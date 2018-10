Ravenstein. (F) Das Sportheim des TSV Oberwittstadt am Sportgelände diente als Übungsobjekt für die diesjährige gemeinsame Herbstübung der Ravensteiner Feuerwehren. Mehr als 50 Feuerwehrleute sowie eine Einsatzgruppe des DRK-Ortsvereins nahmen an dieser gut organisierten Übung teil.

Als Übungsszenario angenommen wurde ein im Keller des Sportheims ausgebrochener Brand, der sich zu einem Dachstuhlbrand ausweitete, wobei zugleich das um das Sportheim liegende ausgetrocknete Wiesengelände durch starken Wind in Brand geraten war.

Wenige Minuten nach der um 13.21 Uhr erfolgten Alarmierung mittels Sirenen waren die Einsatzkräfte der Abteilung Oberwittstadt mit ihrem Einsatzfahrzeug am Übungsobjekt. Nach einer kurzen Einsatzbesprechung begannen die Atemschutzgeräteträger der Oberwittstadter Wehr mit dem "Erstangriff" und der Rettung der Rettung der drei "Verletzten" im Untergeschoss.

Die Herbstübung der Ravensteiner Feuerwehren fand am Oberwittstadter Sportheim statt, wo zunächst vor allem die Atemschutzgeräteträger gefordert waren. Foto: Helmut Frodl

Nacheinander trafen dann die Wehren aus Hüngheim, Merchingen, Ballenberg, Unterwittstadt und Erlenbach mit ihren Fahrzeugen ein. Jeder Wehr wurde eine eigene Aufgabe zugeteilt. An der Rettung der drei Personen, die sich im Untergeschoss des Sportheimes befanden, beteiligten sich alle zwölf Atemschutzträger aller Abteilungen.

Die "Verletzten" wurden an die Einsatzkräfte des DRK-Ortsvereins übergeben, die auf der nahen Wiese einen Verbandsplatz zur Erstversorgung eingerichtete hatten. Mit dabei waren vier Jugendrotkreuz-Mitglieder. Für die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes unter Leitung von Artur Dietz galt es, sich um die "Opfer" mit Rauchgasvergiftung, Schock, Verstauchung und Rückenverletzung zu kümmern und die "Verletzten" für den Transport ins Krankenhaus vorbereiteten.

Die Wehren aus Ballenberg, Unterwittstadt und Erlenbach sorgten für die Wasserversorgung; mittels Pumpe wurde das Löschwasser dem Hasselbach entnommen. Die Abteilungen Oberwittstadt, Hüngheim und Merchingen wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Nach mehr als einer Stunde wurde das Übungsende verkündet.

Zur Abschlussbesprechung trafen man sich danach am Gemeinschaftshaus, wo Gesamtkommandant Sven Klohe und seine Stellvertretern Christian Albrecht und Tobias Volk eine positive Bilanz über den Übungsverlauf zogen. Allerdings wurde auch herausgestellt, dass man in der Nähe des Sportheimes noch einen Hydranten benötige, um im Ernstfall schnell und in ausreichender Menge Löschwasser zur Verfügung zu haben. Bei dieser Übung sollte unter anderem getestet testen werden, ob das Wasser des hier vorbeifließenden Hasselbachs im Ernstfall zur Brandbekämpfung ausreichen würde.

"Es reicht nicht", betonten die Stadtkommandanten. Christian Albrecht stellte fest, dass der Bach, der sehr wenig Wasser führte, nach dem Einsatz praktisch leergepumpt gewesen sei. Es sei daher wichtig, sich über eine alternative Löschwasserversorgung Gedanken zu machen. Ein Hydrant stehe zwar in der Nähe des Zentralkindergartens zur Verfügung; um von dort eine Löschwasserleitung zum Sportheim zu verlegen, wäre ein großer Aufwand notwendig, wobei wertvolle Minuten verloren gingen.

Bemängelt wurde aus den Reihen der Feuerwehrkameraden, dass bei der Übung nur ein Gemeinderat anwesend war. Auch Bürgermeister Hans-Peter von Thenen war nicht gekommen.

Wie von den Kommandanten anerkennend festgestellt wurde, haben alle Feuerwehrleute gut zusammengearbeitet. Dank galt auch dem DRK-Ortsverein für das Mitwirken . Der Abschluss fand beim Schlachtfest der Abteilungswehr Oberwittstadt statt.