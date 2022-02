Höpfingen. (dore) Die Gemeinde Höpfingen ist um eine Firma reicher: Seit dem 10. Januar hat Elektro-Gärtner seinen Hauptsitz in der Heidelberger Straße 52a. An jenem Standort also, wo jahrelang das Unternehmen Apothekenbau Böhrer ansässig war. Zuvor war die Zentrale von Elektro-Gärtner in Hardheim. "Dort sind wir auch weiterhin mit einem Lager vertreten", informiert Geschäftsführer Gökhan Yavuzyilmaz.

Geschäftsführer Gökhan Yavuzyilmaz (Mitte) übernahm Elektro-Gärtner im Jahr 2015. Das Bild zeigt ihn zusammen mit Heizungsbaumeister und Projektleiter Peter Geier (l.) sowie Projektleiter und Einkäufer Johannes Homann (r.). Foto: Elektro-Gärtner

Als Hauptstandort sei Hardheim für die expandierende Firma aber einfach zu klein geworden: "Wir sind relativ rasch gewachsen und hatten Platzmangel. Da wir in Hardheim kein geeignetes Grundstück gefunden haben, haben wir unseren Hauptsitz nach Höpfingen verlagert." Das Gebäude der ehemaligen Firma Apothekenbau Böhrer habe eine sehr gute Grundlage geboten. Zudem wurden die Parkplätze erneuert sowie ein Kleinteillager und Sozialräume für die Handwerker geschaffen. Und Anfang 2023 soll direkt nebenan ein zusätzliches Gebäude fertiggestellt werden, das als Großteillager dienen soll.

Weitere Standorte von Elektro-Gärtner sind in Tauberbischofsheim und Mudau, um auch im dortigen Umkreis "näher am Kunden zu sein", erklärt Yavuzyilmaz.

Er selbst hatte seine Ausbildung als Elektriker im Jahr 2003 bei Elektro-Gärtner begonnen. Nachdem er den Betrieb im Jahr 2015 von Klemens Gärtner als Geschäftsführer übernommen hatte, begann ein steiler Aufstieg. Aus einem kleinen Elektrikerbetrieb mit einstelliger Mitarbeiterzahl wurde eine Firma mit 55 Mitarbeitern, die die komplette Haustechnik anbietet: von Elektroinstallationen über Heizungen und sanitäre Anlagen bis hin zu Lüftungen, Klimaanlagen, Wärmepumpen oder Fotovoltaikanlagen.

Dementsprechend groß sei das Spektrum der Kunden, die sich auf einen Umkreis von rund 50 Kilometern verteilen: "Wir planen und führen die komplette Haustechnik bei neuen Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern aber auch bei Lebensmittelmärkten aus", lässt Yavuzyilmaz wissen. Für Bauträger und Architekten, ja für jeden Kunden sei es ein "Riesenvorteil, dass wir alles aus einer Hand machen und sie einen Ansprechpartner haben". Das Einzige, was Elektro-Gärtner nicht mehr mache, seien kleinere Reparaturaufträge. "Das können wir aufgrund unserer Größe nicht mehr leisten", sagt der Geschäftsführer.

Stichwort Größe: Was steckt eigentlich hinter der Expansion seiner Firma? Yavuzyilmaz meint: "Expansion ist relativ einfach in der heutigen Zeit. Die meisten trauen sich aber nicht, viel größer zu werden." Das Schwierigste sei, fähige Mitarbeiter zu finden. "Und da habe ich viel Glück gehabt", räumt er ein. Jeder Mitarbeiter, jeder Kunde, der positives Feedback über die Firma gegeben habe, habe dazu beigetragen, dass Elektro-Gärtner seinen Kundenstamm vergrößern konnte. "Wir haben sehr treue Kunden und gute Mitarbeiter. Das ist nicht mein alleiniger Verdienst", betont der Geschäftsführer.

Er selbst habe seine Ziele immer "Step by Step" angegangen: "Ich habe erstmal geschaut, dass die Elektroinstallation gut geht. Das Geschäft ist super gelaufen, und dann habe ich einen Elektro-Onlineshop angeboten." Der Bereich Heizung und Sanitär sei dann durch den Kontakt zu Peter Geier, seinem heutigen Abteilungsleiter Heizungsbau, dazugekommen. "Ihn habe ich bei einem Bauprojekt kennengelernt, und er sagte zu mir, dass er zu einer anderen Firma wechseln möchte." Gemeinsam hätten sie dann Elektro-Gärtner größer gemacht. Man müsse einfach auch den richtigen Leuten zur richtigen Zeit begegnen, stellt Yavuzyilmaz klar. Er sei von vielen Menschen unterstützt worden, habe im Laufe der Zeit viele Freundschaften schließen können.

Positiv niedergeschlagen habe sich auch, dass ihm das "Kaufmännische gut liegt". Grundkenntnisse bekäme ein Elektriker schon bei seiner Meisterprüfung mit auf den Weg, zudem habe er sich sehr viel selbst beigebracht.

Und so ist sein Unternehmen zu einem gefragten Partner für Bauträger, Architekten, Kommunen und Märkte geworden. Viele von ihnen befänden sich auch im Raum Würzburg, wo man schon in den Bau vieler Lebensmittelmärkte involviert gewesen sei. "Aktuell sind wir z.B. an der Entwicklung des neuen Penny-Markts in Randersacker beteiligt", erklärt Yavuzyilmaz.

Das Geschäft läuft, Arbeit ist mehr als genug vorhanden: Für die nächsten beiden Jahre seien die Auftragsbücher bereits voll. Viel größer wolle man jedoch nicht mehr werden, stellt der Geschäftsführer klar. Er sagt aber auch: "Es ist natürlich ein Thema der Nachfrage. Wir gewinnen jeden Tag neue Partner hinzu. Daraufhin sind wir auch in gewisser Weise dazu verpflichtet, zu expandieren, um unsere Kunden bedienen zu können."