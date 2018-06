Von Dominik Rechner

Ruhengeri/Reisenbach. Wie sind die Menschen und die Kultur in Ruanda? Was ist ihnen besonders wichtig? Darüber und über besondere Erfahrungen in den ersten sieben Monaten als Entwicklungshelfer spricht Daniel Hemberger in Teil zwei der zweiteiligen RNZ-Reihe "Ein Odenwälder in Ruanda". Bei den Menschen und dem, was in ihrem Alltag einen hohen Stellenwert besitzt, hat Daniel Hemberger große Unterschiede zwischen Ruanda und Deutschland ausgemacht.

"Die Menschen gehen viel freundlicher und liebevoller miteinander um, als wir in Deutschland", sagt er. Das gemeinsame Spazierengehen sei das größte Hobby in Ruanda, weil die meisten Menschen ansonsten nichts hätten: Keinen Computer, Kein Fernsehen, kein Auto, usw. Typisch für Ruanda sei auch, dass man nie alleine unterwegs sei: "Das gilt sowohl für Einheimische als auch für alle anderen - egal, wo man hinkommt, überall sind viele Menschen. Mal den Kopf frei bekommen und alleine durch den Wald joggen, funktioniert nicht. Nach wenigen Metern joggen Kinder mit einem mit."

Außerdem haben die Familie und Kühe einen sehr hohen Stellenwert. "Anders als in Indien sind Kühe hier zwar nicht heilig und werden auch mit Vorliebe gegessen", erklärt Hemberger, "doch wenn man zum Beispiel heiratet, muss der Bräutigam seine Frau von ihrer Familie abkaufen. Der Wert der Frau wird in Kühen aufgeboten."

Zwei Ruander transportieren Maniokwurzeln mit dem Fahrrad. Foto: privat

Eine sehr bedeutende Rolle im Alltag spielt auch das Fahrrad: "Alle Art von Waren werden auf Fahrrädern transportiert - ob Hühner, Schweine, Stahlgitter für die Baustelle, usw. - ich denke, es gibt nichts, was die Ruander nicht mit dem Fahrrad transportieren." In Ruanda gäbe es viele Menschen, die "dich mit dem Fahrrad mitnehmen - eine Art Fahrrad-Taxi, mit dem sie ihr Geld verdienen."

24 Jahre nach dem grausamen Völkermord könne man die Folgen im Land immer noch deutlich sehen, so Hemberger: "Ob an den verstümmelten Körpern von Überlebenden oder in den Gesichtszügen von Menschen, die ihre Erlebnisse erzählen.

Und überall kann man noch auf Knochen von getöteten Menschen stoßen - ob bei Bauarbeiten, beim Spazierengehen am Straßenrand oder auf den Feldern. Das war für mich schwer zu verarbeiten." Die Menschen litten immer noch unter den Folgen des Bürgerkriegs und bräuchten dringend Hilfe, "sowohl wirtschaftlicher, sozialpolitischer als auch seelsorgerischer Art. Viele Menschen haben auf schlimme Art und Weise Angehörige verloren."

Auf den ersten Blick komme es einem so vor, als seien die Ruander sehr offen: "Man kann über Fußball - Volkssport Nummer eins - sprechen und über die ganz normalen Dinge, wie in Deutschland auch."

Doch gehe es nur ein kleinwenig in Richtung Privates oder Politik, Wahlen, Meinungsfreiheit oder den Genozid, dann seien sie still und lächelten einen nur an oder schauen weg. "Es ist schwer über heikle Themen mit ihnen zu sprechen, weil sie immer noch Angst vor Repressalien haben", so Hemberger. "Es dauert lange, bis sie Vertrauen in dich haben und mehr von sich preisgeben."

Die Kathedrale in Musanze. Der Glaube spielt eine bedeutende Rolle in Ruanda. Foto: privat

Eine ganz zentrale Rolle in der Gesellschaft Ruandas spiele der Glaube, erzählt Hemberger, der selbst ein sehr gläubiger Mensch ist. "Es gibt viele verschiedene Kirchen hier, unter anderem die katholische und die anglikanische. Besonders die Kirchenchöre sind eine gute Form, das Erlebte zu verarbeiten. In der anglikanischen Kirche der Shyira-Diözese in Ruhengeri, in die ich auch unter der Woche in die Morgenandacht gehe, haben wir sieben Kirchenchöre."

Hemberger hat sich bewusst als Entwicklungshelfer beworben, denn er möchte beides machen: Den Menschen helfen, dass sie in ihrem Umfeld, in dem sie leben, besser zurechtkommen können, und "ihnen von Jesus erzählen, denn nur er hat die Möglichkeit, unser aller Leben zu verändern und neu zu machen."

Eine ganz besondere Beziehung haben die Kinder zu ihm, das wird klar, als er von einem besonderen Erlebnis erzählt. "Wir (Kollegen und Hemberger, Anm. der Red.) waren mit dem Bus unterwegs nach Gisenyi, doch der Bus durfte nicht weiterfahren, weil dort die ,Tour de Ruanda (Fahrradrennen)’ stattfand. Man hatte die Wahl: drei Stunden im Bus sitzen zu bleiben bis dieser weiterfahren durfte, oder zu Fuß laufen. Wir entschieden uns fürs letztere.

Als nun das Spitzenfeld der Radprofis angesaust kam, da umringten mich 40 Kinder und wollten sich lieber mit dem ,Weißen’ (in der Amtssprache Ruandas: ,Umuzungu’) beschäftigen, als sich das Radrennen anzusehen." Doch warum ist er so beliebt gerade bei den Kindern? "Ich denke das liegt zum einen daran, weil ich weiß bin und zum anderen, weil mir Jesus dafür ein Talent gegeben hat. Ich habe einfach eine Affinität zu Kindern und das spüren sie."

Ob er nach den drei Jahren als Entwicklungshelfer nach Deutschland zurückkehrt oder dauerhaft in Ruanda bleibt? Das weiß Hemberger selbst noch nicht: "Mir ist in Ruanda klar geworden, dass Heimat halt ,Die Heimat’ ist. Soll heißen, ich weiß nun, was ich an Deutschland zu schätzen habe. Doch möchte ich mich von Jesus gebrauchen lassen und wenn Jesus meint, Ruanda sei der richtige Ort für mich, so möchte ich mich auch dort von ihm gebrauchen lassen."