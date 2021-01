Buchen. (tra) "Die Situation ist für uns nicht einfach, und die Händler suchen nach Möglichkeiten, sich am Leben zu halten. Für viele Einzelhändler zeigt die Uhr mittlerweile fünf vor zwölf an", erzählt Melanie Haag, die in der Buchener Innenstadt das Schuhe- und Sporthaus Haag betreibt. Umso mehr freut sie sich – ebenso wie Simone Farrenkopf, die das Mode-Schuhhaus Farrenkopf führt – nun darüber, dass das seit 11. Januar wieder erlaubte "Click and Collect"- System den Einzelhändlern nun ermöglicht, auch im Lockdown für die Kunden da zu sein.

Die Kunden können Waren online oder telefonisch bestellen und sich die Bestellung dann im Geschäft abholen oder liefern lassen. "Die Kunden haben das System gut angenommen", berichtet Simone Farrenkopf.

Für die beiden Buchener Schuhhändlerinnen, die freundschaftlich zusammenarbeiten, ist es durch "Click and Collect" nun wieder möglich, den Kunden ihre Kernkompetenz anzubieten: die Beratung. "Die Beratung ist natürlich schwieriger als im normalen Kundengespräch im Laden, aber wir versuchen, unseren Offline-Service so gut es geht online anzubieten", sagt Melanie Haag. Die Schuhhäuser Haag und Farrenkopf beraten telefonisch, per Video-Chat und per Whatsapp. Dabei wird natürlich auch kreativ vorgegangen: "Eltern schicken per Whatsapp Fotos, auf denen sie die Füße ihrer Kinder mit einer Schablone vermessen, so kann ich sie dann hinsichtlich der richtigen Schuhgröße beraten", erzählen Haag und Farrenkopf.

Die Waren der Schuhhäuser Farrenkopf und Haag können über den Online-Shop "I love Buchen" (www.i-love-buchen.de) sowie über das Portal Schuhe.de (www.schuhe.de) reserviert und abgeholt oder gekauft werden. Die Kunden können sich telefonisch oder online natürlich auch direkt an die beiden Schuhhäuser wenden. "Wir sind erreichbar und beraten gerne", sagt Farrekopf.

"Click and Collect" wird insbesondere auch von den treuen Stammkunden der beiden Schuhhäuser genutzt. "Als Händler, die ihr Geschäft im ländlichen Raum haben, kennen wir viele Kunden schon seit Jahren und wissen, was ihnen passt", berichtet Simone Farrenkopf. Auch Melanie Haag freut sich über das persönliche Verhältnis zu den Kunden. "Mir wurden Videos geschickt, in denen mir Eltern die ersten Gehversuche ihrer Kinder in den neuen Lauflernschuhen zeigen."

Melanie Haag freut sich darüber, dass die Kunden das Verkaufssystem annehmen. Foto: Radan

Lauflernschuhe und Kinderschuhe gehören generell zu den Schuhen, die auch in Corona-Zeiten gut nachgefragt werden. Kinder wachsen schließlich auch in Pandemiezeiten. Zudem spüren die Schuhhändlerinnen natürlich jeden Wetterwechsel: "In letzter Zeit wurden vermehrt Schneeschuhe gekauft", erzählt Melanie Haag. "Das Outdoor-Segment ist generell gefragt, da die Menschen nun verstärkt draußen Sport machen." Bei Farrenkopf laufen momentan Herrenschuhe gut, und zudem hat die Schulranzen-Saison begonnen. "Verschiedene Schulranzenmodelle können bei uns abgeholt und von den Kindern zuhause anprobiert werden", berichtet Simone Farrenkopf. Was momentan kaum gefragt ist, sind Schuhe und Taschen, die zum Ausgehen getragen werden.

Melanie Haag und Simone Farrenkopf sind sich einig, dass sie ohne Corona ein gutes Geschäftsjahr gehabt hätten: "Während des ersten Lockdowns hatten wir wunderbares Frühlingswetter, während des zweiten Lockdowns lag viel Schnee – allein aufgrund des Wetters hätten sich viele Leute neue Schuhe zugelegt", so Farrenkopf.

Langsam geht es Richtung Frühling und in etwa zwei Wochen werden in den Buchener Schaufenstern die Frühlingskollektionen zu sehen sein. Ein Stadtbummel lohnt sich also.

Der Kollektionswechsel stellt die Einzelhändler jedoch auch vor weitere Herausforderungen: "Wir haben es mit einem Lockdown zu tun, der immer wieder um ein paar Wochen verlängert wird. Dass nicht ersichtlich ist, wie lange der Lockdown gehen wird, zermürbt uns Händler", sagt Haag.

Auch die Kunden seien verunsichert, was sich auf den Online-Umsatz auswirke. "Wenn die Kunden im Dezember gewusst hätten, dass der Lockdown auch im Januar anhalten wird, hätten sie über den Online-Shop Winterschuhe bestellt. Stattdessen haben sie abgewartet und gehofft, im Januar wieder in unsere Ladengeschäfte kommen zu können", erklärt Farrenkopf. Dies trägt dazu bei, dass der Bestand unverkaufter Waren wächst. "Viele wissen nicht, dass wir Einzelhändler unverkaufte Waren nicht zurückgeben können", erläutert Melanie Haag. "Wir können nur versuchen, unsere unverkauften Winterschuhe im nächsten Winter weit unter Wert zu verkaufen", sagt Simone Farrenkopf.

Für den Lockdown haben die Händlerinnen jedoch Verständnis. "In den Großstädten haben sich in den Einkaufsstraßen die Menschenmassen gedrängt. Dass so das Infektionsgeschehen nicht unter Kontrolle gebracht werden kann, ist klar", so Farrenkopf. Sie wünscht sich jedoch, ebenso wie Melanie Haag, seitens der Politik einen klaren Fahrplan: "Uns wäre ein richtig harter Lockdown, der nach wenigen Wochen beendet wird, lieber, als die ständige Ungewissheit. Dann könnten wir besser planen."

Zudem wünschen sich die Händlerinnen hinsichtlich der Corona-Hilfen eindeutige Aussagen und Kriterien, um jetzt Anträge stellen zu können und nicht erst in zwei Monaten. "Bisher haben wir gar nichts bekommen und wir wissen auch nicht, ob wir überhaupt etwas bekommen werden", kritisiert Haag. Bislang müssen sie die Lockdown-Verluste aus eigener Kraft stemmen.

Dennoch lassen sie sich nicht unterkriegen und denken schon jetzt an bessere Zeiten: Wenn die Pandemie unter Kontrolle ist, werden die Menschen wieder in Buchen einkaufen. Simone Farrenkopf blickt in die Zukunft: "Dann wird auch die Marktstraße fertig sein und wir haben uns seitens der Aktivgemeinschaft schon Aktionen überlegt, um den Leuten schöne Einkaufserlebnisse zu bieten."

> Schuh- und Sporthaus Haag:

> Kontakt: Tel. 06281/1675; Mobil: 0151/46774719; schuhe-sport-haag@t-online.de.

> Onlineshop: www.i-love-buchen.de (Rubrik Händler).

> Bestellungen: per Whatsapp, E-Mail oder Telefon.

> Abhol- und Lieferzeiten: Von 9.30 bis 13 Uhr im Geschäft und nach telefonischer Vereinbarung.

> Das wird besonders nachgefragt: Outdoor-Artikel.

> Schuhhaus Farrenkopf:

> Kontakt: Tel. 06281/8939; Mobil: 0175/2034114; farrenkopfKG@t-online.de; www.buchen-schuhe.de.

> Onlineshop: www.i-love-buchen.de (Rubrik Händler).

> Bestellungen: per Whatsapp, E-Mail oder Telefon.

> Abhol- und Lieferzeiten: Von 9.30 bis 13 Uhr im Geschäft und nach telefonischer Vereinbarung.

> Das wird besonders nachgefragt: Herrenschuhe.