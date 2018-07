Walldürn. Die Walldürner Ferientage starten mit einem abwechslungsreichen Programm. Warum nicht einmal den Alltag auf einem Bauernhof erleben? Oder bei einer Stadtführung den eigenen Wohnort aus einer anderen Perspektive kennenlernen?

Alternativ können sich Teilnehmer auf einer Taschenlampenwanderung nachts zum "Märzenbrünnle" wagen oder bei einer Muschel- und Scherbensuche den alten Römern auf die Spur kommen. Die Veranstaltungen im Überblick:

Montag, 23. Juli, 16.30 bis 18 Uhr: Schnupperkurs Geräteturnen beim TV Walldürn; für Kinder von vier bis sieben Jahren.

Donnerstag, 26. Juli: Märchen-Tipi, Erzählungen der Gebrüder Grimm und Märchen aus der ganzen Welt; 14 bis 14.45 Uhr für Kinder von drei bis fünf Jahren, 15 bis 15.45 Uhr für Kinder ab sechs Jahren; im Tipi hinter der Nibelungenhalle.

Donnerstag, 26. Juli, 16.30 bis 18 Uhr: Schnupperkurs Geräteturnen beim TV Walldürn; für Kinder von sieben bis neun Jahren.

Freitag, 27. Juli, 14 bis 16.30 Uhr: Schatzsuche im Wald; Geopark-Informationszentrum in Kooperation mit dem Heimat- und Museumsverein; Treffpunkt: Parkplatz im VIP gegenüber Autohaus Golderer; für Kinder ab acht Jahren.

Montag, 30. Juli, 14 bis 17 Uhr: Leben und Arbeiten auf dem Erlebnisbauernhof Weismann, Hornbach; für Kinder von vier bis sechs Jahren.

Dienstag, 31. Juli, 14 bis 17 Uhr: Leben und Arbeiten auf dem Erlebnisbauernhof Weismann, Hornbach; für Kinder von sieben bis zehn Jahren.

Mittwoch, 1. August: Inlinerkurse im Hof der Grundschule für Kinder von acht bis 14 Jahren; 14 bis 15.30 Uhr für Anfänger; 15.30 bis 17 Uhr für Fortgeschrittene.

Mittwoch, 1. August, 15 Uhr: Pepperoni-Sommerbühne, Fünf-Finger-Theater; Treffpunkt: Freilandmuseum Gottersdorf; für Kinder ab vier Jahren. Keine Anmeldung erforderlich.

Mittwoch, 1. August, 16 Uhr: Film "Sherlock Gnomes" in den "Löwenlichtspielen"; keine Anmeldung erforderlich.

Donnerstag, 2. August, 10 bis 15 Uhr: Kleiner Ball - großer Spaß beim Golfclub Glashofen; für Kinder ab acht Jahren.

Donnerstag, 2. August, 15 Uhr: Pepperoni-Sommerbühne Tanztheater "Däumelieschen"; Treffpunkt am Freilandmuseum Gottersdorf; für Kinder ab drei Jahren; keine Anmeldung erforderlich.

Donnerstag, 2. August, 18 bis 22 Uhr: Inline-Skater-Disco auf der Landebahn des Flugsportclubs; keine Anmeldung erforderlich.

Freitag, 3. August, 15 Uhr: Pepperoni-Sommerbühne Tanztheater "Däumelieschen"; keine Anmeldung erforderlich.

Samstag, 4. August, 15 Uhr: Pepperoni-Sommerbühne "Schlaflos in Schlummerland"; keine Anmeldung erforderlich.

Sonntag, 5. August, 13 bis 18 Uhr: Piraten auf der Tauber; organisiert vom DLRG; Treffpunkt Auerberg-Sportbad; für Kinder von sieben bis 13 Jahren.

6. August bis 18. August: Zeltlager der Kolpingjugend Walldürn; Anmeldung unter zeltlagerwallduern@gmail.com.

Dienstag, 7. August, 14 bis 18 Uhr: "Rund ums Pferd" beim RCA Walldürn; Treffpunkt: Hohle Eiche Höpfingen; für Kinder von sieben bis 13 Jahren.

Mittwoch, 8. August, 9.30 bis 13.30 Uhr: "Omas Topfgucker - Hüttenzauber"; Treffpunkt: Geriatriezentrum, für Kinder von neun bis 14 Jahren.

Donnerstag, 9. August, 14 bis 16 Uhr: Basilikarallye mit Anne Trabold; Treffpunkt: Hauptportal Basilika; für Kinder ab sieben Jahren.

Mittwoch, 8. August, 16 Uhr: "Liliane Susewind" in den "Löwenlichtspielen"; keine Anmeldung erforderlich.

Samstag, 11. August, 13 bis 16 Uhr: Bogen- und Blasrohrschießen "Robin Hood"; Schützenverein Walldürn; für Kinder ab zehn Jahren.

Dienstag, 14. August, 14.30 bis 18 Uhr: Hofnachmittag bei den Freizeitreitern Link, Reinhardsachsen; für Kinder ab drei Jahren; Kinder unter sieben Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Mittwoch, 15. August, 14.30 bis 16 Uhr: Kunterbunte Raben, Stadtbibliothek; für Kinder von vier bis neun Jahren.

Mittwoch, 15. August, 16 Uhr: "Peter Hase" in den "Löwenlichtspielen"; keine Anmeldung erforderlich.

Donnerstag, 16. August, 13 bis 16 Uhr: Schnuppertag / Workshop Volleyball des TV in der Turnhalle Keimstraße, für Kinder ab zehn Jahren.

Montag, 20. August, 14 bis 15 Uhr: Stadtführung für Kinder mit Gerhard Friedrich; für Kinder ab sechs Jahren.

Mittwoch, 22. August, 16 Uhr: "Early Man - Steinzeit bereit" in den "Löwenlichtspielen"; keine Anmeldung erforderlich.

Donnerstag, 23. August, 10 bis 17 Uhr: Walldürner Spielplatzcheck, CDU Walldürn; für Kinder ab sechs Jahren.

Freitag, 24. August, 10 bis 13 Uhr: Steinzeit erleben, Geopark-Informationszentrum in Kooperation mit dem Freilandmuseum; Treffpunkt: Hauptkasse Freilandmuseum Gottersdorf; für Kinder ab sechs Jahren.

Montag, 27. August, 10 bis 13 Uhr: Kinder-Leben damals, ein Tag im Freilandmuseum; für Kinder ab sechs Jahren.

Dienstag, 28. August, 14.30 bis 18 Uhr: Hofnachmittag bei den Freizeitreitern Link, Reinhardsachsen; für Kinder ab drei Jahren; Kinder unter sieben Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Mittwoch, 29. August, 16 Uhr: "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" in den "Löwenlichtspielen" Walldürn; keine Anmeldung erforderlich.

Donnerstag, 30. August, 18 bis 22 Uhr: Inline-Skater-Disco auf der Landebahn des Flugsportclubs; für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren.

Freitag, 31. August, 14 bis 16 Uhr: "Basteln und Entdecken" mit dem Biotopschutzbund Walldürn; für Kinder von acht bis zwölf Jahren.

Samstag, 1. September, und Sonntag, 2. September, 10 bis 16 Uhr: Jugendtage des TC Walldürn für Neuanfänger und junge Tennisspieler auf der Tennisanlage Süd.

Dienstag, 4. September, 14 bis 16 Uhr: Fußballnachmittag bei der Eintracht Walldürn; für Kinder von sieben bis 14 Jahren.

Mittwoch 5. September, 16 Uhr: "Die kleine Hexe" in den Löwenlichtspielen; keine Anmeldung erforderlich.

Donnerstag, 6. September, 20 bis 21.30 Uhr: Taschenlampenwanderung zum Märzenbrünnle, Geopark-Informationszentrum in Kooperation mit dem Heimat- und Museumsverein, Treffpunkt: Wegkreuz gegenüber Maria Rast (Pater-Josef-Eckstein-Straße); für Kinder ab sieben Jahren.

Freitag, 7. September; 10 bis 12 Uhr: Muschel- und Scherbensuche am Römerbad, Geopark-Informationszentrum in Kooperation mit dem Heimat- und Museumsverein, Treffpunkt: Römerbad in Walldürn; für Kinder ab acht Jahren.

Freitag, 7. September, 15.30 bis 18 Uhr: Abenteuer mit den Indianern beim Pfadfinderbund Süd; Treffpunkt: Pfadfinderheim in der Wettersdorfer Straße; keine Anmeldung erforderlich.

Info: Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Verkehrsamt. Soweit nicht anders angegeben, müssen Eltern ihre Kinder dort für die einzelnen Angebote anmelden.