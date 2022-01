Das alte Schulhaus in Eubigheim konnte dank vieler fleißiger Hände und einer stattlichen Förderung zu einem schmucken Dorftreff umgebaut werden. Zusätzlich zum Sportheim steht nun eine weitere Begegnungsstätte in der Dorfmitte zur Verfügung. Foto: Elisabeth Englert

Eubigheim. (ene) Der beleuchtete Schriftzug "Dorftreff" ist weithin sichtbar. Das Licht, das durch die großen Fenster im ersten Stockwerk nach draußen fällt, wirkt einladend. Folgt man diesem Gefühl, so wird der Besucher – vielen ist der Raum als Klassenzimmer bekannt – in großes Staunen versetzt.

Neun kleine und große Holztische mit der entsprechenden Zahl an bequemen schwarz gepolsterten Stühlen, ebensolche den Raum umsäumende Bänke mit locker verteilten roten und silbergrauen Kissen, ein sechseckiger Tisch mit roten Hochlehnern, eine holzverkleidete Theke mit Barhockern, dahinter ein gut bestücktes Gläserregal, dunkle von der Decke baumelnde verschiebbare Lampen – nichts erinnert mehr an den zweckmäßigen Unterrichtsraum früherer Zeiten. Dennoch wurde der Altbau-Charme mit der Lamperie, der massiven Holztüre sowie der besonderen Raumhöhe gewahrt und passt stimmig zum altehrwürdigen imposanten Sandsteinbau.

"Das ist eine tolle Sache für die Dorf- und Innenentwicklung", lobt Alfred Beetz, Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken, und auch ihm ist das Staunen über diesen gelungenen Umbau deutlich anzumerken. Das Regionalbudget sei ideal für Vereine wie den Dorfverein, der im gemeindeeigenen ehemaligen Schulhaus in der Ortsmitte eine Stätte der Begegnung schuf.

Die Mittel dieses Budgets fördern Kleinprojekte bis 20.000 Euro netto Gesamtkosten, dienen lokalen Entwicklungsstrategien und stärken den ländlichen Raum. Im Gegensatz zum Förderprogramm "Leader" der EU und des Landes stellen hier Bund und Land den lokalen Aktionsgruppen 180.000 Euro zur Verfügung. Die Landkreise Neckar-Odenwald und Main-Tauber komplettieren mit zehn Prozent den mit 200.000 Euro gefüllten Fördertopf. Bei förderfähigen Ausgaben von knapp 19.000 Euro tragen Bund, Land und Landkreise durch den 80-prozentigen Fördersatz wesentlich zur Finanzierung des Dorftreffs "Alde Schul" bei.

Dorfverein steckte 530 Arbeitsstunden in den Dorftreff

Viel beigetragen haben auch die ehrenamtlichen Helfer, allen voran die Vorstände des Dorfvereins, Steffen Berner und Sven Ellwanger, sowie Vereinsmitglied Anne Menz, die sich enorm einbrachte. Die aus der ortsansässigen Zimmerei stammende ehemalige Eubigheimerin engagierte sich zusammen mit ihrem Mann planungstechnisch und handwerklich für dieses Projekt. "Ein Glücksfall der Heimat zuliebe", honoriert Berner. Und auch Beetz würdigt dieses "besondere Engagement", das die Dörfer lebens- und erhaltenswert mache.

Mit über 530 Arbeitsstunden habe der Verein trotz der vielen Gewerke, die ineinandergriffen, Lieferverzögerungen oder Preissteigerungen diese Mammutaufgabe mit Herzblut zur Zufriedenheit aller gestemmt und sei stolz auf das Geleistete. "Wir sind froh, dass es geklappt hat", strahlt Berner anlässlich der offiziellen Übergabe des Regionalbudgetaufklebers, den er rahmen und deutlich sichtbar platzieren werde.

Auch Ahorns Bürgermeister Benjamin Czernin freut sich, dass mit dem SV Berolzheim auch der Dorfverein Eubigheim dem Projektaufruf gefolgt sei und beide in die Förderung aufgenommen wurden. In vielen ehrenamtlichen Stunden habe man eine wunderschöne Begegnungsstätte für die Bevölkerung geschaffen. "Durch die fehlende Gastronomie tragen solche Projekte zum Austausch und zum Zusammenleben in den Ortsteilen bei."

Eubigheims Ortsvorsteher Roland Englert geizte ebenfalls nicht mit wertschätzenden Worten. "Ihr habt in der kurzen Zeit sehr viel geleistet." Zudem seien durch die Beschränkungen der Coronalage Arbeitseinsätze in größeren Gruppen unmöglich gewesen und hätten mehr Zeit sowie einen höheren Planungsaufwand erfordert. Auch Mitbürger, die bislang noch kein passendes Vereinsangebot gefunden hätten, erhielten hier eine attraktive Alternative.

Zusätzlich zum Sportheim steht nun eine weitere Begegnungsstätte in der Dorfmitte zur Verfügung, die den sozialen Zusammenhalt und den Austausch der Generationen als erklärtes Ziel stärken möchte. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die aktuelle Lage bessert. Dann könne dieses geschmackvolle, kleine Reich mit Leben gefüllt und der schönste Platz, der bekanntlich immer an der Theke ist, von den erwartungsfrohen Gästen eingenommen werden.