Präsident Daniel Weber und der Elferrat grüßten ihre Untertanen beim großen Umzug der "Wölf" am Sonntag von der Rakete herab.

Hardheim. (rüb) Ein echter Fastnachter lässt sich von unangenehmen Begleitumständen die Stimmung nicht vermiesen: Das bewiesen die Narren am Sonntag im Hardheim, wo trotz nasskalten Wetters ausgelassenes Treiben herrschte. Wolfsheim stand beim großen Umzug der "Wölf" kopf. Die 95 Zugnummern boten einen farbenfrohen Querschnitt des heimischen Brauchtums, und die Mitwirkenden steckten die Tausenden Zuschauer am Wegesrand mit dem Fastnachtsvirus an.

Die Gastgeber führten den Gaudiwurm traditionsgemäß an. Unter den lauten Klängen der "Trommelgruppe Heescht" präsentierten sich die schmucken Garden, der Bollerwagen L + L, zahlreiche Wölfe in Straßenkostümen und im Fell, der Jungelferrat und das Ritterpaar Jochen und Nicole Leuchs. Auf den Ehrenwagen folgte der hochwohllöbliche Elferrat, der die närrischen Untertanen von der Rakete aus grüßte. Die Hardheimer Honoratioren versammelten sich auf dem Wagen "Mit Herz und Zylinder" und verteilten großzügig Süßigkeiten unterm Volk. Das Motto "Top Gun" erfüllte der Motivwagen der FG-Jugend mit Leben, während die Kolpingfamilie wie alljährlich beteuerte: "Wir sind wie immer dabei."

Dann war der Weg frei für die auswärtigen Gäste, an der Spitze die "Fidelen Affen" aus Dürn und die "Stedemer Beesche", die beide in starker Besetzung angereist waren. Stammgast in Horde ist auch die Junge Union Königheim. Ihr Motto diesmal: "Asterix und Obelix". Einfallsreich als "Vikings Bülfri" waren die "Kabuckler" kostümiert, auf die die "Marder" aus Erfeld folgten.

Aus Schwomeri waren unzählige "Lustige Vögel" angeflattert, die willkommene Farbtupfer setzten. "Truck-Stop-Dürn" hieß es bei der Freizeitjugend Walldürn, und die Tanzsportfreunde "Own Steps" zogen die Blicke mit ihren Kostümen auf sich.

Aus dem Nachbarkreis waren die "Bischemer Kröten", die "Külsheimer Brunnenputzer" und die Landjugend Steinbach angereist. Viel Volk versammelten wie gewohnt die "Höpfemer Schnapsbrenner" im Erftal: Die große Schar der "Schnapsbrenner" wurde vom TSV und seinen "Stickerstars" sowie vom Reit- und Fahrverein und der "Bunten Meereswelt" begleitet. Den Abschluss bildeten der TV Walldürn, die fröhlich gackernden "Höhgöiker" und die ausgelassenen "Karschdäider Housche".