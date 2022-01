Osterburken. (joc) Der Dauerbrenner "Flugplatz Schlierstadt" stand am Dienstag im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung des Osterburkener Gemeinderats in der Baulandhalle. Dieses Thema erhitzt schon seit Jahren die Gemüter der Bürger aus dem Bauland, die sich von dem Lärmaufkommen, der durch den Flugbetrieb verursacht wird, belästigt fühlen. Am Dienstag ging es konkret um das laufende Verwaltungsverfahren. Wegen des Ablaufs der befristeten Genehmigung hatte der Betreiber des Flugplatzes, die Southside GmbH, Verlängerung und Erweiterung des Flugbetriebs beantragt.

In der Gemeinderatssitzung informierten zwei Sprecher des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart über die rechtliche Situation. Die Behörde wird die Entscheidung über den Antrag fällen. Nach diesen Informationen zeigten sich Osterburkener Stadträte überrascht über die nur geringen Einflussmöglichkeiten des Osterburkener Gemeinderats. Danach formulierte der Gemeinderat seine Stellungnahme an das Regierungspräsidium, die im Wesentlichen der Beschlussempfehlung des Ortschaftsrats Schlierstadt folgt.

Bürgermeister Galm dankte den beiden Herren vom Regierungspräsidium für die gute Übersicht der rechtlichen Situation. Dann hatten die Stadträtinnen und Stadträte das Wort: Stadtrat Klaus Vogel brachte es in der anschließenden Diskussion im Gremium auf den Punkt: "Hätten wir diese ganzen Infos vorher gehabt, dann hätte sich so manche Diskussion erübrigt." Schlierstadts Ortsvorsteher Jürgen Breitinger bekräftigte dies. "Wir konnten heute erfahren, dass die Flugrichtung gar nicht Gegenstand des Verfahrens ist." Auch die Anzahl der Flüge sei nicht maßgeblich. Trotzdem gab es noch reichlich Gesprächsbedarf im Gemeinderat über offene Punkte: Werner Geiger sagte zu den Flugzeiten, ob hier auch ein zeitlicher Korridor von 6 bis 22 möglich sei. Robert Hamm erwiderte, dass die Standardformulierung einen "Flugbetrieb von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang" vorsehe. Stadtrat Martin Brümmer merkte an, dass auch ein Lärmaufkommen unterhalb des Dauerpegels von manchen ganz individuell als störend erachtet werde. "Das empfindet jeder ganz subjektiv." Als Beispiel nannte Martin Brümmer hier das Geräusch des Ballwechsels auf einem Tennisplatz. Weiter fragten Martin Brümmer und Jürgen Breitinger, ob in die künftige Genehmigung auch schwerere Maschinen bis 5,7 Tonnen fallen würden. Robert Hamm antwortete, dass es hier nur um die drei genannten Flugzeuge in der Klasse bis zwei Tonnen gehe. Einige Stadträte erneuerten noch einmal den Wunsch nach tatsächlichen Messungen. Werner Geiger wünschte dies ganz konkret auf Gemarkung Osterburken. Die Fachleute vom RP sagten dazu aber, dass Osterburken bei der Lärmkulisse nicht relevant sei. Nachgefragt wurde auch nach der Möglichkeit, ob man sonntags nicht feste Mittagsruhen festlegen könnte. Hier sei man auf den guten Willen des Betreibers angewiesen, meinte Hamm. Für die signalisierte Tino Kuhn, dass man natürlich zu Zugeständnissen bereit sei. Das habe man schon in der Vergangenheit bewiesen. So habe man eine freiwillige Mittagspause eingeführt und einen Zusatzpropeller gekauft, der das Lärmaufkommen spürbar minimiere. Schlierstadts Ortsvorsteher Breitinger und Stadtrat Erwin Knörzer-Ehrenfried unterstrichen in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich, dass man den Flugplatz-Standort Schlierstadt schätze und in seinem Bestand nicht gefährdet sehen wolle. Knörzer-Ehrenfried: "Der Flugplatz ist eine Bereicherung für Schlierstadt!"

Eingangs freute sich Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm, dass man mit Leitender Baudirektor Robert Hamm vom Referat 46.2 Luftverkehr und Luftsicherheit und Raphael Stolle zwei Ansprechpartner vom Regierungspräsidium Stuttgart hier vor Ort habe, die grundsätzlich über die rechtlichen Rahmenbedingungen und das laufende Verfahren zum Flugbetrieb in Schlierstadt berichten und Nachfragen aus dem Gremium beantworten würden. Außerdem begrüßte Galm das Ehepaar Sarah und Tino Kuhn, die Geschäftsführer des Schlierstadter Flugplatzes, die ergänzend Informationen zu ihrem Antrag gaben. Nachfolgend fassen wir die wichtigsten Aussagen zusammen, die teilweise auch für die Stadträte Neuland waren:

> Die Anfänge: Das Fallschirmsportzentrum "Southsidebase" auf dem Flugplatz in Schlierstadt besteht bereits seit etwa 50 Jahren. 1973 wurde der Flugbetrieb aufgenommen. Hauptbetätigungsfeld des Flugplatzes ist immer schon der Fallschirmsport.

> Anzahl der Flüge: In Schlierstadt habe man im Schnitt zwischen 1500 und 2000 Flugbewegungen im Jahr. Das sei ein unterer oder mittlerer Bereich. Unter der Zahl von 15.000 Starts und Landungen gebe es laut Landeplatz-Lärmschutzverordnung keinerlei rechtlichen Einschränkungen, unterstrich Referatsleiter Robert Hamm.

> Zeitraum der Flüge: In den letzten drei Jahren gab es folgende Flugbewegungen in Schlierstadt: Im Jahr 2019 insgesamt 2054 Flüge, davon erfolgten drei Starts vor 9 Uhr, und fünf Mal landeten die Maschinen nach 20 Uhr (einmal nach 21 Uhr). An 31 Sonn- und Feiertagen herrschte Flugbetrieb.

Im Jahr 2020 gab es 1642 Flüge, keine Starts vor 9 Uhr und neun Landungen nach 20 Uhr (aber keiner nach 21 Uhr).

Und im letzten Jahr fanden 1754 Flugbewegungen statt. Kein Start war vor 9 Uhr, und neun Landungen erfolgten nach 20 Uhr (aber auch hier keine Landung nach 21 Uhr).

Gemäß der Landeplatz-Lärmschutzverordnung seien bei der Anzahl der Flugbewegungen in Schlierstadt keine konkreten zeitlichen Einschränkungen vorgesehen, so Robert Hamm.

> Gegenstand des Verfahrens: Rechtliche Grundlage für das laufende Verwaltungsverfahren sei der Paragraf 6 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG), betonten die beiden Vertreter des Regierungspräsidiums. Dabei machten sie zu Beginn noch einmal deutlich, dass hier der weitere Betrieb des Flugplatzes nicht zur Diskussion stünde, es ginge lediglich um den Antrag der Southside Base GmbH auf Aufnahme der Luftfahrzeuge in die bestehende Flugplatzgenehmigung sowie eine allgemeine Änderung des Höchstgewichts. Geprüft würden durch das RP neu hinzugekommene Aspekte. Hier sei die Frage maßgeblich: Was ändert sich durch schwerere Maschinen?

> (Neue) Flugzeuge: Seit dem Jahr 1981 dürfen in Schlierstadt Flugzeuge bis zu einem Höchstabfluggewicht von 1,75 Tonnen (die sogenannte "Echo-Klasse") starten. Von 1994 bis heute wird zum Transport der Fallschirmspringer ein Flugzeug vom Typ "Pilatus Porter PC-6" eingesetzt, das jedoch wegen des höheren Gewichts in einer höheren "Echo-Klasse" eingestuft ist und daher eine Sondergenehmigung für Starts und Landungen benötigt. Diese Ausnahmegenehmigung wurde immer wieder befristet – zuletzt bis Ende 2021 – durch die zuständige Luftfahrtbehörde des Regierungspräsidiums Stuttgart verlängert.

Der aktuelle Antrag der Firma Southsidebase sieht nun vor, künftig Flugzeuge bis zu einem Höchstabfluggewicht von zwei Tonnen (statt bisher 1,75 Tonnen) sowie zwei weitere Flugzeuge, die Cessna C 208 Caravan sowie die Kodiak 100, einsetzen zu dürfen. Die beiden neuen Flugzeuge seien aber nur als Ersatz für die "Pilatus" gedacht. Gleichzeitig soll immer nur ein Flugzeug im Einsatz sein, versicherten die Betreiber.

> Erweiterung des Flugbetriebs? Trotz der geplanten Anschaffung der beiden neuen Flugzeuge soll sich am Wesen und Umfang des seitherigen Flugbetriebs aber nichts ändern. Dies bestätigte das Regierungspräsidium. Und auch Sarah Kuhn unterstrich für die Betreiber: "Geplant ist der gleiche Umfang wie bisher."

> Genehmigung wieder befristet? Ein Thema war auch, ob die neue Genehmigung wieder befristet (und wenn ja, über welchen Zeitraum) ausgestellt werde. Das RP sagte hierzu: "Eine Befristung ist nicht mehr vorgesehen!"

> Einwände: Die Öffentlichkeit hatte bis zum 22. Dezember 2021 die Gelegenheit, die Verfahrensunterlagen in den Rathäusern der betroffenen Kommunen einzusehen und gegen dieses Vorhaben Einwendungen zu erheben. Baudirektor Humm wollte am Dienstag in Osterburken die Zahl der insgesamt eingegangenen Einwände nicht nennen, er sprach aber von "einer erheblichen Anzahl". Hauptkritikpunkt sei dabei der Lärm.

Bürgermeister Galm nannte für die Römerstadt die Anzahl: Bei der Stadtverwaltung seien insgesamt 170 Einwendungen von rund 90 Personen eingegangen. Diese Einwendungen seien an das Regierungspräsidium weitergeleitet worden.

> Fluglärm: Der Fluglärm werde nicht durch Messungen, sondern durch Berechnungen ermittelt. So schreibe es das Gesetz vor, betonte Robert Hamm. Ein entsprechendes Gutachten liefere alles, was man für eine Bewertung benötige. Hier seien folgende zwei Werte maßgeblich, wurde betont:

Dauerschallpegel: Der Dauerschallpegel sehe folgende Orientierungswerte vor: bei einem reinen Wohngebiet 50 Dezibel und in einem allgemeinen Wohngebiet 55 Dezibel. Die Berechnungen für Bereiche im Einzugsgebiet Schlierstadt lägen zwischen 36 und 46 Dezibel. Als Beispiele wurden vom RP genannt: Schlierstadt-Süd 36 Dezibel und Zimmern 46 Dezibel. Per Definition sei es so, dass bei einem Wert unterhalb von 50 Dezibel der Erholungswert von Menschen nicht als beeinträchtigt angesehen werde, bekräftigte Hamm. Subjektiv werde dies aber oftmals nicht so wahrgenommen. Dies sei aber nicht Maßgabe für ein Verwaltungsverfahren.

Maximalpegel: Der Maximalpegel liege in Schlierstadt bei 65 bis 82 Dezibel. Auch hier wurde der höchste Wert in Zimmern gemessen, die niedrigsten in Seckach und Schlierstadt-Süd.

"Insgesamt kann man damit sagen, dass laut Lärmgutachten die Grenzwerte in Schlierstadt eingehalten werden", resümierte Hamm.

> Der Zeitplan: Der Antrag des Flugplatzbetreibers sei am 15. September eingegangen. Danach sei die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Kommunen erfolgt. Bis zum 22. Dezember hatten die Bürger die Gelegenheit, Einwände vorzubringen. Derzeit erfolge im RP eine Sichtung der eingegangenen Schreiben. Über den Zeitpunkt, wann die Entscheidung falle, könne man aber derzeit noch nichts sagen. Fakt sei aber: "Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, besteht ein Anspruch auf Genehmigung", so Robert Hamm vom Regierungspräsidium abschließend.

Stellungnahme der Stadt - Gemeinderat benennt Eckpunkte:

Bürgermeister Galm fasste nach der Diskussion über den Antrag des Flugplatzbetreibers die maßgeblichen Punkte zusammen, die man in Osterburken in die Stellungnahme aufnehmen möchte. Diese lehnt sich eng an den Beschluss des Ortschaftsrats Schlierstadt an. Folgende Eckpunkte wurden (bei einer Enthaltung) einstimmig beschlossen:

- Man fordert eine Lärmmessung an neuralgischen Punkten.

- Es soll eine festgelegte Mittagspause von 12.30 bis 14.30 Uhr eingehalten werden.

- Der Wunsch auf Befristung wurde erneuert.

- Es sollen nicht zwei Flugzeuge gleichzeitig fliegen dürfen.

- Es gelten Flugzeiten von 9 bis 19 Uhr.