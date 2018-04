Von Dominik Rechner

Reisenbach. "Hilfe zur Selbsthilfe, so möchte ich den Menschen vor Ort dienen. Oftmals sind Ressourcen bereits vorhanden, doch es hapert an der Organisation und der Umsetzung", sagt Daniel Hemberger aus Reisenbach. Der gelernte Werkzeugmechaniker reist Anfang November als Entwicklungshelfer nach Ruanda, um dort junge Menschen bei ihrer Ausbildung zu Handwerkern zu unterstützen.

Hemberger wird für "Christliche Fachkräfte International" (CFI) tätig sein, ein christlicher Entwicklungsdienst mit Sitz in Stuttgart, der sich die weltweite Entwicklungszusammenarbeit auf die Fahnen geschrieben hat. Auf CFI aufmerksam wurde er durch einen Freund, der meinte, das könnte doch zu ihm und seiner sozialen Ader passen. So schickte Hemberger eine Initiativbewerbung an den Entwicklungsdienst und war erfolgreich: CFI hatte mit dem Projekt in Ruanda eine Stelle parat, die sehr gut zu seinen praktischen Fähigkeiten passt. Neben anderen Praxisexperten werden sich auch Fachkräfte aus dem sozialen Bereich um die jungen Menschen dort kümmern.

19 Jahre hat Hemberger bei Scheuermann und Heilig in Hainstadt als Werkzeugmechaniker gearbeitet. In dieser Zeit hat er immer stärker gemerkt, dass er eine soziale Ader hat und hauptberuflich etwas machen möchte, mit dem er möglichst vielen Menschen helfen kann. Nun hat der Reisenbacher mit dem Job als Entwicklungshelfer eine Möglichkeit gefunden, seine praktischen Fähigkeiten auch im sozialen Kontext einzubringen.

Konkret wird er dabei in einer Berufsschule in Ruhengeri, einer Stadt mit 86.000 Einwohnern im Nordwesten Ruandas in der Region Musanze, arbeiten. Hier wird er den Auszubildenden grundlegende praktische Dinge eines Werkzeugmechanikers beibringen, z.B. wie Maschinen gewartet werden, Werkzeuge funktionieren und ein besonders wichtiges Thema werde auch die Unfallvorbeugung sein, erläutert Hemberger.

Die Berufsausbildung in Ruanda sei nicht wie in Deutschland dual, sondern fände komplett in der Berufsschule statt, verdeutlicht er. Die Maschinen stünden in den Berufsschulen zur Verfügung, sodass der praktische Teil der Ausbildung auch hier vollzogen werde. Träger der Berufsschule "Muhabura Integrated Polytechnical College", an der Daniel Hemberger junge Leute ausbilden und Lehrer unterstützen wird, ist die Diözese Shyira der anglikanischen Kirche in Ruanda.

Hemberger möchte durch seinen Einsatz einen nachhaltigen Beitrag hinsichtlich der beruflichen Chancen junger Menschen leisten und somit insgesamt zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region und des Landes beitragen. Ruanda ist eines der ärmsten Länder weltweit und steht vor der Herausforderung, eine hohe Zahl an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für die Jugend zu schaffen, denn rund 50 Prozent der Bevölkerung ist unter 18 Jahre alt.

Bei seiner Tätigkeit ist Hemberger auf die enge Zusammenarbeit mit Einheimischen angewiesen. Die Vorfreude ist ihm anzumerken. "Ich war noch nie in Afrika. Ich bin schon sehr gespannt darauf, eine neue Sprache und eine mir noch relativ fremde Kultur kennenlernen zu dürfen", so Hemberger. Angst habe er keine, wenn er seine Aufgabe in dem ehemaligen Bürgerkriegsland Ruanda angehe. "Der Völkermord war vor über 20 Jahren. Mittlerweile ist Ruanda eines der stabilsten Länder in Afrika. Ich habe Respekt davor, Menschen zu treffen, die diese grausame Zeit miterlebt haben. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren werde. Aber Sicherheitsbedenken habe ich keine", bekräftigt Hemberger.

Um sich auf die Zeit in Ruanda vorzubereiten, informiert er sich selbst mit Literatur und Hörbüchern über die Geschichte des Landes. Außerdem nimmt Hemberger bereits seit Mitte Juni am Vorbereitungsprogramm von CFI teil. Neben einem einwöchigen Vorbereitungsseminar in Süddeutschland und einem intensiven Sprachkurs wird er acht Wochen lang in Seminaren an der AIZ, der "Akademie für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung" in der Nähe von Bonn, auf seinen Einsatz vorbereitet. Dort trifft er auf zahlreiche weitere Entwicklungshelfer, die wie er in den kommenden Wochen und Monaten ihren Dienst im Ausland antreten werden.

Als große Herausforderung sieht es Hemberger an, in Zukunft die Ausbildungsprogramme so voranzubringen, dass sie am Ende seiner voraussichtlichen Einsatzzeit nach drei, maximal sechs Jahren, selbst von der einheimischen Mitarbeiterschaft weitergeführt werden können. Nicht zuletzt sollen die Absolventen in der Lage dazu sein, Kleinunternehmen und Handwerksbetriebe zu gründen und selbstständig zu leiten.

Seine Funktion als Ausbilder und Berater an der Berufsschule nimmt Hemberger auch deshalb so ernst, weil er dies als Aufgabe christlicher Nächstenliebe auffasst: "Jesus Christus selbst gibt uns in der Bibel ein Beispiel davon, was es bedeutet, sich um seinen Nächsten zu kümmern und ihn auf seinem Lebensweg zu begleiten. Das schließt den Glauben mit ein, hört aber dabei nicht auf, sondern hat spürbare, positive Auswirkungen in das Alltags-, Berufs- und Familienleben hinein - gelebter Glaube eben, der keine tote Theorie oder Theologie ist, sondern eine lebensverändernde Kraft, die sich im Alltag entfaltet und bewährt!"