Einbach. (pm) Ende März fand die öffentliche Sitzung des Einbacher Ortschaftsrats, die den geplanten Bürgerwindpark nahe Einbach zum Schwerpunkt hatte, unter der Leitung von Winfried Bauer, dem stellvertretenden Ortsvorsteher, statt.

Günter Müller von der Stadt Buchen hielt die Präsentation des Windenergievorhabens, das über die Firma S&H-Windenergie aus Hettigenbeuern realisiert werden soll, ab. Müller zeigte zunächst auf, welche Gebiete von den bis zu maximal zehn geplanten Windkraftanlagen, wovon sich fünf auf Limbacher Gemarkung und weitere fünf auf Buchener Gemarkung befinden werden, genau betroffen sind. Alle Anlagen sollen im Wald liegen, sich nördlich von Einbach befinden und würden die Bewohner Einbachs sowohl direkt als auch indirekt betreffen.

Indirekt aufgrund der unmittelbaren und sichtbaren Nähe zur Ortschaft, sowie direkt, da sich zwei der Anlagen zukünftig – in 1200 und 1800 Metern Entfernung zur Ortschaft – auf Einbacher Gemarkung befinden werden. Die Anlagen werden, so Günter Müller, eine Höhe von ca. 240 Metern sowie eine Leistung von jeweils 5,5 Megawatt haben und somit zu den größten Windenergieanlagen auf Buchener Gemarkung zählen.

Die Netzeinspeisung des geplanten Windparks soll über ein neu zu errichtendes Umspannwerk an der Stromtrasse Hettingen-Mudau im Bereich Hollerbach-Oberneudorf erfolgen.

Windenergieanlagen sind privilegierte Bauvorhaben, wodurch sich eine Ablehnung des Bauvorhabens als sehr schwierig gestaltet. Trotzdem werden alle Artenschutzgutachten und notwendigen Messungen erstellt, um die Regularien zu erfüllen.

In Baden-Württemberg gilt ein Mindestabstand zu Ortsgrenzen von 700 Metern. Landwirtschaftsminister Peter Hauk möchte darüber hinaus keine Anlagen unter einem Abstand von 1000 Metern zu bebautem Raum, so Günter Müller. Beide Grenzen würden bei den geplanten Anlagen beachtet, diese würden voraussichtlich sogar in mindestens 1200 Metern Entfernung gebaut.

Die Ortschaftsräte waren sich einig, dass man um solche Vorhaben nicht mehr herumkäme. Sie meinten, dass die aktuelle Krise als Beschleuniger für die regenerativen Energien wirken würde.

Ferner sollten die Abstände zu Ortschaften nicht weiter heruntergedrückt werden und der Artenschutz dürfe trotz allem nicht aus dem Auge gelassen werden. Man müsste die bestmögliche Lösung finden.

Winfried Bauer öffnete mit den Worten, dass es ein Vorteil sei, dass die Kommunen mitreden könnten und die politische Situation es nötig mache, die erneuerbaren Energien zu unterstützen, die Diskussion. Nun konnten Einbacher Bürger ihre Fragen und Sorgen äußern.

Günter Müller und Stadtrat Hubert Henn unterstützten Winfried Bauer bei der Beantwortung diverser Anfragen zu Themen wie Infraschall, Entfernungen/Mindestabstände und "der Sorge, dass weitere Investoren kommen könnten". Insgesamt war die Stimmung so, dass sich alle einig waren, dass aufgrund des Klimawandels und der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Lage die Unterstützung solcher Projekte, die regenerativen Energien fördern, unumgänglich sei. Der Wunsch nach einer Animation, um sich das Bauvorhaben besser vorstellen zu können, kam deutlich zum Ausdruck. Winfried Bauer griff die Anregungen auf und leitete zu den nächsten Punkten der Sitzung über, die sich unter anderem mit der Friedhofbeleuchtung, mit Bauplätzen und Bauanträgen sowie mit der neuen Nutzungsgebührenordnung für öffentliche Gebäude befasste.

Bauer schloss mit der Ankündigung, dass "toni" in den nächsten Wochen kommen werde und die Mitarbeiter den Baubeginn ankündigen würden, die Ortschaftsratssitzung.