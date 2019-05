Wie hier in Bremen werden Dortmunds Kapitän Marco Reus (M.) und seine Mitspieler Julian Weigl (l.) und Lukasz Piszczek (r.) am 12. Juli auch in Schweinberg über ein Tor jubeln. Die Vorbereitungen für das Freundschaftsspiel laufen auf Hochtouren. Foto: dpa

Schweinberg. (adb) Der große Tag rückt immer näher: Am Freitag, 12. Juli, tritt der FC Schweinberg um 17.30 Uhr in einem Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund an. Das Spiel wurde in der Aral-Aktion "Punktet euch den BVB" gewonnen. Informationen zum Ablauf der Großveranstaltung gab FCS-Vorsitzender Jörg Schwab am Mittwochabend in der voll besetzten Turnhalle bekannt.

Sie haben alles im Griff: Bei den Gesamtkoordinatoren Jörg Schwab und Steffen Greß laufen die Fäden zusammen. Foto: Rüdiger Busch

> Planungsstab: "Es wird sicher noch die eine oder andere Änderung geben, aber das Grundgerüst steht", merkte Schwab an. In seiner Präsentation ging er zunächst auf den Planungsstab ein, der in die Teams "Location und Logistik", "Marketing und Sponsoren", "Technikteam", "Finanzwesen", "Event-Peripherie" sowie "Essen und Getränke" untergliedert ist. "Der Stab setzt sich aus Spielern und Vorstandsmitgliedern des FCS sowie Vorstandsmitgliedern befreundeter Vereine zusammen", erklärte Jörg Schwab, der gemeinsam mit Kapitän Steffen Greß die Gesamtkoordination innehat.

> Veranstaltungsgelände: Herzstück der Veranstaltung ist das durch Bauzäune abgeregelte Delta zwischen den Straßen Am Stutz und Am Sportplatz, dem Hubäckerweg und dem Neuen Weg. Hier wird es fünf feste Eintrittspunkte geben, mittels denen die Besucher "zielgerichtet vom geparkten Auto auf das Areal gelenkt werden". Fünf Getränke- und vier Speisestände sorgen dort für die kulinarische Versorgung der Gäste; gleichsam werden Spülcontainer und acht Toilettenwagen aufgestellt - man könne jedoch notfalls über weitere Toiletteneinheiten außerhalb des Gebiets nachdenken. Weiter gibt es Merchandisingstände zum Kauf von Fanartikeln und den im Hubäckerweg aufgestellten BVB-Fantruck; vor dem Feuerwehrgerätehaus werden Einsatzbereitschaften von DRK, Feuerwehr und Polizei sowie ein Arzt vor Ort sein.

> Sicherheitskonzept: Das Sicherheitskonzept sieht ein Verbot von Glasflaschen vor und wird in enger Zusammenarbeit mit der Polizei umgesetzt. Die Ordner wiederum sind eigenen Ordner-Obmännern untergeordnet. An den Eingängen werde es Rucksackkontrollen und bei Bedarf erweiterte Durchsuchungen verdächtig wirkender Personen geben. Zur besseren Erkennbarkeit werden die Helfer mit einheitlichen Shirts ausgestattet.

> Zuschauer: Die 5000 Zuschauer werden auf verschiedene Orte verteilt: Insgesamt 1500 Personen werden auf vier Paletten-Tribünenmodulen Platz finden; weitere 3500 auf dem Doppelhang mit Stufen. "Das Konzept verfolgt die Maxime bequemen Stehens bei guter Sicht, wobei alles kurzfristig aus dem Boden gestampft und nicht etwa einen Monat vor dem Spiel aufgebaut wird", schilderte der Vorsitzende und informierte kurz über den VIP-Bereich in und um die Turnhalle, der auch ein Catering umfasst. Weiter werden zwei Techniktürme postiert; eine Fernsehübertragung scheint möglich: "Das BVB-TV-Fernsehteam erscheint in jedem Fall, über den Rest ist noch nichts entschieden", betonte Jörg Schwab und sprach von zwei LED-Leinwänden, mit denen echte Stadion-Atmosphäre geschaffen wird.

> Parksystem: Eindeutige Regelungen gibt es auch für das Parksystem, das insgesamt 1700 Parkplätze vorsieht. "Die voraussichtlich 13 hierfür benötigten Ordner werden entsprechend positioniert, wobei der Gemeindeverwaltungsverband unseren Plan noch prüft", sagte Schwab und erklärte, dass auf der Straße Am Stutz bis zur Panzerstraßen-Kreuzung, auf dem Areal der Firma Göbes, in Richtung des Staudamms und vielleicht auch in dessen Becken, der Höhen- und Lindenstraße, im Bereich des Oberen Bauernwegs nach Hardheim, im Krappenbaumweg sowie entlang der Fastnachtszugsaufstellung Zur Kreuzstraße Flächen ausgewiesen werden. Auch Rollstuhlfahrerparkplätze und Fahrradabstellplätze sind vorhanden.

> Helfer: Neben den Ordnern werden auch rund 250 mit Funk und Handy ausgestattete Helfer in allen Bereichen benötigt: "Das Ziel ist, dass jeder Helfer etwas vom Spiel mitbekommt", betonte der Vorsitzende. Die Helfer werden am Spieltag selbst um 14 Uhr am Sportplatz eintreffen; das Stadion öffnet um 15 Uhr, während der BVB-Kader gegen 16 Uhr erscheint. Anpfiff ist um 17.30 Uhr; ab 19.15 Uhr beginnt die "After-Match-Party".

Eine Stunde später muss die Elf der Borussen Schweinberg wieder verlassen. "Eine spezielle Autogrammstunde wird es nicht geben, dafür mischen sich die Spieler nach dem Abpfiff unter das Volk", erklärte der Vorsitzende und dankte allen, die bereits seit März bei den Arbeitseinsätzen kräftig anpacken: "Ohne euch wäre das alles undenkbar!"

Info: Der Kartenvorverkauf findet für FCS-Mitglieder am Sonntag, 19. Mai, ab 10 Uhr im Sportheim und für die Öffentlichkeit am Samstag, 25. Mai, ab 14 Uhr statt (jeweils maximal fünf Karten). Ende Juni oder Anfang Juli wird eine Informationsveranstaltung für die Helfer einberufen.