Walldürn/Ahr-Region. (pm) Sie koordinieren schweres Gerät wie Brückenlegepanzer und Räumfahrzeuge, teilen in den Dörfern Trinkwasser aus und schippen Schlamm. Knapp 150 Soldaten des Walldürner Logistikbataillons haben im Katastrophengebiet ihren Beitrag dazu geleistet und helfen den Betroffenen beim Aufräumen und beim Wiederaufbau. Die RNZ gibt zwei dieser Helfer ein Gesicht.

> Stabsunteroffizier Walid Osman, 32 Jahre alt – Transportunteroffizier aus dem II. Transportzug der 5. Kompanie des Logistikbataillons 461 – hatte im Einsatzraum einen Spezialauftrag. Als ausgebildeter Transportunteroffizier war er nicht nur gefordert, um große Mengen an Versorgungs- und Hilfsgütern an schwer zugängliche Orte zu fahren, sondern vielmehr war es seine Aufgabe, in der Katastrophenregion als einer der ersten Soldaten die Lage in den betroffenen Ortschaften zu erkunden.

Mit seinem hoch geländegängigen Mercedes-Benz Greenliner verschaffte er sich einen Überblick über die Straßenverhältnisse, um abzuschätzen, welche Fahrzeuge und Tragfähigkeit die Straße noch zulässt. Diese Ergebnisse meldete er dann an die Operationszentrale.

Dieser wichtige Auftrag bedeutete, dass Stabsunteroffizier Osman und seine Kameraden des leichten Erkundungstrupps meist die ersten in den Ortschaften waren und mit den gnadenlosen Folgen der Flutkatastrophe konfrontiert wurden. So entwickelte sich aus dem Auftrag der Straßenerkundung die ebenso wichtige Aufgabe, die Bevölkerung auf die kommende Hilfe vorzubereiten und herauszufinden, welche Hilfsgüter am dringendsten benötigt werden.

„Ohne Mampf, kein Kampf“: Koch Raphael Schmitt hält mit seinem Essen die Moral der Helfer vor Ort aufrecht.

Trotz der besonders fordernden und teilweise belastenden Aufgabe zeigt sich Stabsunteroffizier Osman stolz und nennt vor allem die Dankbarkeit der Bevölkerung als einen ungeahnten Motivationsschub, sich dieser Herausforderung zu stellen. "Menschen, die alles verloren haben, bieten einem Essen und Trinken an – das war unglaublich", erinnert sich der Walldürner Soldat.

Am Nürburgring hatte er auf einem Feldbett in der Boxengasse übernachtet und eine 24-Stunden-Bereitschaft gestellt. "Einen richtigen Tagesablauf gibt es nicht: Ich stehe zwischen 5.30 und 6.30 Uhr auf, dann gibt es beim Spieß Frühstück – auch wenn ich nicht so viel esse morgens. Anschließend richtet der Chef ein paar Worte an uns, dann empfange ich die Befehlsausgabe von meinem Gruppenführer." Dort wurde dann besprochen, was am jeweiligen Tag ansteht und was zu erledigen ist. "Der Fortschritt ist erkennbar und es ist toll, davon ein Teil zu sein", sagt Osman.

> Stabsunteroffizier Raphael Schmitt aus der 1. Kompanie Logistikbataillon 461 aus Walldürn bringt als ausgebildeter Koch und Metzger wichtige Fähigkeiten mit in den Einsatzraum. Beheimatet in der Verpflegungsgruppe sorgt er mit seinen Kameraden für das leibliche Wohl der Truppe. Dabei beschränkte sich sein Tätigkeitsfeld im Einsatzraum nicht nur auf die Zubereitung von Mahlzeiten. "Als wir hier ankamen, war ich zunächst beim Kompaniefeldwebel, auch Spieß genannt, um die Verpflegung in Zusammenarbeit mit dem THW an sämtliche Kräfte zu verteilen", erinnert sich Stabsunteroffizier Schmitt. Im Anschluss wurde dann die Truppenfeldküche in Betrieb genommen. Ab diesem Punkt war die Zubereitung der Mahlzeiten der eingesetzten Kräfte in kompletter Eigenversorgung sichergestellt. Die vermeintlich abgedroschene Floskel "Ohne Mampf kein Kampf" bestätigt der junge Stabsunteroffizier und bringt noch einen weiteren wichtigen Aspekt dazu. "Die Mädels und Jungs kommen beim Essen runter und verarbeiten das Erlebte. Auch wenn ich nicht direkt vor Ort in den Einsatzgebieten bin, freue ich mich, dass ich dadurch meinen Teil beitragen kann", fasst Stabsunteroffizier Schmitt zusammen. Bei der Zubereitung der Mahlzeiten ist ihm besonders wichtig, dass die eingesetzten Zutaten bestmöglich zusammenwirken und dass er ein "abwechslungsreiches Essen mit kleinen Extras" anbieten kann.

Zu Beginn seines Einsatzes im Ahrtal war Stabsunteroffizier Schmitt selbst durch die zerstörten Regionen gefahren, um die Verpflegung zu den Kameraden in die Einsatzgebiete zu bringen. Die dabei gesammelten Eindrücke und Bilder überraschten auch ihn. "Die Kraft des Wassers lässt sich an der Zerstörung nur erahnen", resümiert der Verpflegungsunteroffizier. Trotz des Leidens vieler Menschen in der Bevölkerung, die alles verloren haben, nennt Stabsunteroffizier Schmitt die Herzlichkeit und Dankbarkeit, die die Soldaten erfahren, als Motivationsschub für seine Arbeit vor Ort.

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm eine kurze Begegnung bei einer seiner Einkaufsfahrten. "Ich war für die Truppenfeldküche in einem Supermarkt, da sprach mich eine Frau an und bedankte sich bei mir für unsere Hilfe – das war das bisher schönste Erlebnis hier im Einsatzraum", sagt Schmitt.