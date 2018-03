Hardheim. (rüb/PM) Närrischer Ausnahmezustand herrscht am morgigen Sonntag in den Straßen und Gassen Hardheims. Zum großen Narrentreffen des Erftals werden wieder tausende Teilnehmer und Zuschauer erwartet. Das Publikum darf sich auf einen farbenfrohen Gaudiwurm mit 95 Zugnummern und viel Abwechslung freuen.

Bereits seit drei Jahren ist auf Betreiben des Gemeindeverwaltungsverbandes die Verkehrsführung beim Fastnachtsumzug neu geregelt, um ein reibungsloses Durchkommen von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen zu gewährleisten. Im letzten Jahr wurden zudem die Sicherheitsauflagen auf Grund der allgemeinen Sicherheitslage von Seiten des Landes Baden-Württemberg noch einmal erhöht. Deshalb wird der überörtliche Verkehr auch am Sonntag weiträumig um Hardheim herum geleitet werden.

Plan zum Umzug der "Hordemer Wölf". Grafik: RNZ

Ab 13.30 Uhr wird die Zufahrt nach Hardheim nicht mehr möglich sein. Hierzu wird die Gemeinde an den Zufahrtsstraßen aus Richtung Miltenberg, Wertheim, Buchen und Tauberbischofsheim vollständig abgesperrt. Diese Absperrmaßnahmen werden auch eine Behinderung des innerörtlichen Verkehrs zur Folge haben, heißt es in einer Mitteilung der FG "Hordemer Wölf".

Parkmöglichkeiten für die auswärtigen Umzugsbesucher bestehen am Rewe-Markt, am Sportplatz, am Norma-Markt und auf dem Parkplatz der Firma Eirich. Die Umleitungswege der früheren Jahre (Riedstraße, Doggenbrunnen etc.) müssen freigehalten werden. Die Sperrungen werden unmittelbar nach dem Ende des Umzugs gegen 16.30 Uhr wieder aufgehoben.

Der Fastnachtssonntag in Wolfsheim wird am späten Vormittag mit der närrischen Prämierung der Häuser entlang des Umzugsweges eröffnet. Nach den erfolgreichen letzten Jahren hoffen Präsident Daniel Weber und sein Vorgänger Marco Katzenmaier, dass sie auch heuer wieder zahlreiche Preise und Präsente für eine tolle Fastnachtsdekoration verleihen dürfen.

"Wir waren die letzten Jahre total begeistert, wie viele Anwohner entlang der Umzugsstrecke ihre Anwesen kreativ und närrisch geschmückt haben, und hoffen, dass es in diesem Jahr auch wieder so toll und bunt wird", so Marco Katzenmaier. Erste positive Beispiele sind bereits zu bewundern, etwa in der Wertheimer Straße und am Krankenhaus (siehe Foto).

Bei der Prämierung des schönsten Fastnachtsschmucks handelt es sich aber nicht um einen ernsthaften Wettbewerb, wie Präsident Daniel Weber herausstellt: "Die Freude an der Fastnacht und der Spaß sollen im Mittelpunkt stehen." Die symbolische Prämierung durch die "Fastnachtsschmuckkommission" endet bei der Umzugsaufstellung in der Roten Au, wo ab 12 Uhr die ersten närrischen Gäste aus dem Hardheimer Umland erwartet werden.

Der närrische Gaudiwurm zieht dann ab 14.11 Uhr über die Rote Au, die Würzburger Straße, den Marktplatz und die Wertheimer Straße am Krankenhaus vorbei zum Schlossplatz. Die 95 Zugnummern aus nah und fern (siehe Programm rechts) garantieren beste närrische Unterhaltung. Seinen Abschluss findet der Umzug auf dem Schlossplatz, wo sich die "After-Zug-Party" seit Jahren großer Beliebtheit erfreut, und traditionell auch in den Hardheimer Kneipen und Gaststätten.