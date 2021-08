Buchen. (tra) Viele Buchener kennen den Namen Albert Lester beziehungsweise Albrecht Levi und wissen, dass er als Buchener jüdischen Glaubens als Kind vor dem Terror der Nationalsozialisten fliehen musste und schließlich nach England auswanderte, wo er auch heute lebt. Aber nur wenige kennen die Details seiner bewegten Lebensgeschichte.

Im Buch "Exodus x 3", das von Isabell Arnstein und Martin Strittmatter herausgegeben wurde, kommt Albrecht Levi, der sich heute Albert Lester nennt, nun selbst zu Wort und erzählt, wie seine Jugend zu Beginn des 20. Jahrhunderts aussah und wie sich dann sein "Exodus" aus Deutschland gestaltete.

Zum Hintergrund: Albert Lester kam im Jahr 1927 als Albrecht Levi in Buchen zur Welt und hatte zunächst eine glückliche Kindheit, die mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten jäh unterbrochen wurde. Er musste fliehen. "Der Buchtitel rührt daher, weil Herr Levi dreimal in seinem Leben umziehen musste: Buchen, England, Südrhodesien und dann wieder England, wo er jetzt in London lebt", berichtet Isabell Arnstein.

Auch Albert Lesters Mutter, die Mundartdichterin Susi Levi, ist in Buchen bekannt: Im Februar 2021 überreichte Walter Jaegle eine Sammlung ihrer Gedichte als Schenkung an die Stadt Buchen. Walter Jaegle und Albert Lester stehen in engem Kontakt und so schlug Lester seinem Freund Walter Jaegle eines Tages vor, seine Geschichte als Buch herauszugeben. "Seine Lebensgeschichte ist umtriebig und voller Ereignisse, und bei einem Kaffeeplausch bei Jaegles trat Walter Jaegle an mich heran und frage, ob ich das nicht organisieren könnte", berichtet Isabell Arnstein der RNZ.

Sie sagte den beiden Herren zu und beschloss, das Buch per "Books on Demand" im Online-Verlag "Epubli" herauszugeben. "Da kann man alles selbst setzen und layouten und hat dann schnell ein wirklich gutes Ergebnis", berichtet Arnstein. "Die Zusammenarbeit mit Walter Jaegle hat viel Spaß gemacht, denn da kamen noch viele Hintergrundgeschichten über das Buchen der damaligen Zeit zum Vorschein."

Die englische Vorlage wurde von Jürgen Strein übersetzt. "Ein Teil davon war auch schon im Wartturm veröffentlicht, aber eben nur ein Teil", sagt Arnstein. "Nun umfasst dieses Buch Albrecht Levis ganze Kindheit in Buchen, die Verdunklung seiner Jugend durch die NS-Herrschaft, die Zeit bis zum Kinderheim in Esslingen und die Kinderdeportation nach England."

"Die Kindheit und die Verhältnisse in Buchen der 30er-Jahre sind in Albert Lesters Text schön beschrieben, das müsste sehr vielen älteren Menschen gefallen. Es ist ein schönes Geschichtsdokument der Zeit und ein Schatz an Erlebnissen", meint Isabell Arnstein. Das Buch umfasst 100 Seiten und wurde in Großdruck gesetzt, sodass es leicht lesbar ist.

Albert Lester habe sich, so Arnstein, sehr über die Buchpublikation gefreut. "Wir haben ausgemacht, dass wir alle auf Tantieme verzichten und dass der Erlös dem Bezirksmuseum zukommen soll, denn hier wird Geld dringend benötigt", unterstreicht die Herausgeberin, die sich über die bisherige Resonanz freut: "Das Buch hatte für ein ,Book on demand’-Werk bereits viele Leser, und viele fragten, weil sie es mit Spannung gelesen haben, nach einem zweiten Teil." Und der ist momentan in Arbeit und soll bald erscheinen. Für das Bezirksmuseum kamen durch den Verkauf des Buchs übrigens bereits an die 600 Euro zusammen.

Info: Exodus x 3" kann man über den Online-Buchhandel bestellen. Zudem ist es über den Online-Shop der Stadt Buchen erhältlich.