Buchen. (mb) Eigentlich würde Marko Eichhorn in diesen Tagen die Modemesse in Frankfurt besuchen. Das tut er jetzt auch – doch in seinem Büro in der Buchener Marktstraße. Die Messe findet digital und online statt. Seine Begeisterung für diese Ausrichtungsform hält sich in Grenzen. Es sei ein großer Unterschied, ob man Farben live sehe, Stoffe anfassen und spüren könne, eben Mode vor Ort erlebe, oder passiv vor dem Bildschirm sitze. "Das wird sich nicht durchsetzen", ist er überzeugt.

Wie alle stationären Mode-Einzelhandelsgeschäfte ist auch "Eichhorn – Mode für alle" seit Mitte Dezember geschlossen. Eine Mitarbeiterin befindet sich in Kurzarbeit. Seit einigen Wochen ist es erlaubt, Waren bei den Geschäften abzuholen. Eichhorn verfügt nicht über einen Online-Shop. Einen Webshop einzurichten, wäre für ihn zu aufwändig. Er präsentiert seine Waren auf Instagram und bei Facebook. Viele Stammkunden bestellen bei ihm. Marko Eichhorn fährt die Waren im Raum Buchen persönlich kostenlos aus, nimmt Kleidung, die nicht passt oder nicht gefällt, zurück. "Ich habe kaum Retouren", stellt er erfreut fest.

Auf dem städtischen Online-Portal "I love Buchen" ist Marko Eichhorn selbstverständlich auch vertreten. Dort bietet er modische Textilien für Damen und Herren an, seit kurzem auch FFP-2-Masken – und diese zu einem günstigeren Preis als ein bundesweit tätiger Lebensmittel-Discounter. Auch hier hat der Kunde die Wahl, ob er die Ware abholen oder sich liefern lassen will.

Damit dies möglichst kontaktlos geschehen kann, stimmt Marko Eichhorn mit seinen Kunden telefonisch ab, wann er die Ware vor der Haustür abstellen soll, beziehungsweise wann sie diese in seinem Geschäft abholen wollen. Der Kunde erhält eine Rechnung für die Ware, für die er sich entschieden hat, und überweist den Rechnungsbetrag kontaktlos. "Die Kunden sind einem dafür dankbar, dass man ihnen die Ware bringt", stellt Marko Eichhorn fest. Der Buchener Online-Shop "I love Buchen" sei bei den Kunden gut angekommen, sagt Eichhorn. Dieser sei während des ersten Lockdowns im Frühjahr besser gelaufen als zurzeit. Das Abhol- und Bringgeschäft ersetze allerdings nicht den stationären Handel.

Seit 16 Jahren arbeitet Marko Eichhorn im Einzelhandel. Seitdem hat er große Veränderungen in der Branche beobachtet. "Durch den Onlinehandel hat sich das Kaufverhalten der Menschen geändert", sagt er. Die Kundenfrequenz in der Buchener Innenstadt sei zurückgegangen. Das liege auch an dem Wegfall des Rabatt-Gesetzes und an der Tatsache, dass Saisonschlussverkäufe inzwischen nach Belieben möglich sind.

Beim Blick in die Zukunft wird deutlich, dass die fehlende Perspektive für die Innenstadthändler eine besondere Herausforderung darstellt. Ob beliebte Veranstaltungen der Aktivgemeinschaft Buchen wie der "Goldene Mai" stattfinden werden, ist unklar. "Wir fahren auf Sicht", sagt Marko Eichhorn, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft. Man lade derzeit keine Marktbeschicker ein, um zu vermeiden, sie kurzfristig wieder ausladen zu müssen. Sollte es sich herausstellen, ob und in welcher Form dieses Einkaufsfest oder andere Aktionen in der Innenstadt stattfinden können, werde man diese kurzfristig organisieren.

Eichhorn Mode wurde im Jahr 2004 in Hettingen gegründet. Im Jahr 2005 bezog Eichhorn ein Geschäft in der Buchener Kellereistraße, im Jahr 2013 das ehemalige Textilhaus Ritz am Marktplatz. Auf einer Verkaufsfläche von 115 Quadratmeter verkauft Marko Eichhorn dort überwiegend modische Artikel und Accessoires für Damen sowie Mützen, Handschuhe und Schals. Eichhorn führt unter anderem die Marken Buena Vista, Haily’s, Only, Tom Tailor, Denim, Barts, Eisglut, Petrol Industries, Gang, Naketano, Key Largo, Protest und Bäumler.

In den nächsten Wochen wird bei Eichhorn die Frühjahrsmode geliefert. Die Herbst- und Wintermode muss er jetzt schon verbindlich bestellen, auch wenn Marko Eichhorn nicht weiß, wann er sein Geschäft wieder für seine Kunden öffnen darf.

> Kontakt: Marko Eichhorn, Tel. 06281/ 557502, WhatsApp: 0160/98432017, E-Mail: info@eichhorn-mode.de, Onlineshop unter www.I-love-Buchen.de

> Bestellung: telefonisch oder per E-Mail. Vereinbarung eines Abholtermins im Geschäft. Marko Eichhorn liefert auch kostenlos im Altkreis Buchen aus.

> Besonders nachgefragt: reduzierte Winterware und FFP-2-Masken.