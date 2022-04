Hardheim. (jam) Nur wenige Tage nach der dramatischen Reichsbürger-Razzia mit Schusswechsel, gepanzerten Fahrzeugen und Hubschraubern im nahen Boxberg hat am Dienstagabend ein Polizeiaufgebot in der Würzburger Straße in Hardheim für Aufsehen gesorgt. "Plötzlich war überall Polizei. Die wirkten wie so ein Sondereinsatzkommando mit schusssicheren Westen", beschreibt ein Augenzeuge das Szenario in der Erftalgemeinde.

Polizeisprecher Carsten Diemer bestätigt den Einsatz auf Nachfrage der RNZ. Es handelte sich um eine geplante Festnahme. Das SEK war wohl nicht beteiligt, dafür aber eine Hundestaffel. "Da waren junge Kerle, die haben sie übers Auto gelegt und Handschellen drangemacht", teilt der Augenzeuge weiter mit. Das bestätigt Diemer: "Zwei Personen ließen sich widerstandslos festnehmen." Weitere Informationen möchte die Polizei aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht preisgeben.

Wie die RNZ aus gesicherter Quelle erfahren hat, stehen die Festnahmen mit Rauschgiftkriminalität in einem Zusammenhang.