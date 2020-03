Christina Obergföll kommt heute zum Gesundheitsforum in die Stadthalle. Foto: dpa

Buchen. (mami) In der Stadthalle findet am heutigen Samstag das zehnte Buchener Gesundheitsforum statt. Mit Christina Obergföll ist eine ehemalige Speerwerferin des deutschen Leistungskaders zu Gast. Seit ihrem Karriereende ist die studierte Gesundheitsmanagerin als Referentin auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs und wird gegen 11.30 Uhr auf der Bühne stehen. Wir haben im Vorfeld des Forums mit ihr gesprochen.

Welche Erfolge würden Sie als Karrierehighlights ihrer sportlichen Laufbahn bezeichnen?

Zu den Höhepunkten meiner Karriere gehört ganz klar der Gewinn der Goldmedaille bei den WM in Moskau 2013. Außerdem natürlich die beiden Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012 und die Auszeichnungen zur Sportlerin des Jahres 2013 sowie Champion des Jahres 2013.

Wie viel Prozent am Erfolg macht Talent aus, wie viel Ehrgeiz?

Talent hat irgendwann ausgedient. Dann musst du anfangen zu trainieren, und da entscheidet dann der Ehrgeiz! Ich würde sagen, der Erfolg setzt sich aus 30 Prozent Talent und 70 Prozent Ehrgeiz zusammen, wenn man das so überhaupt in Zahlen ausdrücken kann.

Wie kamen Sie dazu, nach Ihrer sportlichen Karriere als Rednerin auf Veranstaltungen aufzutreten?

Ich bin bereits während meiner Karriere mehrfach angesprochen worden, um über das Thema Motivation im Spitzensport zu sprechen. Durch meine Anstellung bei der Barmer Krankenkasse führe ich als Botschafterin für das betriebliche Gesundheitsmanagement solche Vorträge mittlerweile regelmäßig durch. Ich würde sagen, es hat sich einfach so ergeben, und ich wachse weiter in diese Tätigkeit hinein und entwickle mich weiter.

Welchen Einfluss hat Ihre Vergangenheit als Leistungssportlerin auf Ihre aktuelle Tätigkeit?

Nach wie vor einen sehr großen, da ich bei allen Auftritten aus den Zeiten als Spitzensportlerin berichte und natürlich auch immer damit in Verbindung gebracht werde.

Was hat Sie dazu bewogen, Gesundheitsmanagement zu studieren, und warum ausgerechnet diese Fachrichtung?

Es ist ein Themengebiet mit sehr großer Bedeutung und Zukunft. Die Entscheidung für dieses Studium fiel aufgrund meiner damaligen sportlichen Situation. Ich wollte unbedingt neben dem Sport noch ein Studium absolvieren, und mein heutiger Ehemann lebte damals in Saarbrücken, wo man an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement im Fernstudium studieren konnte. Ich habe es nie bereut und bin natürlich happy, dass ich einen Arbeitgeber habe, der mir den Übergang vom Spitzensport in den Beruf ermöglicht hat.

Wie kam der Kontakt nach Buchen zum Gesundheitsforum zustande?

Die Barmer arbeitet mit Kooperationspartnern zusammen, und einer davon ist das Studio für Ernährungsberatung Dr. Ambrosius in Buchen. Darüber habe ich Dr. Christina Steinbach kennengelernt, und sie hat mich gefragt, ob ich Lust und Zeit hätte, am Gesundheitsforum teilzunehmen.

Kennen Sie die Region in und um Buchen im Odenwald ein wenig?

Eher weniger, aber ich freue mich, am Samstag etwas davon zu sehen!

Info: Das Gesundheitsforum findet heute, Samstag, von 10.30 Uhr bis 17 Uhr in der Stadthalle statt.