Buchen-Götzingen. (tra) Eigentlich denkt man, dass sich eine Trafostation niemals harmonisch in eine naturnahe Parkanlage wie "Fit am See" einfügen kann. Falsch gedacht. Auf der Trafostation, die ganz in der Nähe des Götzinger Nächstweihers steht, blühen seit gestern Blumen, Bienen schwirren durch einen gemalten Himmel und ein Vogel zieht seine Kreise.

Innerhalb von nur zwei Arbeitstagen hat Graffitikünstler Marco Billmaier aus Wiesloch der einst tristen Station ein komplett neues Aussehen verpasst.

"Jürgen Türschel hat Arbeiten von mir gesehen und mich daraufhin gefragt, ob ich die Trafostation besprühen möchte. Götzingen wünschte sich ein Naturmotiv, ich habe einen Entwurf gemacht und konnte nun loslegen", erzählt der Künstler.

Graffitikünstler Marco Billmaier bei der Arbeit. Foto: Tanja Radan

Er verwendet bei seiner Arbeit weder Schablonen noch Pinsel, sondern ausschließlich Spraydosen. "Ich sprühe mit einer hellen Farbe die Konturen auf den Untergrund. Wenn es dann passt, sprühe ich die Motive farbig aus." Von Graffiti war der 37-Jährige schon als Kind fasziniert. "Bei uns durfte man an der Schule legal sprühen, und da konnte ich mich ausprobieren. Dann habe ich begonnen, Garagentore zu gestalten und mir nach und nach ein Standbein als professioneller Graffitikünstler aufgebaut", berichtet Billmaier.

Ortsvorsteherin Daniela Gramlich und ihr Stellvertreter Jürgen Türschel freuen sich sehr über das neue Gesicht der alten Station: "Die Naturmotive passen hervorragend zu ,Fit am See‘ und runden die Anlage ab", sind sie sich einig.

Eigentlich hätten sie aus der Trafostation einen Artenschutzturm machen wollen. Das bedeutet, dass man den Turm abgeschaltet hätte und in seinem Inneren Lebensraum für Tiere geschaffen hätte. Das sei aber nicht möglich gewesen, da Netze-BW die Trafostation nicht abschalten wollte.

Die neue "Fit am See"-Anlage wird schon seit Wochen rege genutzt. Am Sonntag, 25. Oktober, wird sie um 14 Uhr nun offiziell übergeben. Die geplante Feier kann wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Bürger, die sich die Anlage und das neue Graffito anschauen möchten, sind am Sonntag dennoch willkommen. Alles findet an der frischen Luft statt. "Die Besucher müssen Maske tragen und die Corona-Regeln strikt einhalten", unterstreicht Gramlich.