Hettigenbeuern. (Sch.) Eine kleine Anzeige in der Tageszeitung kann eine große Wirkung erzeugen – das kann Ilse Mirtschink nur bestätigen: Nachdem sie Anfang März in der RNZ eine Anzeige veröffentlicht hatte, stand bei ihr das Telefon tagelang nicht still.

Doch der Reihe nach: Ilse Mirtschink wohnt im Morretal, vor Kurzem feierte sie ihren 91. Geburtstag. Sie hat ein altes Erinnerungsfoto mit ihrer "Zuckertüte" gefunden und dies vor einigen Wochen zusammen mit einem Text in altdeutscher Schrift (Sütterlin) in einer Anzeige in die Zeitung drucken lassen. "Seither rufen mich viele interessierte Leute an", berichtet Ilse Mirtschink stolz. "Die wollen meine Geschichte wissen, und weil sie die altdeutsche Schrift nicht lesen konnten, möchten sie den Text übersetzt haben." Die Reaktionen auf die Anzeige seien überwältigend gewesen, erzählt Ilse Mirtschink. "Das war ein Knüller und die Anzeige war ihr Geld wirklich wert!".

Ilse Mirtschinks Lebenserinnerungen, die sie am 10. März in einer Anzeige veröffentlicht hat, stießen auf großes Interesse der RNZ-Leser. Foto: Helga Schwab-Dörzenbach

Die große Resonanz – sie hat auf ihre Anzeige Anrufe, nachträgliche Geburtstagskarten und Briefe von interessierten Lesern erhalten – habe sie selbst sehr überrascht und sehr gefreut. Sie habe in der ersten und zweiten Klasse früher noch die altdeutsche Schrift gelernt und dann in der dritten Klasse umdenken und das ABC quasi neu erlernen müssen, berichtet Ilse Mirtschink. Viele haben bei ihr nachgefragt und wollten den Text entziffern. Also hat sie extra ihre alte Schreibmaschine vorgeholt und den Text "Mein erster Schultag vor 85 Jahren" nochmal geschrieben, quasi übersetzt:

"Ich bin am 10. März 1931 in Halbendorf an der Spree geboren, mit sechs Jahren bin ich in die Schule eingetreten in Neudorf an der Spree. Ich war das kleinste Mädchen und hatte die größte Zuckertüte. Erste und zweite Klasse haben wir diese Schrift geschrieben und in der dritten Klasse mussten wir das neue ABC lernen, es war ganz schön schwer, diese Umstellung.

Ich habe bei meinen Eltern gewohnt und habe geheiratet und zwei Töchter geboren. Als diese dann schon in den Kindergarten gingen, habe ich mir eine Arbeit gesucht. Begann bei einer Brigade im Gleisbau als Brigadebetreuerin. Da klingelte morgens um 4 Uhr der Wecker, halb 5 Uhr ging der Bus und das 11 Jahre lang. Ich hörte da auf, zu arbeiten und machte zu Hause Gartenarbeit. Hab Blumen gesät, Sommerastern, Nelken, Herbstastern, weiße, gelbe, rosa und rote. Und neben dem Garten war die Spree, so konnte ich meine Pflanzen gießen und berieseln. Das war so meine Arbeit bis die Blumen blühten. Dann hab ich Sträuße zusammengebunden und bin mittwochs mit meinem Trabant voll Blumen 20 km nach Bautzen auf den Markt gefahren. Und am Samstag 30 km nach Weißwasser vor ein Kaufhaus, dort hab ich meine Blumensträuße ruckzuck verkauft.

Am 20. Mai 1989 bin ich auf Wanderschaft gegangen, erste Station war eine Woche Gießen, zweite Station war eine Woche Rastatt. Bei der dritten Station landete ich im Odenwald im schönen Hettigenbeuern. Hab hier wieder Haus und großen Garten und bin glücklich und zufrieden. Fand hier eine schöne neue Heimat. Das ist mein Lebenslauf. Habt ihr mich erkannt? Ein kleiner Tipp: Von der Spree ins Morretal – ein bisschen Spaß muss sein – seid gegrüßt von Unbekannt". Ilse Mirtschink ist eine echte Frohnatur. Jeden Morgen macht sie noch im Bett Frühsport und will gerne noch viele Jahre bei guter Gesundheit ihre Mitmenschen mit ihren Geschichten von früher erfreuen. "Ich habe noch viel zu erzählen, vielleicht schreibe ich auch bald wieder eine Episode von meinem Lebensweg nieder", verspricht sie und beim Zuhören scheint gewiss, dass es da noch viel Interessantes gibt, das Ilse Mirtschink erlebt hat.