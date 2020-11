Walldürn. (jasch) Es ist 14 Uhr, auf dem Verkehrslandeplatz des Flugsportclubs Odenwald (FSCO) herrscht Hochbetrieb. An diesem schönen Herbsttag hat sich die Sonne in einem ansonsten verregneten Oktober noch einmal aufgebäumt. Beste Bedingungen für einen Flug. Dies wird sich nicht ändern, bis die Sonne untergeht. Vereinsmitglieder und Privatpiloten gleichermaßen brechen mit ihren Kleinflugzeugen zu einem Ausflug auf oder wollen ihre Lieblingsrunde über dem herbstlichen Odenwald drehen, bevor der Teillockdown den Verkehrsbetrieb auf dem Flugplatz reduziert.

Ulrich Pade ist einer der Privatpiloten, die sich mit ihrem Kleinflugzeug in Walldürn fit halten. Er kommt im Sommer mindestens einmal in der Woche vorbei. Der Berufspilot steuert normalerweise Lufthansa-Maschinen: "Der Flugplatz ist einigermaßen in meiner Nähe, ich komme aus Frankfurt. Man kann hier toll fliegen, hier sind gute Bedingungen und man kann einfach in der Luft sein. In dem Kleinflugzeug bin ich so richtig mit der Natur verbunden. Für die Berufspiloten gibt es extra Programme mit dem Autopiloten und Flugsimulator, um sich in Übung zu halten. Aber die kleinen Maschinen, die muss man häufiger fliegen, um in Übung zu bleiben."

Hintergrund > Luftrettungsstandort: Der Anlass zur Bewerbungsinitiative des Flugplatzes Walldürn ist die "Struktur und Bedarfsanalyse der Luftrettung in Baden-Württemberg 2020". Aktuell prüft das Innenministerium Gutachten und Finanzierungsfragen. Danach werden die möglichen Standorte (neben dem [+] Lesen Sie mehr > Luftrettungsstandort: Der Anlass zur Bewerbungsinitiative des Flugplatzes Walldürn ist die "Struktur und Bedarfsanalyse der Luftrettung in Baden-Württemberg 2020". Aktuell prüft das Innenministerium Gutachten und Finanzierungsfragen. Danach werden die möglichen Standorte (neben dem Verkehrslandeplatz Walldürn Osterburken und der Flugplatz Lohrbach) von einem Gremium auf ihre Eignung geprüft. Dies wird noch Monate dauern. Die Stadt Walldürn und der Gemeinderat unterstützen die Stationierung der Luftrettung in Walldürn einstimmig. Den Vorteil für einen Standort in Walldürn sieht der FSCO vor allem in der vorhandenen Infrastruktur. > Geplanter Windpark "Kornberg": In einer Größe von 240 Metern sollen auf dem Kornberg Windenergieanlagen der Firma Zeag AG aus Heilbronn errichtet werden, die circa ein Kilometer und damit wenige Flugsekunden von der Platzrunde entfernt wären. Der Genehmigungsantrag wurde Ende November 2019 beim Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises eingereicht. Aufgrund fehlender Unterlagen und noch zu klärender Verfahrensfragen wurde das Verfahren aber noch nicht eröffnet. Das Projekt befindet sich seit knapp einem Jahr in der Schwebe. Es existiert kein gültiger Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Windkraftanlagen auf dem Kornberg, und die Fläche wurde aus dem Regionalplan der Region Rhein-Neckar herausgenommen. Der Grund liege in den nachgewiesenen Sicherheitsrisiken für den Flugverkehr am Verkehrslandeplatz Walldürn, erklärt Christian Kuhn, der Vorsitzender des Flugsportclubs Odenwald. jasch

[-] Weniger anzeigen

Die asphaltierte 820 Meter lange und 20 Meter breite Landebahn und eine Befeuerungsanlage mit sogenannten Papis, um auch in der Nacht landen zu können, sind nur einige der Vorteile, warum der Flugplatz gerne genutzt wird. Sechs Flugzeughallen, die Werft, der Tower, das neu verpachtete Fliegerstübchen und das Vereinsleben des Flugsportclubs Odenwald runden den Betrieb ab. Der Verein besitzt elf Flugzeuge: vier Segelflieger, einen Motorsegler, ein Ultraleichtflugzeug und sechs Motorflieger. Christian Kuhn, Vorsitzender des FSCO, weiß, dass heute alle Flugzeuge unterwegs sind. "Das freut einen als Verein natürlich, wenn alle Flugzeuge geflogen werden."

Marcel Häfner, Vereinsmitglied des FSCO, hat den Flugschein im Motorflug erst kürzlich erworben. Wie es sich anfühlt, die Motorfluglizenz zu besitzen? "Herrlich. Es war schon lange mein Traum, die Fluglizenz zu machen. Ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man sich frei durch die Luft bewegen kann. Wir waren gerade an der Mosel, das dauert ungefähr eine Stunde. Ich stamme aus Hainstadt und habe beim Flugsportclub mit 14 Jahren den Segelflug angefangen. Walldürn hat einen super Flugplatz. Nicht jeder hat diese Infrastruktur wie eine Asphaltbahn oder Bahnbefeuerung. Jetzt in der Dämmerung sieht man ja, dass das sehr hilfreich ist. Der Flugzeugpark ist toll ausgestattet und man kann hier günstig das Fliegen lernen." Die Ausbildung im Segel- und Motorflug ist im Vergleich zu kommerziellen Flugschulen deshalb günstig, weil beim FSCO ehrenamtliche Fluglehrer ausbilden. Momentan erwerben 22 Schüler den Flugschein: zehn Schüler im Segelflug und zwölf im Motorflug.

Berufspilot Ulrich Pade hält sich mit einem Kleinflugzeug gerne in Übung. Im Sommer kommt er mindestens einmal in der Woche zum Flugplatz nach Walldürn. Foto: Jana Schnetz

Sowohl wirtschaftlich als auch als touristisches Ziel ist der Verkehrslandeplatz ein Vorteil für die Region. Immer wieder werden Interessierte auf Rundflüge über den Odenwald mitgenommen. Manche kommen mit dem Fahrrad oder machen einen Spaziergang und schauen dann dem Flugbetrieb zu. An diesem Tag sind Fallschirmspringer einer externen Veranstaltungsfirma auf dem Flugplatz unterwegs, sie landen zwischen den Kleinflugzeugen. Im Fliegerstübchen sitzen Familie und Freunde, die mit den Fallschirmspringern mitfiebern und bei jeder Landung applaudieren. "Heute ist viel los. Man muss aufpassen, dass man niemanden übersieht und die Starts und Landungen geordnet ablaufen", sagt Kuhn.

Und dann reiht er sich mit dem "Diamond Star" selbst in die Warteschlange der anderen abfliegenden Flugzeuge ein. Im Vorfeld wurden u. a die Funktionstüchtigkeit der Ruder und das Öl geprüft. Kuhn geht noch einmal die Checkliste durch, ob alle Sicherheitsaspekte erfüllt sind. Diese liegt in jedem Flugzeug und enthält spezifische Informationen, die zum Starten erforderlich sind, zum Beispiel die korrekte Funktion der Motorzündung. Noch schnell den Motorstundenzähler fotografieren, denn jede geflogene Stunde muss der Pilot später in das Bordbuch eintragen. "EDEW – Echo Delta Echo Whiskey", so lautet die Kennung des Flugplatzes Walldürn im internationalen Funksprech-Alphabet. Zu nennen jeweils beim An- und Abflug vom Flugplatz. Das GPS-Gerät liegt für die Flugplanung griffbereit und dann geht es los: Innerhalb von Sekunden wird auf 110 km/h beschleunigt. Das Flugzeug hebt ab. Wenige Minuten später fliegt die Maschine mehrere tausend Meter hoch.

Den Luftraum über dem Rhein-Neckar-Gebiet müssen sich an schönen Herbsttagen viele teilen. Hier schwebt ein Heißluftballon über dem Neckar bei Heilbronn. Foto: Jana Schnetz

Der Flugplatz Walldürn ist umgeben von vielen anderen Flugplätzen. Die unmittelbar nächsten sind bei Mainbullau und Lohrbach. Im weiteren Umkreis liegen Flugplätze bei Schwäbisch Hall, Weinheim und Würzburg sowie bei Frankfurt. Mitten in diesem Netz kann der Verkehrslandeplatz Walldürn mit einem Standortvorteil und vorhandener Infrastruktur überzeugen. Rund die Hälfte aller Flüge, die in Walldürn stattfinden, sind Überlandflüge zu anderen Flugplätzen. Unter der Woche finden vor allem Geschäftsflüge statt. Während der Corona-Pandemie bewährte sich der Verkehrsbetrieb, denn als Teil der Verkehrsinfrastruktur des Landes Baden-Württemberg hatte der Flugplatz Walldürn Betriebspflicht. Das Vereinsleben musste unterdessen bis Mai pausieren.

"Das Fliegen ist ein wunderschöner Freizeitsport, aber man hat auch eine gewisse Verantwortung, für die Region das Beste herauszuholen", erklärt Christian Kuhn. Aus diesem Grund bewirbt sich der Flugplatz als Luftrettungsstandort für den Neckar-Odenwald-Kreis und kämpft gegen den geplanten Windpark am Kornberg zwischen Hardheim und Höpfingen. Dort plant die Firma Zeag Energie AG Windkraftanlagen.Kaum in der Luft, zeigt Kuhn bei einer Linkskurve auf den geplanten Standort unweit der Landebahn. Es wird klar, warum das Vorhaben für den FSCO nicht akzeptabel ist: Wenn die Flugzeuge die obligatorische Platzrunde drehen, besteht die Gefahr, mit der Windkraftanlage zusammenzustoßen. Es gibt unberechenbare Faktoren, die das wahrscheinlich machen: unerfahrene Flugschüler, die die Nähe zu den Windkraftanlagen nicht gewohnt sind, schlechte Wetterverhältnisse und eine grundsätzlich schlechte Sicht auf den Windpark beim Starten und Landen, weil diese für den Piloten zu spät sichtbar werden und kaum Spielraum zum Ausweichen lassen.

Nach einer Stunde, zehn Minuten und einem Rundflug über das Rhein-Neckar-Gebiet hat die Erde uns wieder.

Der Fluginformationsdienst im Tower regelt den Verkehr der Platzrunde und sorgt dafür, dass Unfälle tunlichst vermieden werden. Ganz ohne hauptberuflichen Flugleiter geht es daher selbst beim FSCO nicht. Christian Hentschel, Flugbetriebsleiter und Beauftragter für Luftsicherheit des Regierungspräsidiums Stuttgart, behält die Platzrunde über der Landebahn im Auge. "Der Pilot fliegt ein, meldet sich mit der Kennung und woher er kommt, und dann bekommt man die Information, was los ist und in welche Richtung man landen soll", erklärt Kuhn.

Durch viel ehrenamtliche Leistung der Vereinsmitglieder schafft es der FSCO, unabhängig zu bleiben. Der Verkehrslandeplatz finanziert sich komplett selbst – hauptsächlich durch Landegebühren und Unterstellgebühren. Das sei einer der Vorteile gegenüber anderen Flugplätzen, die von der Stadt oder einer Firma unterstützt werden. Walldürn wird betrieben durch die Bau- und Betriebs-GmbH Flugplatz Walldürn unter Geschäftsführer Oliver Stumpf.

"So, hoffentlich ist bald Feierabend", kommentiert Hentschel den langen Arbeitstag. Er schätzt, dass der Verein an diesem Tag 150 Flugbewegungen hatte. "Das ist für die Jahreszeit nicht typisch. Wenn man im Sommer bis 20 Uhr fliegen kann, dann geht das schon mal auf 200 Flugbewegungen hoch." Hentschels persönlicher Höchstwert auf dem Flugplatz wurde allerdings noch nicht übertroffen: "Ich hatte mal 500. Das war mein Maximum. Das ging wirklich sehr lang."