, Teresa Dittrich und Nina Gebhard von der Stadtverwaltung, Fotografenmeister Michael Buchfelner, Buchhändler Johannes Volk und RNZ-Redaktionsleiter Rüdiger Busch, im Sitzungssaal des Rathauses.

Nach einer ersten Vorauswahl waren 33 Aufnahmen übrig geblieben, unter denen die Jury die Sieger küren durfte. Besonders auffallend: Der Wartturm als Buchener Wahrzeichen war dabei gleich auf fünf Fotos vertreten. Ebenfalls sehr beliebt: das altehrwürdige Gebäudeensemble am Marktplatz mit dem Alten Rathaus und dem Brunnen. Bedingt durch die Bauarbeiten in der Marktstraße war dieses Motiv aber in den letzten Wochen und Monaten nicht ganz so einfach und kaum ohne störende Baumaschinen zu fotografieren. Kurt Henn, Reiner Götzinger, Paul Wolpert und Miriam Neidig gelang es dennoch, den besonderen Reiz des Fachwerkstädtchens einzufangen.

Wie reizvoll der Blick über die Dächer Buchens ist, wurde nicht nur beim Siegerfoto deutlich, sondern auch im Drohnen-Foto von Dirk Berberich und in Anne Brünners Aufnahme aus Richtung Wartturm.

Aber auch überraschende Motive beeindruckten die Jury, etwa ein Foto des Hettinger Kriegerhains von Christian Kaufmann, das mit seinen vielen Details bestimmt ein anspruchsvolles Puzzle ergeben hätte. Die "Faschenachts"-Hochburg Buche hielt Verena Schwing im Foto fest. Welch neuen Einblicke man durch eine veränderte Perspektive bekommt, zeigte Ingo Pfeiffenberger mit seinem Drohnen-Foto "Der Wald von oben". Eine fotografische Liebeserklärung "I love Buchen" reichte Karen Seefelder ein, während Jürgen Türschel der reizvollen Landschaft rund um Götzingen ein Denkmal setzte.

Der Wartturm war ein besonders beliebtes Motiv der Teilnehmer: Anatoli Brishatjuk holte sich mit seinem Beitrag den zweiten Platz.

Auf Platz fünf landete schließlich eine stimmungsvolle Aufnahme des Museumshofs von Walter Kaub. Rang vier sicherte sich Sascha Link mit einem Blick über die schneebedeckten Dächer der Stadt. Lena Mayer schaffte es mit ihrem von gelben Blüten umgebenen Wartturm auf Rang drei. Eine Drohnen-Aufnahme mit dem ebenso weiten wie spektakulären Blick über den Wartturm und Buchen bescherte Anatoli Brishatjuk den zweiten Platz.

Einig war sich die Jury, wem der Sieg gebührt: Michael Lehrer und seinem detailreichen und farbsatten Blick über Buchen. Alle markanten Gebäude der Kernstadt sind zu sehen, im Hintergrund zieht die Landschaft mit Feldern und Wald den Blick auf sich. Kurzum: die perfekte Aufnahme für das Buchen-Puzzle.

Lena Mayers Foto landete auf Rang drei. Foto: privat

Während es für die Plätze zwei bis fünf im Herbst jeweils ein Exemplar des Buchen-Puzzles geben wird, darf sich Michael Lehrer über eine Digitalkamera von Sony als Hauptpreis freuen.

"Ich bin beeindruckt", sagte Bürgermeister Burger am Ende im Namen der Jury, "und zwar sowohl über die Vielfalt der Motive als auch darüber, was heutzutage alles möglich ist durch die Technik. Das sieht man ja auch am Siegerbild, zu dem letztendlich ein Drohnen-Bild gekürt wurde. Dieses hat eine tolle Perspektive und zeigt ein wunderbares Motiv. Ich hoffe, dass es nun ein ebenso schönes Puzzle gibt."

"Dass sich so viele Menschen beteiligt haben, freut mich", betonte RNZ-Redaktionsleiter Rüdiger Busch. Sein Dank galt allen Teilnehmer sowie der Stadt – und hier namentlich Teresa Dittrich und Sarah Wörz –, welche die Anregung der RNZ sofort aufgegriffen hätten.

Info: Ab Herbst wird das 1000-Teile-Puzzle erhältlich sein.