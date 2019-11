Buchen. (rüb) "Die Frage lautet nicht ,Warum eine weitere Apotheke?‘, sondern ,Warum dort eine?‘", sagt Boris Bachert und gibt auch gleich die Antwort: "Wir haben dort eine herausragend hohe Frequenz!" Als Projektleiter betreut er bei der Buchener Firma Acom Apotheken-Marketing die neue Sanus-Apotheke am Einkaufszentrum am Sendeturm, der am Freitag, 15. November, ihre Pforten öffnen wird. Acom-Gründer Dieter Ellwanger verfügt zwar über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche. Dennoch ist das aktuelle Projekt für ihn und seine Mitarbeiter ein Novum: Die erste Apothekenneueröffnung, die Acom am Firmensitz, in Buchen, begleitet.

Unter dem Motto "So individuell wie ihre Apotheke" bietet Acom seinen Kunden ein Rundum-Paket an. Acom setzt bei der Neugründung und bei der Expansion bestehender Apotheken an, bietet seinen bundesweit rund 50 Kunden darüber hinaus aber auch Unterstützung in den Bereichen Buchhaltung und Controlling sowie im Marketing und bei Großhandels- und Industrievereinbarungen, wie Boris Bachert erläutert.

Das Leistungsportfolio wurde aus Sicht des Existenzgründers entwickelt: "Welche Tätigkeiten können wir ihm abnehmen, bei der Überwindung welcher Hürden können wir ihm helfen?" Das Ziel sei es, einen Kunden nicht nur bei der Eröffnung der Apotheke zu unterstützen, sondern ihn auch anschließend zu begleiten: "Wir setzen auf eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit!"

Dies gilt natürlich auch für das neue Projekt am Kaufland. Noch vor 20 Jahren war ein solcher Standort in einem Einkaufszentren ein Exot. Heute dürfte es bundesweit einige hundert solcher "Center-Apotheken" geben.

Die Großbaustelle am Buchener Einkaufszentrum am Sendeturm steht kurz vor dem Abschluss: Die Ladenzeile im Eingangsbereich präsentiert sich in komplett neuem Gewand. Während die NKD-Filiale (M.) bereits eröffnet hat, folgt die Sanus-Apotheke (l.) am 15. November.

"Das Einkaufszentrum am Sendeturm ist ein Standort mit einer besonderen Magnetwirkung", weiß Boris Bachert. Allein das Kaufland als Hauptanziehungspunkt zähle im Jahr rund eine Million Bonkunden – also rund 3000 am Tag. Hinzu kommen in vielen Fällen Begleitpersonen wie Kinder oder Partner, so dass die Zahl der Passanten deutlich höher liegen dürfte. Nicht eingerechnet sind dabei die Kunden der übrigen Geschäfte und Gastronomiebetriebe.

"Eine Apotheke ist hier der fehlende Mosaikstein", ist sich Bachert sicher. Dabei spiele es auch keine Rolle, dass Buchen mit vier Apotheken in der Kernstadt bereits gut versorgt ist. "Uns geht es darum, dass der Standort so gut frequentiert ist, dass dort eine Apotheke ein Muss ist." Zudem reiche das Einzugsgebiet des Einkaufszentrums und damit der Apotheke weit über Buchen hinaus.

Dafür dass die Sanus-Apotheke in Kürze ihre Pforten öffnen kann, waren im Vorfeld umfangreiche Bauarbeiten notwendig. Ein Teil der Apotheke findet in einem neu geschaffenen Vorbau Platz, der Rest umfasst einen Teil der früheren NKD-Fläche. Insgesamt stehen Apothekerin Dragana Catibusic und ihrem aktuell sechsköpfigen Team 200 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Der eigentliche Verkaufsraum wird rund 75 Quadratmeter groß. Der Thekenbereich wird großzügig und modern gestaltet. Er verfügt als Besonderheit über Bildschirme, mit denen ein interaktives Einkaufserlebnis möglich wird.

Die Apothekerin ist in Buchen keine Unbekannte: Dragana Catibusic arbeitete zuletzt in der Stadt-Apotheke am Bild. Die 31-jährige Mutter eines kleinen Sohnes stammt aus Tuzla in Bosnien. Nach dem Pharmazie-Studium arbeitete sie in ihrer Heimat als Mitarbeiterin in einem Biochemie-Unternehmen und als Apothekerin. Im April 2016 kam sie nach Deutschland, wo sie die Fachsprachprüfung und die Kenntnisprüfung erfolgreich absolvierte.

Sich Zeit für die Kunden und eine eingehende Beratung zu nehmen, sei für sie das Wichtigste an ihrem Beruf, erklärt Dragana Catibusic. Umso mehr freut sie sich über die Unterstützung durch Acom und die Schifferdecker Verwaltung KG, die ihr den Schritt in die Selbstständigkeit leicht gemacht hätten. "Es war schon immer mein Traum, eine eigene Apotheke zu haben." Nun wird er wahr.