Von Torsten Englert

Hardheim. Mit insgesamt sieben Bierbrauereien kann Hardheim als Hochburg der Bierbrauer im 19. Jahrhundert in unserer Region bezeichnet werden. Heute erinnert nur noch der Name der Gaststätte "Brauerei Löffler" an diese langjährige Tradition. Die ehemalige Hardheimerin Caroline Vleugels und ihr Mann Matt Riggs führen diese Bierbrauer-Tradition in Champaign County/Illinois in den USA fort. Matt Riggs erlernte bei der Brauerei Faust in Miltenberg das Brauerhandwerk und erwarb in München die Braumeister-Zertifizierung. Im Juni 2016 gründeten Matt und sein Bruder Darin die "Riggs Beer Company". Die Brauerei verfügt über ein 15-Fass-Brauhaus mit reichlich Gärkapazität und einen großen, familienfreundlichen Biergarten.

Durch die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert erlebte die Brauereibranche einen Aufschwung sondersgleichen. Aus dem kleingewerblichen Handwerk des Brauers entwickelte sich die Brauindustrie. Das Bevölkerungswachstum im 19. Jahrhundert in Deutschland und die Industrialisierung brachten allmählich steigenden Wohlstand und größere Nachfrage nach Bier – so auch in Hardheim, wobei es in der Erftalgemeinde nur kleine Brauereien für den Hausbedarf gab, die noch in den angeschlossenen Schankwirtschaften ihr Bier absetzten.

Zudem kamen in unsere Gegend, die für den Weinanbau bekannt war, die Peronospara (Pilzkrankheit) und die Reblaus, welche für einen Rückgang des Weinangebots sorgten. Als Emil Christian Hansen (1842–1909) 1883 die Reinzuchtmethode entwickelte, war die Grundlage für eine saubere Hefe gegeben. Auch die neuen Kenntnisse über die Keimung der Gerste waren wichtige Schritte, um die Bierproduktion zu erweitern. Neue und verbesserte Instrumente wie Thermometer und Extraktspindel waren wichtig für eine optimale Extraktgewinnung.

Zu den wichtigsten Brauereien in Hardheim gehörten im 19. Jahrhundert die Brauerei Gramlich in der Langen Gasse, die Brauereien Löffler (Wertheimer Straße), Schretzmann, Bundschuh (beide Würzburger Straße), Popp im Ried und Schweitzer (Walldürner Straße). Ausführlich erforscht wurde die Geschichte der Hardheimer Brauereien von Diplom-Ingenieur Claus Bernhard in Heidelberg. Bis heute bilden seine Erkenntnisse die Grundlage für das Bierbrauereiwesen in Hardheim.

