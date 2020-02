Hardheim. (rüb) "Unserm Präsident geht’s gar net gut", stöhnt Vorsitzender Michael Grimm und schiebt den sichtlich angeschlagenen Präsi Daniel Weber schwer atmend mit dem Rollstuhl zum Krankenhaus. So beginnt ein dreiminütiger Videoclip der FG "Hordemer Wölf", der seit Mittwoch die Runde macht und eine besonders originelle Unterstützung des Hardheimer Krankenhauses und seines Fördervereins darstellt.

"Wie gut, dass es unser Krankenhaus gibt", stellt der FG-Vorsitzende fest, denn bis zur Prunksitzung am Samstag muss der Präsident ja schließlich wieder fit sein. Die erhoffte Hilfe ist zum Glück schnell gefunden: Arzthelferin Anja Greß und Internist Dr. Andreas Mövius kümmern sich um den erkrankten "Ober-Narren": Das zunächst empfohlene "Entspannungszäpfchen" findet zwar nicht die Zustimmung des Präsidenten, doch nach der Verabreichung eines hochprozentigen flüssigen Medikaments durch den Arzt kehren die Lebensgeister schnell zurück, und Daniel Weber ist fit für sein Amt als Sitzungspräsident: "Jetzt geht’s mir schon viel besser. Bin ich froh, dass wir in Hardheim ein Krankenhaus haben, das die kleinen und großen Wehwechen hier vor Ort in den Griff kriegt!"

Am Ende des humorvollen Filmchens wenden sich Grimm und Weber an die Zuschauer: "Die einfachste Art, mit der Sie unser Krankenhaus unterstützen können, ist der Beitritt zum Förderverein." Ein rundum überzeugender Beitrag, der natürlich von der Schauspielkunst der Mitwirkenden lebt. Das Drehbuch haben Daniel Weber und Michael Grimm selbst geschrieben. Kamera, Schnitt und Regie lagen bei Patrick Lakeit in guten Händen.

Präsident Daniel Weber kam die Idee, als er im November die Jahreshauptversammlung des Freundes- und Förderkreises "Unser Krankenhaus" besuchte und dem Bericht des Vorsitzenden Fritz-Peter Schwarz folgte, wonach es im Vereinsjahr zwar 26 Neuanmeldungen gab, der Altersdurchschnitt der Mitglieder aber recht hoch sei. "Da mus doch was zu machen sein!", dachte sich Weber und nahm sich vor, mit einer einfallsreichen Aktion für den Förderverein zu werben und für ihn neue, jüngere Zielgruppen zu erschließen. Michael Grimm hatte dann die Idee für das Video.

Zu diesem Zeitpunkt wusste der Präsident natürlich schon, dass sich auch der Jahresorden der "Wölf" dem Krankenhaus und der beeindruckenden Unterstützung durch den Förderverein widmen würde: "Das hat natürlich gut gepasst!" Mit Anja Greß – Tänzerin bei den Goldstücken der FG – war die perfekte medizinische Fachkraft schnell gefunden, und auch Internist Dr. Andreas Mövius habe sich sofort bereit erklärt, mitzuwirken. Gedreht wurde das ganze dann am Sonntag – und alle hatten viel Spaß dabei, wie man dem Video ansieht.

Die ersten Reaktionen sind durchweg positiv: "Wir haben bereits erste Beitrittserklärungen für den Förderverein vorliegen!" Weitere sollen folgen, am besten gleich bei der Prunksitzung am Samstag. Dann liegt nämlich auf den Plätzen das "Wolfsecho" aus, und darin liegt jeweils eine Beitrittserklärung.

Beim Förderverein kommt die närrische Werbung natürlich ebenfalls sehr gut an: "Der FG ,Hordemer Wölf‘ Kompliment für die Idee, super Video-Werbung, einfach schee!", dichtete Vorsitzender Fritz-Peter Schwarz erfreut und dankbar zugleich.