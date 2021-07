Osterburken. (ahn) "Wer sich mit Fairtrade beschäftigt, übernimmt im Kleinen Verantwortung für ein ganz großes Ziel – nämlich das Ziel, unsere eine Welt jeden Tag ein klein wenig gerechter zu machen", sagte Landrat Dr. Achim Brötel am Mittwoch bei der Auszeichnungsfeier der Stadt Osterburken als "Fairtrade-Town", die online unter der Moderation von Michael Pohl stattfand. Die Römerstadt und insbesondere die Steuerungsgruppe mit Mitgliedern der Weltgruppe Adelsheim/Osterburken, des Gemeinderats sowie der Stadtverwaltung übernehmen schon lange Verantwortung und bewirken im Kleinen Großes, indem sie sich den "Fairtrade"-Gedanken auf die Fahnen geschrieben haben. Doch allein beim Gedanken blieb es nicht – mit beispielhaftem Engagement setzen sich die Mitglieder der Steuerungsgruppe für den fairen Handel ein. Das Ergebnis: Osterburken darf sich nun neben Buchen als zweite Stadt im Neckar-Odenwald-Kreis offiziell "Fairtrade-Town" nennen.

Hintergrund > Mitglieder der Steuerungsgruppe: Klaus Vogel (Gemeinderat-Mitglied), Michael Pohl (Gemeinderat-Mitglied), Erwin Knörzer-Ehrenfried (Gemeinderat-Mitglied), Irene Waltenberger (Rathausbeschäftigte), Ingeborg Egenberger (Weltgruppe), Marianne Segieth (Weltgruppe), Gerhilde Miksch [+] Lesen Sie mehr > Mitglieder der Steuerungsgruppe: Klaus Vogel (Gemeinderat-Mitglied), Michael Pohl (Gemeinderat-Mitglied), Erwin Knörzer-Ehrenfried (Gemeinderat-Mitglied), Irene Waltenberger (Rathausbeschäftigte), Ingeborg Egenberger (Weltgruppe), Marianne Segieth (Weltgruppe), Gerhilde Miksch (Weltgruppe), Gunter Hofmann (Metzgerei Hofmann). > Vorstand der Weltgruppe Adelsheim/Osterburken e.V.: Ingeborg Egenberger (Schriftführerin), Mechthild Hager (Kontakte Peru), Gerhilde Miksch (Finanzen), Bärbel Clauss (Einkauf Weltladen), Astrid Copony (Einkauf Weltladen), Gisela Fuchs (Kirchen und Vereine). > Teilnehmer "Fairtrade"-Stadt Osterburken: Stadt Osterburken, AZO, Kastell-Apotheke, Schule am Limes, GTO, Realschule Osterburken, ZG Raiffeisen eG, Metzgerei Hofmann, Gasthaus "Zum Schwanen", Edeka-Markt Tischer, Penny, Rossmann, Weltladen, evangelische und katholische Kirchengemeinde, Weltgruppe Adelsheim Osterburken e.V., Freunde der Städtepartnerschaft Hondschoote e.V. ahn

Nach einer musikalischen Darbietung von Klaus Winkelhöfer begrüßte Stadtrat und Steuerungsgruppen-Mitglied Klaus Vogel die rund 25 Teilnehmer der Online-Versammlung. Sein Dank – wie der aller Redner nach ihm – galt allen am Projekt Beteiligten.

Anschließend ging Marianne Segieth auf Osterburkens Weg zur "Fairtrade"-Stadt ein. Dem Weltladen sei der faire Handel schon seit 29 Jahren ein großes Anliegen. Als dann die Idee aufkam, musste man damals nicht lange überlegen, Osterburken zur "Fairtrade"-Stadt zu entwickeln. Der Weg bis zum Ziel "war nicht leicht, aber wir waren willens".

Nachdem man Bürgermeister Galm und den Gemeinderat auf seiner Seite wusste, habe man zügig die Steuerungsgruppe gebildet. Nun mussten sämtliche vorgegebenen Kriterien erfüllt werden. Dies habe man auch durch das Engagement des Einzelhandels, der Gastronomie, der Kirchen und der Schulen erreichen können.

Der Weltladen Osterburken. Foto: Andreas Hanel

So habe man am 23. April 2020 die Bewerbung eingereicht. Und am 28. Mai habe bereits festgestanden, dass Osterburken "Fairtrade"-Stadt wird. Es gibt aber noch weitere Ziele, "denn in zwei Jahren steht die Titelverteidigung an".

"Es ist mir ein echtes Anliegen, der Stadt Osterburken, lieber Herr Bürgermeister Galm, insbesondere aber der umtriebigen Steuerungsgruppe und dem nicht minder wirbelnden Weltladenteam im Namen des Neckar-Odenwald-Kreises sehr herzlich zur offiziellen Auszeichnung als ,Fairtrade-Town‘ zu gratulieren", sagte Landrat Dr. Brötel. Auch der Neckar-Odenwald-Kreis habe unter Federführung von Lisa-Marie Bundschuh inzwischen die Bewerbung als fairer Landkreis eingereicht.

Doch auch wenn deutschlandweit immerhin schon über 740 "Fairtrade-Towns" gelistet seien – "wenn man bedenkt, dass es in ganz Deutschland rund 11.000 Städte, Gemeinden und Landkreise gibt, ist da aber durchaus noch Luft nach oben", so der Landrat. Umgekehrt zeige dies aber auch eindrucksvoll, wie früh sich Osterburken auf den Weg zur "Fairtrade-Town" gemacht habe und wie stolz man auf das Erreichte sein könne.

Um die Lebensbedingungen etwa der Kleinbauern in den Schwellenländern zu verbessern und den Kreislauf der Armut zu unterbrechen, "muss sich etwas ändern" – und zwar schnell. Denn letztendlich gehe es darum, "sich zusammenzuschließen, um dadurch zu teilen". Zu teilen, "was jede und jeder von uns einfach zwingend zum Leben braucht, was auf der Welt aber leider noch immer höchst ungerecht verteilt ist".

Zwar sei man von diesem hehren Ziel noch "ein ganzes Stück weit entfernt", "die Stadt Osterburken gibt allerdings den Weg vor", sagte Dr. Brötel abschließend.

Bürgermeister Jürgen Galm nahm online die Urkunde entgegen. Foto: Andreas Hanel

Nach einem Liedvortrag von Claire Winkelhöfer verlieh Lisa Hermann von Fairtrade Deutschland in einer Videobotschaft die Urkunde. Der faire Handel sei eine große Herausforderung – gerade in den Ländern des globalen Südens. "Hier gilt es, Unterstützung zu geben." Doch auch im Norden sei es wichtig, solidarisch zu bleiben. Osterburken habe auf jeden Fall die vorgegebenen Kriterien "mehr als erfüllt" und habe damit die Urkunde "mehr als verdient".

Bürgermeister Jürgen Galm, der die Urkunde in Empfang nahm, ging auf das Konzept des "Fairplay" im Sport ein, das eine weite gesellschaftliche Akzeptanz genieße. "Da muss man sich die Frage stellen, warum wir diese Akzeptanz des ,Fairplay‘ im sonstigen Leben oft vermissen lassen. Vermissen lassen bei ganz elementaren Dingen wie beim Handel, im Umgang mit der Herstellung von Produkten des täglichen Lebens, von Grundnahrungsmitteln wie auch anderen Erzeugnissen."

Da hätten wir alle noch erheblichen Nachholbedarf, der "Fairplay-Gedanke" müsse in der Gesellschaft erst noch richtig verankert werden. "Wir sind einfach nicht bereit, einen zwar höheren, aber angemesseneren Preis zu zahlen. Würden wir das tun, dann handelten wir sozialer, ökonomischer und ökologischer."

Deshalb sei es "gut und wichtig", dass es Institutionen wie Fairtrade Deutschland oder eben die Weltgruppe Osterburken/Adelsheim gebe. Denn Letzterer sowie der Steuerungsgruppe sei es zu verdanken, dass man in Osterburken die Kriterien für die Auszeichnung erfüllen konnte. "Dahinter verbirgt sich eine beachtliche ehrenamtliche Leistung", so der Dank und die Anerkennung des Stadtoberhaupts.

Nach den Schlussworten von Klaus Vogel beendete Tim Winkelhöfer mit einer Klavier-Bearbeitung des Lieds "Alle Vögel sind schon da" die Feierstunde.