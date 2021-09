Rosenberg. (F) "Wer A sagt, muss auch B sagen", so Bürgermeister Ralph Matousek in der Gemeinderatssitzung bei der Vorstellung des Projekts "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rosenberg" auf einem Grundstück in der Hermann-Hagenmeyer-Straße in der Nähe der Firma Magna.

Wie der Bürgermeister erläuterte, ist das derzeitige Feuerwehrhaus, eine ehemalige Scheune, in einem schlechten baulichen Zustand, und die engen räumlichen Verhältnisse entsprechen nicht den heutigen und zukünftigen Anforderungen der Feuerwehr. Der Feuerwehrbedarfsplan sieht den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses vor, auch mit zentralen Funktionen und Aufgaben des Katastrophenschutzes.

In den vergangenen Monaten wurde als Standort das Grundstück in der Hermann-Hagenmeyer-Straße ausgemacht, und das Architekturbüro Kistner hat mit der Entwurfsplanung begonnen. Beim Raumprogramm wurden entsprechende Vorgaben berücksichtigt, sagte der Bürgermeister. Denn nur so erhalte man öffentliche Zuschüsse.

Das neue Gebäude erhält ein Satteldach, es hat drei Stellplätze und beinhaltet Umkleide-, Sozial- sowie Funktionsräume und bietet somit Raum für zukünftige Entwicklungen. Die Planung wurde im Vorfeld mit dem Kreisbrandmeister sowie dem Baurechtsamt abgestimmt, und entsprechende Hinweise wurden eingearbeitet.

Die Gesamtkosten belaufen sich inklusive Erschließung, Baukosten und Außenanlagen auf 1.870.000 Euro. Das Feuerwehrgerätehaus soll als reines Funktionsgebäude errichtet werden. Leider lasse sich, so der Bürgermeister, der am Gebäude geplante Versammlungs- und Veranstaltungsraum aus finanziellen Gründen derzeit nicht realisieren. Die Kostenschätzung beinhaltet bereits die aktuellen Kostensteigerungen bei Rohstoffen von rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Über die Richtpreisangebote habe man versucht, eine Kostensicherheit zu erlangen, so Matousek. Man gehe von Zuschüssen aus dem Feuerwehrwesen sowie dem Ausgleichsstock aus. Entsprechende Gespräche habe man bereits geführt. Bei der Gemeinde verbleibt dann noch ein Eigenanteil von 935.000 Euro. Die entsprechend benötigten Haushaltsmittel wurden in der mittelfristigen Finanzplanung der nächsten Jahre berücksichtigt.

Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf des Neubaus zu und nahm die Kostenschätzung zur Kenntnis. Die Verwaltung wurde beauftragt, Förderanträge zu stellen. Im Sommer nächsten Jahres soll dann mit dem Bau begonnen werden.